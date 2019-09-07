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Не рыжие бестии: знаменитости, которые оказались натуральными блондинками (Фото)

Смотрите фото (6)
Не рыжие бестии: знаменитости, которые оказались натуральными блондинками (Фото)
16:41 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Эти 5 знаменитостей покрасили волосы в рыжий цвет по личным или профессиональным причинам, например, ради роли, и стали известны своими рыжими волосами.

  • 1

    Эмма Стоун была рыжая в таких фильмах, как "SuperПерцы" и "Отличница легкого поведения", но на самом деле она натуральная блондинка.

  • 2

    Софи Тернер покрасила волосы в рыжий цвет, чтобы сыграть Сансу Старк, но она натуральная блондинка.

  • 3

    Эми Адамс приписывает часть своего первоначального успеха переключению с блондинки на рыжую, когда она переехала в Голливуд.

  • 4

    Кирстен Данст - натуральная блондинка, однако для роли в трилогии "Человек-паук" актриса вынуждена была поменять свой оттенок волос на рыжий.

  • 5

    Главной ролью Кейт Уинслет была Рыжая Роза в "Титанике", но это не ее естественный оттенок.

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Блондинки, Знаменитости, Известные женщины, Рыжие.
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