Не рыжие бестии: знаменитости, которые оказались натуральными блондинками (Фото)

1 Эмма Стоун была рыжая в таких фильмах, как "SuperПерцы" и "Отличница легкого поведения", но на самом деле она натуральная блондинка.

2 Софи Тернер покрасила волосы в рыжий цвет, чтобы сыграть Сансу Старк, но она натуральная блондинка.

3 Эми Адамс приписывает часть своего первоначального успеха переключению с блондинки на рыжую, когда она переехала в Голливуд.

4 Кирстен Данст - натуральная блондинка, однако для роли в трилогии "Человек-паук" актриса вынуждена была поменять свой оттенок волос на рыжий.