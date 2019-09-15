Великие музы, которые повлияли на работы знаменитых художников (Фото)

1 Саския ван Эйленбург Его "Даная" обладает удивительной притягательностью. Художник не планировал продавать свою картину, он писал ее для себя, чтобы снова и снова вдохновляться ее прекрасными чертами. Тем не менее именно благодаря "Данае" голландский художник получил мировое признание. Когда же эту картину подвергли рентгенологическому исследованию, то перед искусствоведами предстала не кто иная, как супруга великого художника. Они познакомились в Амстердаме и Саския на долгие годы стала бессменной музой великого художника. "Даная" была написана вскоре после свадьбы. Потом Рембрандт еще не раз писал свою любимую жену, то в образе блудницы, то в облике богини.

2 Камилла Донсье Незабываемая картина "Камилла, или портрет дамы в зеленом платье" сделала Клода Моне знаменитым, а дама, запечатленная на ней, стала супругой художника. Они прожили вместе всего 15 лет, стали родителями Жана и Мишеля и были очень счастливы. Однако вскоре после появления на свет второго сына Камилла Донсье скончалась. ее слабое здоровье не выдержало вторых родов. И после смерти любимой супруги Моне напишет еще одну картину. Ту, где его Камилла лежит на смертном одре.

3 Елена Фоурмен Елена Фоурмен стала женой Рубенса спустя четыре года после того, как скончалась его первая супруга Изабелла Брант. Вторая жена на долгие годы стала бессменной музой и вдохновительницей великого Рубенса. Она неизменно появлялась на его полотнах в разных образах: Вирсавии, Венеры, одной из трех граций. Да и реальные портреты супруги художник писал постоянно. ее можно увидеть то на прогулке с детьми, то в свадебном одеянии, то в "Саду любви". Сама жена художника была очень скромна и стыдилась своих откровенных изображений.

4 Гала Дали К моменту своей встречи с Сальвадором Дали Гала была замужем за Полем Элюаром, с которым воспитывала дочь Сесиль. Но знакомство с великим художником стало настоящим ударом молнии и для нее, и для Дали. Впрочем, и до этого она уже попробовала себя в роли музы Макса Эрнста, оставаясь замужней дамой, но не скрывая романа с другим мужчиной. Но все и все были позабыты ради Дали, который был младше Галы на 10 лет. Через три года после знакомства, в 1932 году они официально зарегистрировали свой брак, а обвенчались лишь спустя четверть века. Гала стала бесконечным источником вдохновения художника, готового молиться на жену. Их отношения никогда не были простыми, но Дали и не нужны были легкость и доступность.

5 Эмилия Флеге Она влюбилась в него в тот же миг, как только увидела Густава Климта, которому родительница заказала портреты своих дочерей. Эмилия не сводила с него глаз и готова была отдать все за возможность просто находиться рядом. Он же вдохновлялся ее юностью, красотой и любовью. Правда, это не мешало художнику заводить новые романы и наслаждаться обществом других женщин. Тем не менее, свои самые знаменитые полотна Климт написал, вдохновившись красотой и грацией Эмилии. Она же неизменно восхищалась его талантом, защищала от нападок критиков, переживала все новые увлечения непостоянного Климта и боролась со своей болезненной зависимостью от него.

6 Берта Моризо Она сама была талантливой художницей и первой женщиной-импрессионистом, а после знакомства с Эдуардом Мане в Лувре в 1868 году на долгих шесть лет стала музой художника. Мане неустанно писал ее портреты, однако замуж Берта Моризо вышла не за Эдуарда, а за его младшего брата Эжена. На память о счастливых годах вдохновения старший Мане оставил своей музе картину "Букет фиалок".