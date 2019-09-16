Женщины-президенты: кто правит в современном мире (Фото)

1 Керсти Кальюлайд, Эстония Керсти Кальюлайд заняла президентское кресло в 2016 году. Она окончила биологический факультет Тартуского университета, затем там же получила степень магистра делового администрирования, работала в банковской сфере и была советником премьер-министра по экономике, возглавляла электростанцию, занималась аудитом. Она всю жизнь учится, не боится нового и мечтает о том, чтобы Эстония стала одной из самых богатых и процветающих стран в мире.

2 Халима Якоб, Сингапур Она изучала юриспруденцию в Национальном университете Сингапура, где получила сначала степень бакалавра, а затем и магистра права. Начинала свою карьеру в Конгрессе профессиональных союзов, затем стала членом парламента, который позже возглавила и стала первой женщиной-спикером в истории своей страны. В сентябре 2017 года стала президентом Сингапура. Халима Якоб не только успешный политик, но еще и мама пятерых детей.

3 Саломе Зурабишвили, Грузия В декабре 2018 года Саломе Зурабишвили стала первой в истории Грузии женщиной-президентом. Она изучала политологию сначала в Парижском институте политических наук, а затем и в Колумбийском университете. Занимала довольно высокие посты в Министерстве иностранных дел Франции, затем служила в Генеральном секретариате национальной обороны Франции, позже стала послом в Грузии, а затем возглавила грузинское Министерство иностранных дел. В 2010 году ушла из политики, а в 2018 победила на выборах президента Грузии, будучи внепартийным кандидатом.

4 Зузана Чапутова, Словакия Летом 2019 года она вступила в должность президента Словакии, точно так же, как и ее коллега из Грузии, став первой женщиной-президентом в своей стране. Зузана Чапутова по образованию юрист, долгое время работала в гражданском объединении и в органах самоуправления. Всегда занимала активную гражданскую позицию, является лауреатом экологической премии Goldman. Она стала новым лицом на политической арене Словакии, а граждане этой страны искренне верят, что под руководством Зузаны Чапутовой Словакия станет процветающей страной.

5 Сахле-Ворк Зевде, Эфиопия На протяжении многих лет Сахле-Ворк Зевде занималась дипломатической деятельностью, была послом Эфиопии в нескольких странах, активно сотрудничала с ООН, была специальным представителем этой организации, возглавляла ее отделение при Африканском союзе, была гендиректором ООН в Найроби. А в 2018 стала первой женщиной, занявшей пост президента Эфиопии.

6 Пола-Мэй Уикс, Тринидад и Тобаго Она не только стала первой женщиной-президентом своей страны, но еще и была избрана на эту должность, оказавшись единственным кандидатом на день выборов. Пола-Мэй Уикс всю жизнь занималась юриспруденцией, занимала пост судьи в апелляционном суде островов Теркс и Кайкос.

7 Мари-Луиз Колейро Прека, Мальта Она не стала первой женщиной, возглавившей Мальту, однако стала первой представительницей слабого пола, которая возглавила партию и, вступив в должность президента, оказалась самым молодым главой Мальты за всю историю. На момент инаугурации Мари-Луиз исполнилось 55 лет.