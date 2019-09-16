Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Волкер считает, что РФ продолжит войну с низкой интенсивностью
Волкер считает, что РФ продолжит войну с низкой интенсивностью
"Укрзализныця" показала обновленный плацкартный вагон (Фото)
"Укрзализныця" показала обновленный плацкартный вагон (Фото)
Плишкова выиграла престижный теннисный турнир в Чжэнчжоу
Плишкова выиграла престижный теннисный турнир в Чжэнчжоу
KAZKA перенесла свой концерт: что случилось (Видео)
KAZKA перенесла свой концерт: что случилось (Видео)

Женщины-президенты: кто правит в современном мире (Фото)

Смотрите фото (9)
Женщины-президенты: кто правит в современном мире (Фото)
03:00 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости шоу бизнеса:Реальные женщины, которые занимают президентские кресла, заслуживают особого уважения.

  • 1

    Керсти Кальюлайд, Эстония

    Керсти Кальюлайд заняла президентское кресло в 2016 году. Она окончила биологический факультет Тартуского университета, затем там же получила степень магистра делового администрирования, работала в банковской сфере и была советником премьер-министра по экономике, возглавляла электростанцию, занималась аудитом. Она всю жизнь учится, не боится нового и мечтает о том, чтобы Эстония стала одной из самых богатых и процветающих стран в мире.

  • 2

    Халима Якоб, Сингапур

    Она изучала юриспруденцию в Национальном университете Сингапура, где получила сначала степень бакалавра, а затем и магистра права. Начинала свою карьеру в Конгрессе профессиональных союзов, затем стала членом парламента, который позже возглавила и стала первой женщиной-спикером в истории своей страны. В сентябре 2017 года стала президентом Сингапура. Халима Якоб не только успешный политик, но еще и мама пятерых детей.

  • 3

    Саломе Зурабишвили, Грузия

    В декабре 2018 года Саломе Зурабишвили стала первой в истории Грузии женщиной-президентом. Она изучала политологию сначала в Парижском институте политических наук, а затем и в Колумбийском университете. Занимала довольно высокие посты в Министерстве иностранных дел Франции, затем служила в Генеральном секретариате национальной обороны Франции, позже стала послом в Грузии, а затем возглавила грузинское Министерство иностранных дел. В 2010 году ушла из политики, а в 2018 победила на выборах президента Грузии, будучи внепартийным кандидатом.

  • 4

    Зузана Чапутова, Словакия

    Летом 2019 года она вступила в должность президента Словакии, точно так же, как и ее коллега из Грузии, став первой женщиной-президентом в своей стране. Зузана Чапутова по образованию юрист, долгое время работала в гражданском объединении и в органах самоуправления. Всегда занимала активную гражданскую позицию, является лауреатом экологической премии Goldman. Она стала новым лицом на политической арене Словакии, а граждане этой страны искренне верят, что под руководством Зузаны Чапутовой Словакия станет процветающей страной.

  • 5

    Сахле-Ворк Зевде, Эфиопия

    На протяжении многих лет Сахле-Ворк Зевде занималась дипломатической деятельностью, была послом Эфиопии в нескольких странах, активно сотрудничала с ООН, была специальным представителем этой организации, возглавляла ее отделение при Африканском союзе, была гендиректором ООН в Найроби. А в 2018 стала первой женщиной, занявшей пост президента Эфиопии.

  • 6

    Пола-Мэй Уикс, Тринидад и Тобаго

    Она не только стала первой женщиной-президентом своей страны, но еще и была избрана на эту должность, оказавшись единственным кандидатом на день выборов. Пола-Мэй Уикс всю жизнь занималась юриспруденцией, занимала пост судьи в апелляционном суде островов Теркс и Кайкос.

  • 7

    Мари-Луиз Колейро Прека, Мальта

    Она не стала первой женщиной, возглавившей Мальту, однако стала первой представительницей слабого пола, которая возглавила партию и, вступив в должность президента, оказалась самым молодым главой Мальты за всю историю. На момент инаугурации Мари-Луиз исполнилось 55 лет.

  • 8

    Колинда Грабар-Китарович, Хорватия

    Она воспитывалась в небольшой деревушке неподалеку от Риеки, а в 17-летнем возрасте смогла выиграть грант, благодаря которому училась в США. Позже получила диплом магистра международных отношений в Университете Загреба, но совершенствовала свои знания в нескольких американских учебных заведениях. Служила в министерстве иностранных дел и министерстве наук и технологии Хорватии, занимала должность министра иностранных дел, была послом своей страны в США. В начале 2015 года победила на президентских выборах.

Известные фаворитки монархов, которые вытворяли, что хотели

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Женщины, Биография, Фото, Президенты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Запечатлена система колец Сатурна (Видео)
02 Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
03 Nissan готовит к выпуску электрокроссовер, которому приписывают небывалый успех
04 Фантастический гол пяткой Филиппова принес Десне победу над Динамо (Видео)
05 Можно ли получить энергию от холода: есть ответ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар на Киевщине уничтожил 30 га соевого поля
Пожар на Киевщине уничтожил 30 га соевого поля
Спикер парламента Болгарии попала в ДТП
Спикер парламента Болгарии попала в ДТП
На Николаевщине осквернили памятник жертвам Холокоста
На Николаевщине осквернили памятник жертвам Холокоста
Женщины-президенты: кто правит в современном мире (Фото)
Женщины-президенты: кто правит в современном мире (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь