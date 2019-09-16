Женщины-президенты: кто правит в современном мире (Фото)

Керсти Кальюлайд, Эстония
Керсти Кальюлайд заняла президентское кресло в 2016 году. Она окончила биологический факультет Тартуского университета, затем там же получила степень магистра делового администрирования, работала в банковской сфере и была советником премьер-министра по экономике, возглавляла электростанцию, занималась аудитом. Она всю жизнь учится, не боится нового и мечтает о том, чтобы Эстония стала одной из самых богатых и процветающих стран в мире.
Халима Якоб, Сингапур
Она изучала юриспруденцию в Национальном университете Сингапура, где получила сначала степень бакалавра, а затем и магистра права. Начинала свою карьеру в Конгрессе профессиональных союзов, затем стала членом парламента, который позже возглавила и стала первой женщиной-спикером в истории своей страны. В сентябре 2017 года стала президентом Сингапура. Халима Якоб не только успешный политик, но еще и мама пятерых детей.
Саломе Зурабишвили, Грузия
В декабре 2018 года Саломе Зурабишвили стала первой в истории Грузии женщиной-президентом. Она изучала политологию сначала в Парижском институте политических наук, а затем и в Колумбийском университете. Занимала довольно высокие посты в Министерстве иностранных дел Франции, затем служила в Генеральном секретариате национальной обороны Франции, позже стала послом в Грузии, а затем возглавила грузинское Министерство иностранных дел. В 2010 году ушла из политики, а в 2018 победила на выборах президента Грузии, будучи внепартийным кандидатом.
Зузана Чапутова, Словакия
Летом 2019 года она вступила в должность президента Словакии, точно так же, как и ее коллега из Грузии, став первой женщиной-президентом в своей стране. Зузана Чапутова по образованию юрист, долгое время работала в гражданском объединении и в органах самоуправления. Всегда занимала активную гражданскую позицию, является лауреатом экологической премии Goldman. Она стала новым лицом на политической арене Словакии, а граждане этой страны искренне верят, что под руководством Зузаны Чапутовой Словакия станет процветающей страной.
Сахле-Ворк Зевде, Эфиопия
На протяжении многих лет Сахле-Ворк Зевде занималась дипломатической деятельностью, была послом Эфиопии в нескольких странах, активно сотрудничала с ООН, была специальным представителем этой организации, возглавляла ее отделение при Африканском союзе, была гендиректором ООН в Найроби. А в 2018 стала первой женщиной, занявшей пост президента Эфиопии.
Пола-Мэй Уикс, Тринидад и Тобаго
Она не только стала первой женщиной-президентом своей страны, но еще и была избрана на эту должность, оказавшись единственным кандидатом на день выборов. Пола-Мэй Уикс всю жизнь занималась юриспруденцией, занимала пост судьи в апелляционном суде островов Теркс и Кайкос.
Мари-Луиз Колейро Прека, Мальта
Она не стала первой женщиной, возглавившей Мальту, однако стала первой представительницей слабого пола, которая возглавила партию и, вступив в должность президента, оказалась самым молодым главой Мальты за всю историю. На момент инаугурации Мари-Луиз исполнилось 55 лет.
Колинда Грабар-Китарович, Хорватия
Она воспитывалась в небольшой деревушке неподалеку от Риеки, а в 17-летнем возрасте смогла выиграть грант, благодаря которому училась в США. Позже получила диплом магистра международных отношений в Университете Загреба, но совершенствовала свои знания в нескольких американских учебных заведениях. Служила в министерстве иностранных дел и министерстве наук и технологии Хорватии, занимала должность министра иностранных дел, была послом своей страны в США. В начале 2015 года победила на президентских выборах.