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ТОП-20 лучших цитат из дневника Бриджит Джонс

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ТОП-20 лучших цитат из дневника Бриджит Джонс
15:54 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:20 цитат из первоисточника, романа Хелен Филдинг "Дневник Бриджит Джонс". И вот она - женщина как она есть.

  • 1

    Необходимость открывать рот в процессе нанесения туши на ресницы - великая и необъяснимая загадка природы.

  • 2

    Единственный способ добиться успеха у мужчин - это отвратительно вести себя с ними.

  • 3

    Некоторые женщины безумно уверены в себе только потому, что их бывшие возлюбленные все еще хотят, чтобы они к ним вернулись.

  • 4

    Со стороны, черт возьми, чужая жизнь всегда кажется лучше твоей.

  • 5

    Что такое происходит с мамами и телефонами, - как только вы говорите, что вам надо идти, они вспоминают девятнадцать совершенно неотложных вещей, которые должны сказать вам именно в данную минуту.

  • 6

    Поразительно, сколько времени и денег можно сэкономить на свиданиях, если внимательно приглядываться к деталям.

  • 7

    Можно убедить себя в чем угодно и быть при этом абсолютно счастливым человеком.

  • 8

    Единственный человек, который в наше время и в наш век нужен женщине, - это она сама.

  • 9

    "Ну, как продвигаются дела на любовном фронте?" - О боже! Почему женатые люди не могут понять, что уже давно невежливо задавать подобный вопрос? Мы же не бросаемся к ним и не орем: "Как ваша семейная жизнь? Все еще занимаетесь сексом вместе?"

  • 10

    Каждая женщина неповторима, но каждая по-своему мечтает об одном и том же - встретить достойного мужчину и стать идеальной леди.

  • 11

    Чем бы я ни занималась, на самом деле мне кажется, что должна я заниматься чем-то другим.

  • 12

    Такое впечатление, что волосы у меня на голове живут своей собственной жизнью - в течение дня они ведут себя очень разумно и ждут, когда я лягу спать, а потом начинают бегать и резвиться, как дети, крича: "Так чем мы теперь займемся?"

  • 13

    Лучший подарок, который женщина может преподнести мужчине, - это спокойствие.

  • 14

    Автосигнализации совершенно невыносимы и бесполезны, поскольку скорее уж в вашу машину залезет рассвирепевший сосед, пытающийся отключить сигнализацию, нежели угонщик.

  • 15

    Всегда приятно, когда у других не ладится.

  • 16

    Люблю мужчин, которые опаздывают, - они гораздо лучше тех, кто приходит раньше, пугает тебя, вгоняет в панику и находит в доме неприглядные предметы, которые ты не успела спрятать.

  • 17

    Когда тебя кто-то любит - это как будто твое сердце завернуто в одеяло.

  • 18

    Все, что ты должна делать, - не есть того, за что надо платить. В начале диеты ты несколько полновата, поэтому никто не приглашает тебя на обед. Затем ты худеешь, становишься такой ногастой, приобретаешь соблазнительные контуры, и мужчины начинают приглашать тебя на разные трапезы. Тогда ты снова набираешь несколько фунтов, меценаты испаряются, и ты снова худеешь.

  • 19

    Могу официально подтвердить, что в наши дни путь к сердцу мужчины лежит не через красоту, пищу, секс или хороший характер, а исключительно через способность показать, что не очень-то он тебе и нужен.

  • 20

    Я поняла: секрет похудения состоит в том, чтобы не взвешиваться.

Софи Лорен исполняется 85: лучшие цитаты итальянки о любви и красоте

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