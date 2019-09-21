ТОП-20 лучших цитат из дневника Бриджит Джонс

1 Необходимость открывать рот в процессе нанесения туши на ресницы - великая и необъяснимая загадка природы.

2 Единственный способ добиться успеха у мужчин - это отвратительно вести себя с ними.

3 Некоторые женщины безумно уверены в себе только потому, что их бывшие возлюбленные все еще хотят, чтобы они к ним вернулись.

4 Со стороны, черт возьми, чужая жизнь всегда кажется лучше твоей.

5 Что такое происходит с мамами и телефонами, - как только вы говорите, что вам надо идти, они вспоминают девятнадцать совершенно неотложных вещей, которые должны сказать вам именно в данную минуту.

6 Поразительно, сколько времени и денег можно сэкономить на свиданиях, если внимательно приглядываться к деталям.

7 Можно убедить себя в чем угодно и быть при этом абсолютно счастливым человеком.

8 Единственный человек, который в наше время и в наш век нужен женщине, - это она сама.

9 "Ну, как продвигаются дела на любовном фронте?" - О боже! Почему женатые люди не могут понять, что уже давно невежливо задавать подобный вопрос? Мы же не бросаемся к ним и не орем: "Как ваша семейная жизнь? Все еще занимаетесь сексом вместе?"

10 Каждая женщина неповторима, но каждая по-своему мечтает об одном и том же - встретить достойного мужчину и стать идеальной леди.

11 Чем бы я ни занималась, на самом деле мне кажется, что должна я заниматься чем-то другим.

12 Такое впечатление, что волосы у меня на голове живут своей собственной жизнью - в течение дня они ведут себя очень разумно и ждут, когда я лягу спать, а потом начинают бегать и резвиться, как дети, крича: "Так чем мы теперь займемся?"

13 Лучший подарок, который женщина может преподнести мужчине, - это спокойствие.

14 Автосигнализации совершенно невыносимы и бесполезны, поскольку скорее уж в вашу машину залезет рассвирепевший сосед, пытающийся отключить сигнализацию, нежели угонщик.

15 Всегда приятно, когда у других не ладится.

16 Люблю мужчин, которые опаздывают, - они гораздо лучше тех, кто приходит раньше, пугает тебя, вгоняет в панику и находит в доме неприглядные предметы, которые ты не успела спрятать.

17 Когда тебя кто-то любит - это как будто твое сердце завернуто в одеяло.

18 Все, что ты должна делать, - не есть того, за что надо платить. В начале диеты ты несколько полновата, поэтому никто не приглашает тебя на обед. Затем ты худеешь, становишься такой ногастой, приобретаешь соблазнительные контуры, и мужчины начинают приглашать тебя на разные трапезы. Тогда ты снова набираешь несколько фунтов, меценаты испаряются, и ты снова худеешь.

19 Могу официально подтвердить, что в наши дни путь к сердцу мужчины лежит не через красоту, пищу, секс или хороший характер, а исключительно через способность показать, что не очень-то он тебе и нужен.