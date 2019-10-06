Миллиардерши: кто они - самые богатые женщины в мире (Фото)

1 Это число растет на протяжении многих лет, помогая удерживать их в данном рейтинге ста самых влиятельных миллиардеров по версии Форбс. Лилиан Беттанкур (45 млрд. долларов) Лилиан Беттанкур была прямой наследницей состояния французского косметического гиганта и супербренда l'Oreal. Сегодня ее называют самой обеспеченной женщиной в мире, на банковском счете которой находится свыше 45 миллиардов в американской валюте. Сама же Лилиан довольно долго приносила настоящую помощь этой корпорации. В 1907 году, когда бренд был основан ее отцом, она помогала ему не только задать правильный тон, но и управлять им. Однако в 2011 году все изменилось и Лилиан оказалась за пределами правящего штурвала. Как поговаривают СМИ, дочь Лилиан, утверждая, будто мать страдает слабоумием и не способна заниматься бизнесом, заставила ее оставить свой пост и уйти на заслуженную, высокооплачиваемую пенсию.

2 Элис Уолтон (51,4 млрд. долларов) Благодаря колоссальному успеху сети Wal-Mart, совсем не странно, что многие представители семьи-основателей Уолтон занимают почетные места этого списка. Девушка Элис, что приходится братом Джону и невесткой Кристи, обеспечила себе прочное второе место. Так же, как и Джон, а вместе с ним и Хеймс Лоуренс, она стала одной из основательниц самой компании. Сейчас богатство Элис насчитывает около 52 миллиардов зеленых, которые она тратит для того, чтобы помогать начинающим и известным художникам Америки. Так, она основала Музей американского искусства Crystal Bridges, который сегодня является Национальным художественным музеем в Америке, где можно увидеть выставки и другие события, посвященные творчеству американских художников.

3 Кристи Уолтон (41,8 млрд. долларов) Большая часть ее богатства – это деньги, что она получила от своего мужа, Джона Уолтона, накопившего свои миллиарды благодаря основанию Wal-Mart. После того, как основатель компании скончался в результате авиакатастрофы в 2005 году, Кристи была одной из тех, кто получил немалую сумму, а именно – 18 миллиардов долларов. После того, как деньги достались ей, она с годами лишь приумножила их, став одной из самых богатейших представительниц женского пола в мире, прочно занявшей третью строчку в рейтинге.

4 Жаклин Марс (29,7 млрд. долларов) На четвертом месте оказалась Жаклин Марс – женщина, которая приходится внучкой легендарному Фрэнку Марсу, основателю кондитерской фабрики и одноименного батончика "Марс". Будучи совладелицей компании и имея в ней долю стоимостью в одиннадцать миллиардов долларов, Жаклин считается одной из самых состоятельных женщин в мире, владеющей помимо кондитерской фабрики такими известными производственными площадями и торговыми марками, как Whiskas и Uncle Ben's, суммарный доход от которых составляет тридцать миллиардов в общей сложности ее богатства.

5 Лорен Пауэлл Джобс (21,3 млрд. долларов) Лорен Пауэлл Джобс – женщина, которая состояла в браке с популярным гением Стивом Джобсом, основателем и директором яблочной компании. Именно благодаря своему титулованному мужу она занимает пятое место в нашем списке. Несмотря на то, что она являлась одним из главных инвесторов легендарного бренда, Лорен основала College Track, которая является группой, посвященной оказанию помощи студентам, желающим завершить колледж, и она также основала всемирно известный Emerson Collective. его основная цель – ускорить реформирование социума с помощью предпринимательства. У нее также есть Джобс Траст, что сегодня является крупнейшим акционером компании Walt Disney, в составе которых 7,7 процента акций.

6 Мария Франка Фиссоло (25,2 млрд. долларов) Жизненную ситуацию женщины Марии можно назвать чем-то схожей с Кристи Уолтон, ведь она так же, как и ее предшественница, получила невероятный куш от покойного супруга. Мария Франка Фиссоло находилась в браке за известным человеком – Микелем Ферреро, популярным итальянским конфетных дел мастером, который был широко известен всем сладкоежкам, в частности за такое вкуснейшее лакомство, как паста "Нутелла". Кондитер покинул этот мир в 2015 году, после чего женщина вместе со своим сыном Джованни стала владелицей его компании, что сегодня производит не только конфеты и шоколадки, но и много других сладостей, среди которых стоит отметить такие, как Kinder, Tic Tacs и Ferrero Rocher. На банковском счету этой популярной итальянской четы сегодня находится около двадцати пяти миллиардов американских долларов.

7 Сюзанна Клаттен (18,8 млрд. долларов) Сюзанна сегодня – одна из самых богатых и завидных дам во всей Германии, что обязана такому титулу своему известному на весь мир отцу. Герберт Вернер Квандт – человек, который известен не только как опытный промышленник, но и как настоящий спаситель популярной ныне автомобильной марки BMW. Именно этот феноменальный успех он и передал своей прекрасной дочери. Сейчас девушка сосредоточила все свое внимание на развитие в области фармацевтики и химии под началом компании Altana AG. После смерти Герберта, девушка получила главный пакет акций этой компании, что, совместно с 12,5 процента акций BMW в сумме дает ей неплохой бюджет в 19 миллиардов зеленых.

8 Айрис Фонтбона (14,8 млрд. долларов) Женщина по имени Айрис Фонтбона стала наследницей корпорации Antofagasta Plc, что принадлежит Andronoico Luksic. Помимо прочего, девушка также имеет право собственности на рудники в Чили, что имеют достаточно высокое содержание меди. Также стоит отметить наличие у нее огромного количества акционных пакетов, участвующих в торгах на фондовой бирже Великобритании. Величина ее банковского счета поистине впечатляет – около 15 миллиардов $, которые позволили ей не только занимать восьмое место в этом рейтинге согласно журналу Форбс, но и причислять себя к компании самых знаменитых и богатых дам во всем мире.

9 Джоанна Квандт (14 млрд. долларов) Мама Сюзанны Клаттен, Джоанна, стала известной и богатой благодаря своему мужу, Герберту Вернеру Квандту. Джоанна – его официальная третья жена, которая, стоит заметить, заняла уважаемый пост в совете в компании BMW, однако предпочитает оказываться за пределами таблоидов. СМИ практически ничего не знают о ней, кроме того, что на ее банковском счету около 14 миллиардов, а еще она проживает в небольшом поселении под Гамбургом, а именно – в Бад-Хомбурге-ин-дер-Хое. Стоит также отметить, что именно благодаря своему положению, она смогла привнести множество инноваций в журналистику и систему образования современной Германии.