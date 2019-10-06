Скачать
Воскресенье, 06.10.2019
Зеленский - о встрече с Трампом: Никакие предварительные условия выдвинуты не были
Зеленский - о встрече с Трампом: Никакие предварительные условия выдвинуты не были
Участники вече против "формулы Штайнмайера" пикетируют офис Зеленского
Участники вече против "формулы Штайнмайера" пикетируют офис Зеленского
Шахтер одержал десятую к ряду победу в УПЛ, обыграв Днепр-1 (Фото, Видео)
Шахтер одержал десятую к ряду победу в УПЛ, обыграв Днепр-1 (Фото, Видео)
Ушла из жизни украинская актриса театра и кино
Ушла из жизни украинская актриса театра и кино

Миллиардерши: кто они - самые богатые женщины в мире (Фото)

Смотрите фото (11)
Миллиардерши: кто они - самые богатые женщины в мире (Фото)
16:23 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости шоу бизнеса:Почти из двух тысяч миллиардеров, зарегистрированных Forbes, одиннадцать процентов - женщины.

  • 1

    Это число растет на протяжении многих лет, помогая удерживать их в данном рейтинге ста самых влиятельных миллиардеров по версии Форбс.

    Лилиан Беттанкур (45 млрд. долларов)

    Лилиан Беттанкур была прямой наследницей состояния французского косметического гиганта и супербренда l'Oreal. Сегодня ее называют самой обеспеченной женщиной в мире, на банковском счете которой находится свыше 45 миллиардов в американской валюте. Сама же Лилиан довольно долго приносила настоящую помощь этой корпорации. В 1907 году, когда бренд был основан ее отцом, она помогала ему не только задать правильный тон, но и управлять им. Однако в 2011 году все изменилось и Лилиан оказалась за пределами правящего штурвала. Как поговаривают СМИ, дочь Лилиан, утверждая, будто мать страдает слабоумием и не способна заниматься бизнесом, заставила ее оставить свой пост и уйти на заслуженную, высокооплачиваемую пенсию.

  • 2

    Элис Уолтон (51,4 млрд. долларов)

    Благодаря колоссальному успеху сети Wal-Mart, совсем не странно, что многие представители семьи-основателей Уолтон занимают почетные места этого списка. Девушка Элис, что приходится братом Джону и невесткой Кристи, обеспечила себе прочное второе место. Так же, как и Джон, а вместе с ним и Хеймс Лоуренс, она стала одной из основательниц самой компании. Сейчас богатство Элис насчитывает около 52 миллиардов зеленых, которые она тратит для того, чтобы помогать начинающим и известным художникам Америки. Так, она основала Музей американского искусства Crystal Bridges, который сегодня является Национальным художественным музеем в Америке, где можно увидеть выставки и другие события, посвященные творчеству американских художников.

  • 3

    Кристи Уолтон (41,8 млрд. долларов)

    Большая часть ее богатства – это деньги, что она получила от своего мужа, Джона Уолтона, накопившего свои миллиарды благодаря основанию Wal-Mart. После того, как основатель компании скончался в результате авиакатастрофы в 2005 году, Кристи была одной из тех, кто получил немалую сумму, а именно – 18 миллиардов долларов. После того, как деньги достались ей, она с годами лишь приумножила их, став одной из самых богатейших представительниц женского пола в мире, прочно занявшей третью строчку в рейтинге.

  • 4

    Жаклин Марс (29,7 млрд. долларов)

    На четвертом месте оказалась Жаклин Марс – женщина, которая приходится внучкой легендарному Фрэнку Марсу, основателю кондитерской фабрики и одноименного батончика "Марс". Будучи совладелицей компании и имея в ней долю стоимостью в одиннадцать миллиардов долларов, Жаклин считается одной из самых состоятельных женщин в мире, владеющей помимо кондитерской фабрики такими известными производственными площадями и торговыми марками, как Whiskas и Uncle Ben's, суммарный доход от которых составляет тридцать миллиардов в общей сложности ее богатства.

  • 5

    Лорен Пауэлл Джобс (21,3 млрд. долларов)

    Лорен Пауэлл Джобс – женщина, которая состояла в браке с популярным гением Стивом Джобсом, основателем и директором яблочной компании. Именно благодаря своему титулованному мужу она занимает пятое место в нашем списке. Несмотря на то, что она являлась одним из главных инвесторов легендарного бренда, Лорен основала College Track, которая является группой, посвященной оказанию помощи студентам, желающим завершить колледж, и она также основала всемирно известный Emerson Collective. его основная цель – ускорить реформирование социума с помощью предпринимательства. У нее также есть Джобс Траст, что сегодня является крупнейшим акционером компании Walt Disney, в составе которых 7,7 процента акций.

  • 6

    Мария Франка Фиссоло (25,2 млрд. долларов)

    Жизненную ситуацию женщины Марии можно назвать чем-то схожей с Кристи Уолтон, ведь она так же, как и ее предшественница, получила невероятный куш от покойного супруга. Мария Франка Фиссоло находилась в браке за известным человеком – Микелем Ферреро, популярным итальянским конфетных дел мастером, который был широко известен всем сладкоежкам, в частности за такое вкуснейшее лакомство, как паста "Нутелла". Кондитер покинул этот мир в 2015 году, после чего женщина вместе со своим сыном Джованни стала владелицей его компании, что сегодня производит не только конфеты и шоколадки, но и много других сладостей, среди которых стоит отметить такие, как Kinder, Tic Tacs и Ferrero Rocher. На банковском счету этой популярной итальянской четы сегодня находится около двадцати пяти миллиардов американских долларов.

  • 7

    Сюзанна Клаттен (18,8 млрд. долларов)

    Сюзанна сегодня – одна из самых богатых и завидных дам во всей Германии, что обязана такому титулу своему известному на весь мир отцу. Герберт Вернер Квандт – человек, который известен не только как опытный промышленник, но и как настоящий спаситель популярной ныне автомобильной марки BMW. Именно этот феноменальный успех он и передал своей прекрасной дочери. Сейчас девушка сосредоточила все свое внимание на развитие в области фармацевтики и химии под началом компании Altana AG. После смерти Герберта, девушка получила главный пакет акций этой компании, что, совместно с 12,5 процента акций BMW в сумме дает ей неплохой бюджет в 19 миллиардов зеленых.

  • 8

    Айрис Фонтбона (14,8 млрд. долларов)

    Женщина по имени Айрис Фонтбона стала наследницей корпорации Antofagasta Plc, что принадлежит Andronoico Luksic. Помимо прочего, девушка также имеет право собственности на рудники в Чили, что имеют достаточно высокое содержание меди. Также стоит отметить наличие у нее огромного количества акционных пакетов, участвующих в торгах на фондовой бирже Великобритании. Величина ее банковского счета поистине впечатляет – около 15 миллиардов $, которые позволили ей не только занимать восьмое место в этом рейтинге согласно журналу Форбс, но и причислять себя к компании самых знаменитых и богатых дам во всем мире.

  • 9

    Джоанна Квандт (14 млрд. долларов)

    Мама Сюзанны Клаттен, Джоанна, стала известной и богатой благодаря своему мужу, Герберту Вернеру Квандту. Джоанна – его официальная третья жена, которая, стоит заметить, заняла уважаемый пост в совете в компании BMW, однако предпочитает оказываться за пределами таблоидов. СМИ практически ничего не знают о ней, кроме того, что на ее банковском счету около 14 миллиардов, а еще она проживает в небольшом поселении под Гамбургом, а именно – в Бад-Хомбурге-ин-дер-Хое. Стоит также отметить, что именно благодаря своему положению, она смогла привнести множество инноваций в журналистику и систему образования современной Германии.

  • 10

    Энн Кокс Чемберс (17,4 млрд. долларов)

    Одним из самых возрастных богатых людей в данном рейтинге стала Энн Кокс Чемберс, что, как и многие, о которых мы упоминали, благодарна своему успеху другой личности. В этом случае все те 17,4 миллиарда зеленых стали принадлежать ей после ее известного отца, что в свое время занимался выпуском издательской продукции, был известным коммуникационным предпринимателем, а также продавал автомобили онлайн.

Мой муж миллиардер: жены самых известных и богатых мужчин планеты (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Женщины, Фото, Богатые женщины, Миллиардерши.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В два раза полезнее, чем считалось ранее: в чем секрет грецких орехов
02 Причины исчезновения цивилизации Майя
03 Десна одержала победу над Олимпиком на последней минуте матча (Видео)
04 Sia тяжело больна: от чего страдает австралийская певица (Фото)
05 Помпео: Мы точно знаем, что делаем в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отдельные регионы Украины &quot;приморозит&quot;: прогнозы синоптиков
Отдельные регионы Украины "приморозит": прогнозы синоптиков
Разумков обратился ко всем педагогам Украины
Разумков обратился ко всем педагогам Украины
Львовяне присоединились к акции против &quot;формулы Штайнмайера&quot; (Видео)
Львовяне протестуют против "формулы Штайнмайера"
Трэвис Скотт решил не молчать и прокомментировал слухи о своей измене
Трэвис Скотт решил не молчать и прокомментировал слухи о своей измене
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь