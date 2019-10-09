Не слишком красивая сказка: как сложилась судьба принцессы Маргарет на самом деле (Фото)

1 Ее считали одной из первых красавиц не только Великобритании, но и всей Европы. Но принцесса Маргарет волею судьбы должна была жить в тени своей старшей сестры, со временем занявшей престол. Чувство долга заставило ее отказаться от своих чувств, а невозможность забыть дорогого человека подталкивала на самые сумасбродные поступки. На самом деле судьба принцессы Маргарет не слишком напоминала красивую сказку. Рожденная стать звездой Будущая королева и ее младшая сестра. Она появилась на свет в августе 1930 года, когда ее старшей сестре Елизавете уже исполнилось четыре. До восшествия на престол ее отца оставалось еще шесть лет. Впрочем, Георг VI не был наследником первой очереди, но Эдуард VIII решительно отказался от трона ради чувств к красавице Уоллис Симпсон. В 1936 году после коронации отца Елизавета и Маргарет получили титулы принцесс и стало понятно: старшей суждено стать королевой, а младшей довольствоваться всего лишь ролью королевской сестры.

2 Будущая королева Великобритании и ее младшая сестра. Впрочем, малышку в то время это заботило мало, ей вполне хватало того, что рядом с ней находятся любимые родители и старшая сестра, которая всегда готова прийти ей на помощь. Родители и наставники, занимавшиеся воспитанием сестер, никоим образом не разделяли девочек: одни и те же учителя, уроки и методы. Но Лилибет, как называли будущую королеву близкие, и Маргарет были совершенно разными по темпераменту и складу характера. Елизавета всегда была сдержана в проявлении чувств, зато любила порядок и чтила традиции. Маргарет была эмоциональна и вспыльчива, не терпела бессмысленного следования установленным правилам и заслужила славу бунтарки и нарушительницы спокойствия.

3 Принцессы Елизавета и Маргарет с родителями. Младшая сестра никогда не завидовала старшей, но тяготилась необходимостью всюду следовать за Лилибет, а не рядом с ней. Впрочем, отношения двух принцесс всегда были очень теплыми, и разность характеров и положения не мешали им искренне любить друг друга. Принцесса Маргарет была удивительно хороша собой, а еще улыбчива, обаятельна и открыта. Разве могли какие-то условности помешать ей наслаждаться жизнью и стать настоящей звездой?

4 Чувства или долг Принцесса Маргарет в тот день, когда ей исполнился 21 год. К 18 годам принцесса Маргарет уже была признанной красавицей. Она блистала в обществе, живо интересовалась модой и позировала для журналов. Мужчины неизменно обращали на нее внимание, у нее было множество поклонников, среди которых назывались имена известных художников и писателей. Сам Кристиан Диор устраивал для очаровательной принцессы свои фееричные показы, а Маргарет на официальных приемах и светских раутах была неизменно элегантна в модных нарядах, которые выбирала, ориентируясь исключительно на собственный вкус.

5 Принцесса Маргарет. Ей исполнилось 22, когда внезапно скончался Георг VI. Больше всех скорбела об отце принцесса Маргарет. Она была очень близка с отцом, а он хорошо понимал свою младшую дочь, ибо долгое время был точно в таком же положении, как она сама: был лишь тенью своего старшего брата, который должен был унаследовать корону. Лилибет перестала быть для Маргарет просто старшей сестрой. Она стала королевой и отдалилась от своей семьи. К тому же Елизавета уже была замужем, и у нее подрастали двое детей. Из Букингемского дворца принцесса Маргарет вместе с матерью переехала в Кларенс Хаус, где сблизилась с капитаном Питером Таунсендом.

6 Принцесса Маргарет и Питер Таунсенд. Долгое время влюбленные скрывали свои отношения, когда же их роман стал достоянием общественности, Маргарет нужно было выбирать: оставаться членом королевской семьи или по достижению 25-летнего возраста отказаться от титула, выбрав жизнь с любимым человеком. Выйти замуж за Питера Таунсенда, который был к тому времени разведен, и оставаться в статусе принцессы Великобритании она не могла. Морально все уже были готовы к тому, что принцесса выберет счастье с любимым человеком, но в 25 лет Маргарет вдруг заявила: осознавая свой долг перед страной, она разрывает отношения с Питером Таунсендом. Тогда ей объяснили, что отказ от семьи может повлечь за собой кризис монархии и все может закончиться весьма плачевно для страны.

7 Принцесса Маргарет. Решение далось Маргарет непросто. Они дали друг другу обещание не связывать свою жизни больше ни с кем, если уж им не суждено быть вместе. Принцесса была готова сдержать свое обещание, но прошло всего 4 года и Питер сам сообщил Маргарет о своей предстоящей женитьбе. Она чувствовала себя преданной. И через несколько дней сделала предложение фотографу Тони Армстронгу-Джонсу, который давно пытался за ней ухаживать.

8 Принцесса Маргарет и Тони Армстронг-Джонс в день свадьбы. Этот брак не принес счастья ни ей самой, ни ее мужу. У супругов появились на свет двое детей, а спустя 18 лет они расстались. Все это время Маргарет не отказывала себе в удовольствиях. Впрочем, и после развода она продолжала жить так, словно пыталась отомстить себе самой за отказ от любви. Бесконечные увеселительные мероприятия, череда молодых возлюбленных и брезгливое осуждение со стороны тех, кто совсем недавно называл ее "Английской розой", - это был удел вчерашней красавицы. Она проводила время в клубах, много курила и любила джин.

9 Принцесса Маргарет. В 1995 году она узнала о том, что Питер Таунсенд болен и вскоре его не станет. Она помчалась к нему, не обращая никакого внимания на условности и правила приличия. И долго сидела у его кровати, рассказывала, спрашивала, слушала и счастливо улыбалась. Он был точно таким же, как много лет назад, только совсем седым.