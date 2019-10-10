Шикарная Моника Беллуччи: интересные факты из жизни известной актрисы (Фото)

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2 Поддерживая этот интерес и зрительскую любовь к этой, несомненно, красивой и талантливой актрисе, мы решили представить несколько интересных фактов из ее биографии, тем более, среди всех популярных киноактрис именно фото Моники Беллуччи пользуются особой популярностью.

3 Детство. В последний сентябрьский день 1964 года в небольшом городке Читта-ди-Кастелло (Città di Castello), расположенном в самом сердце Италии, у чиновника транспортной компании и талантливой художницы родилась девочка, которую назвали Monica Anna Maria. Родители и не подозревали, что через несколько лет девочка прославит их фамилию на весь мир. С малых лет единственный ребенок в семье стремился к независимости, что и подтвердила последующая блистательная карьера и личная жизнь Моники Белуччи. Первые модельные фотографии 13-летней Моники появились в 1977 году, но после школы она стала изучать право в Университете города Перуджи, а в модельный бизнес пришла спустя 10 лет.

4 Карьера модели. Учеба или модельный бизнес. Можно с уверенностью утверждать, что стремление получить образование коренным образом изменило судьбу Моники. Ведь именно для того чтобы оплатить обучение в университете, юная девушка в 1987 году согласилась на свою первую фотосессию.

5 На фото: Моника Беллуччи. Одна из первых фотосессий в 1987 году.

6 Успех был ошеломляющим, и фотографии юной итальянки украсили журнал "Amica" в Италии и популярнейшее французское издание "Elle". Мир моды настолько закружил юную итальянку, что пришлось оставить учебу.

7 Олимп Фото 1997 года, журнал Pirelli. Фотограф: Richard Avedon. Два раза фотографии Моники Беллуччи появлялись на страницах журнала "Пирелли", а это, как-никак, для моделей сравни кинематографическому "Оскару". В честь итальянки известный бренд "Dolce & Gabbana" выпустил коллекцию помады. В 90-е годы актрису и модель снимал известный фотограф Ричард Аведон, которому в свое время позировала Мэрилин Монро.

8 Интимные фото. Естественно, что такой красивой женщине не раз поступали предложения от популярных журналов сняться обнаженной, но, как оказалось, актриса избирательна в этом щекотливом вопросе.

9 В стиле "ню". За свою блистательную карьеру модели и актрисы, Моника несколько раз снялась в откровенных фотосессиях. Фотографии обнаженной красавицы в 1998 году украсили страницы календаря "MAX", а через два года календарь "GQ".

10 Беременность и фотографии. У Моники две дочери, и ее не обошла стороной мода, когда мировые знаменитости фотографируются в "интересном положении". В 2004 году на страницах известного глянцевого журнала "Vanity Fair" появились пикантные фото беременной итальянской актрисы.

11 В период второй беременности, в 2010 году в журнале снова появились фотографии беременной Моники, а после рождения дочери "Vanity Fair" поместил на обложку красивую фотографию мамы с младенцем, очень похожую на образ Мадонны.

12 Кинематограф. Не все следят за последними тенденциями моды, или последними новинками косметологической индустрии, а вот кино смотрят многие, потому и знают Монику больше как киноактрису, и уже во вторую очередь, как модель.

13 Дебют в кино В 1990 году Моника дебютировала в небольшой роли в фильме "Жизнь с детьми". Это стало первым шагом в невероятно успешной актерской карьеры, и сейчас Моника Беллуччи одна из ярчайших звезд мирового кинематографа.

14 Признание Славу и всеобщую любовь зрителей Монике принесла роль в картине французского режиссера Жиля Мимуни "Квартира", в котором Венсан Кассель и Моника Беллуччи великолепно сыграли влюбленную пару.

15 За спиной у актрисы уже был фильм "Дракула" и ряд эпизодических ролей в других фильмах, но именно роль в "Квартире" была положительно отмечена кинокритиками, а сама актриса выдвигалась на премию "Сезар" в номинации "Самая многообещающая актриса".

16 Исторические образы Очарование и сексуальность внешности Беллучи режиссеры стали эксплуатировать в исторических фильмах. ей великолепно удается играть как сказочных принцесс, так и красивых царственных особ прошлого.

17 Вот и в "Матрице" ей досталась роль мифологической богини плодородия и царства мертвых - Персефоны.

18 Лидер по популярности Если зайти в файлообменник с фильмами, то можно заметить, что фильм "Малена" в графе скачать имеет самую большую цифру. И действительно, в фильме, где Беллуччи сыграла простую итальянскую женщину, раскрыл невероятный талант актрисы. После выхода на экраны "Малены" о Монике заговорили не просто как о красивой, но и талантливой актрисе.

19 Скандалы и слухи.

20 Неизменным спутниками популярности и мировой славы непременно являются скандалы и слухи, о которых мы и хотим рассказать. Итак, какие же скелеты прячет в своем шкафу Моника Беллуччи…

21 Русский след Актриса покорила не одно сердце сильной половины человечества, и среди ее романов со знаменитостями СМИ приписывали и отношения с российским бизнесменом Михаилом Прохоровым. Поговаривали, что он даже предлагал актрисе руку и сердце, но слухи так и не нашли подтверждения в реальной жизни.

22 Развод На протяжении многих лет Моника была замужем за Венсаном Касселем, но в 2013 году их союз распался. Поговаривали, что причиной развода стал роман актрисы с миллиардером Тельманом Исмаиловым, но и муж и сама актриса быстро опровергли эти неподтвержденные домыслы журналистов.

23 Протест Второго ребенка Моника родила в возрасте 45 лет, а ее появление на страницах журнала "Vanity Fair" в обнаженном виде в тот период, когда была беременна, стало одним из символов протеста против закона, запрещающего искусственное оплодотворение в Италии.

24 Запретная тема Моника не однажды признавалась, что не любит скандальный фильм "Необратимость", и никогда его не пересматривает. А все в этой 9-минутной сцене изнасилования в подземном переходе.

25 Естественная красота Просто удивительно, как актрисе удается оставаться на протяжении стольких лет такой сексуальной и привлекательной, ведь Моника Белуччи в молодости и сейчас практически одно и то же лицо, и, что примечательно, за всю жизнь актриса не сделала ни одной пластической операции.

26 Несмотря на возраст, она потрясающе выглядит, и сегодня обольстительная Моника продолжает оставаться эталоном женственности…

27 В завершение несколько цифр статистики. На сегодня Моника Беллуччи снялась уже в 58 кинопроектах и продолжает успешное сотрудничество с брендом "Dolce & Gabbana", начавшееся в далеком 1992 г.

28 А вот ювелирная фирма "Cartier" в 1997 г. разглядела в начинающей актрисе потенциал, и они заключили долгосрочный контракт.