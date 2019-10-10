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Шикарная Моника Беллуччи: интересные факты из жизни известной актрисы (Фото)

Смотрите фото (32)
Шикарная Моника Беллуччи: интересные факты из жизни известной актрисы (Фото)
16:48 Сегодня Телеграф most-beauty.ru Фото: most-beauty.ru

Новости шоу бизнеса:Небольшой фотоотчет о жизни и творчестве талантливой актрисы.

  • 1

     

  • 2

    Поддерживая этот интерес и зрительскую любовь к этой, несомненно, красивой и талантливой актрисе, мы решили представить несколько интересных фактов из ее биографии, тем более, среди всех популярных киноактрис именно фото Моники Беллуччи пользуются особой популярностью.

  • 3

    Детство.

    В последний сентябрьский день 1964 года в небольшом городке Читта-ди-Кастелло (Città di Castello), расположенном в самом сердце Италии, у чиновника транспортной компании и талантливой художницы родилась девочка, которую назвали Monica Anna Maria. Родители и не подозревали, что через несколько лет девочка прославит их фамилию на весь мир. С малых лет единственный ребенок в семье стремился к независимости, что и подтвердила последующая блистательная карьера и личная жизнь Моники Белуччи. Первые модельные фотографии 13-летней Моники появились в 1977 году, но после школы она стала изучать право в Университете города Перуджи, а в модельный бизнес пришла спустя 10 лет.

  • 4

    Карьера модели. Учеба или модельный бизнес.

    Можно с уверенностью утверждать, что стремление получить образование коренным образом изменило судьбу Моники. Ведь именно для того чтобы оплатить обучение в университете, юная девушка в 1987 году согласилась на свою первую фотосессию.

  • 5

    На фото: Моника Беллуччи. Одна из первых фотосессий в 1987 году.

  • 6

    Успех был ошеломляющим, и фотографии юной итальянки украсили журнал "Amica" в Италии и популярнейшее французское издание "Elle". Мир моды настолько закружил юную итальянку, что пришлось оставить учебу.

  • 7

    Олимп

    Фото 1997 года, журнал Pirelli. Фотограф: Richard Avedon.

    Два раза фотографии Моники Беллуччи появлялись на страницах журнала "Пирелли", а это, как-никак, для моделей сравни кинематографическому "Оскару". В честь итальянки известный бренд "Dolce & Gabbana" выпустил коллекцию помады. В 90-е годы актрису и модель снимал известный фотограф Ричард Аведон, которому в свое время позировала Мэрилин Монро.

  • 8

    Интимные фото.

    Естественно, что такой красивой женщине не раз поступали предложения от популярных журналов сняться обнаженной, но, как оказалось, актриса избирательна в этом щекотливом вопросе.

  • 9

    В стиле "ню".

    За свою блистательную карьеру модели и актрисы, Моника несколько раз снялась в откровенных фотосессиях. Фотографии обнаженной красавицы в 1998 году украсили страницы календаря "MAX", а через два года календарь "GQ".

  • 10

    Беременность и фотографии.

    У Моники две дочери, и ее не обошла стороной мода, когда мировые знаменитости фотографируются в "интересном положении". В 2004 году на страницах известного глянцевого журнала "Vanity Fair" появились пикантные фото беременной итальянской актрисы.

  • 11

    В период второй беременности, в 2010 году в журнале снова появились фотографии беременной Моники, а после рождения дочери "Vanity Fair" поместил на обложку красивую фотографию мамы с младенцем, очень похожую на образ Мадонны.

  • 12

    Кинематограф.

    Не все следят за последними тенденциями моды, или последними новинками косметологической индустрии, а вот кино смотрят многие, потому и знают Монику больше как киноактрису, и уже во вторую очередь, как модель.

  • 13

    Дебют в кино

    В 1990 году Моника дебютировала в небольшой роли в фильме "Жизнь с детьми". Это стало первым шагом в невероятно успешной актерской карьеры, и сейчас Моника Беллуччи одна из ярчайших звезд мирового кинематографа.

  • 14

    Признание

    Славу и всеобщую любовь зрителей Монике принесла роль в картине французского режиссера Жиля Мимуни "Квартира", в котором Венсан Кассель и Моника Беллуччи великолепно сыграли влюбленную пару.

  • 15

    За спиной у актрисы уже был фильм "Дракула" и ряд эпизодических ролей в других фильмах, но именно роль в "Квартире" была положительно отмечена кинокритиками, а сама актриса выдвигалась на премию "Сезар" в номинации "Самая многообещающая актриса".

  • 16

    Исторические образы

    Очарование и сексуальность внешности Беллучи режиссеры стали эксплуатировать в исторических фильмах. ей великолепно удается играть как сказочных принцесс, так и красивых царственных особ прошлого.

  • 17

    Вот и в "Матрице" ей досталась роль мифологической богини плодородия и царства мертвых - Персефоны.

  • 18

    Лидер по популярности

    Если зайти в файлообменник с фильмами, то можно заметить, что фильм "Малена" в графе скачать имеет самую большую цифру. И действительно, в фильме, где Беллуччи сыграла простую итальянскую женщину, раскрыл невероятный талант актрисы. После выхода на экраны "Малены" о Монике заговорили не просто как о красивой, но и талантливой актрисе.

  • 19

    Скандалы и слухи.

  • 20

    Неизменным спутниками популярности и мировой славы непременно являются скандалы и слухи, о которых мы и хотим рассказать.

    Итак, какие же скелеты прячет в своем шкафу Моника Беллуччи…

  • 21

    Русский след

    Актриса покорила не одно сердце сильной половины человечества, и среди ее романов со знаменитостями СМИ приписывали и отношения с российским бизнесменом Михаилом Прохоровым. Поговаривали, что он даже предлагал актрисе руку и сердце, но слухи так и не нашли подтверждения в реальной жизни.

  • 22

    Развод

    На протяжении многих лет Моника была замужем за Венсаном Касселем, но в 2013 году их союз распался. Поговаривали, что причиной развода стал роман актрисы с миллиардером Тельманом Исмаиловым, но и муж и сама актриса быстро опровергли эти неподтвержденные домыслы журналистов.

  • 23

    Протест

    Второго ребенка Моника родила в возрасте 45 лет, а ее появление на страницах журнала "Vanity Fair" в обнаженном виде в тот период, когда была беременна, стало одним из символов протеста против закона, запрещающего искусственное оплодотворение в Италии.

  • 24

    Запретная тема

    Моника не однажды признавалась, что не любит скандальный фильм "Необратимость", и никогда его не пересматривает. А все в этой 9-минутной сцене изнасилования в подземном переходе.

  • 25

    Естественная красота

    Просто удивительно, как актрисе удается оставаться на протяжении стольких лет такой сексуальной и привлекательной, ведь Моника Белуччи в молодости и сейчас практически одно и то же лицо, и, что примечательно, за всю жизнь актриса не сделала ни одной пластической операции.

  • 26

    Несмотря на возраст, она потрясающе выглядит, и сегодня обольстительная Моника продолжает оставаться эталоном женственности…

  • 27

    В завершение несколько цифр статистики.

    На сегодня Моника Беллуччи снялась уже в 58 кинопроектах и продолжает успешное сотрудничество с брендом "Dolce & Gabbana", начавшееся в далеком 1992 г.

  • 28

    А вот ювелирная фирма "Cartier" в 1997 г. разглядела в начинающей актрисе потенциал, и они заключили долгосрочный контракт.

  • 29

    О популярности красивой женщины можно судить, просто открыв ее профиль в Инстаграм, где на ее официальную страничку подписано свыше 1,5 млн пользователей.

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