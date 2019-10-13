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Девушкам на заметку: что никогда не стоит делать для мужчины

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Девушкам на заметку: что никогда не стоит делать для мужчины
15:44 Сегодня Телеграф med-heal.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Психологи рассказали, что женщина никогда не должна делать ради мужчины, ведь это может нанести вред не только отношениям, но и ей самой.

  • 1

    Преклоняться перед мужчиной

    Это одна из самых больших ошибок в отношениях. Если женщина боготворит своего мужчину, скоро он поверит в то, что он Бог! Вы должны быть самодостаточной и интересной, а не услужливой прислугой.

  • 2

    Оправдывать его насилие

    Никогда нельзя говорить известным высказыванием о том, что если мужчина бьет, значит любит. Тиран никогда не поменяется и может нанести вашему здоровью и жизни непоправимый вред.

  • 3

    Решать его проблемы

    Да. вы можете справиться со своими и его проблемами. Можете сами оплатить школу для ребенка или купить себе все, что хотите. Но разве вы не мечтаете о самостоятельном человеке, который сможет о вас позаботиться?

  • 4

    Идти на поводу у мужчины в ущерб себе

    Никогда не подстраивайтесь под других, если это идёт в разрез с вашими убеждениями. Только не стоит это путать с разумными компромиссами со своей второй половинкой. Мы говорим о короткой стрижке для мужчины, если вы обожаете свои длинные волосы.

  • 5

    Жалость к мужчине

    Жалость — это унижение для мужчины. Вы можете его поддержать или просто помолчать рядом. Но никогда его не жалейте!

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Женщины, Отношения, Психология.
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