Девушкам на заметку: что никогда не стоит делать для мужчины

Преклоняться перед мужчиной
Это одна из самых больших ошибок в отношениях. Если женщина боготворит своего мужчину, скоро он поверит в то, что он Бог! Вы должны быть самодостаточной и интересной, а не услужливой прислугой.
Оправдывать его насилие
Никогда нельзя говорить известным высказыванием о том, что если мужчина бьет, значит любит. Тиран никогда не поменяется и может нанести вашему здоровью и жизни непоправимый вред.
Решать его проблемы
Да. вы можете справиться со своими и его проблемами. Можете сами оплатить школу для ребенка или купить себе все, что хотите. Но разве вы не мечтаете о самостоятельном человеке, который сможет о вас позаботиться?
Идти на поводу у мужчины в ущерб себе
Никогда не подстраивайтесь под других, если это идёт в разрез с вашими убеждениями. Только не стоит это путать с разумными компромиссами со своей второй половинкой. Мы говорим о короткой стрижке для мужчины, если вы обожаете свои длинные волосы.
Жалость к мужчине
Жалость — это унижение для мужчины. Вы можете его поддержать или просто помолчать рядом. Но никогда его не жалейте!