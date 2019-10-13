Девушкам на заметку: что никогда не стоит делать для мужчины

1 Преклоняться перед мужчиной Это одна из самых больших ошибок в отношениях. Если женщина боготворит своего мужчину, скоро он поверит в то, что он Бог! Вы должны быть самодостаточной и интересной, а не услужливой прислугой.

2 Оправдывать его насилие Никогда нельзя говорить известным высказыванием о том, что если мужчина бьет, значит любит. Тиран никогда не поменяется и может нанести вашему здоровью и жизни непоправимый вред.

3 Решать его проблемы Да. вы можете справиться со своими и его проблемами. Можете сами оплатить школу для ребенка или купить себе все, что хотите. Но разве вы не мечтаете о самостоятельном человеке, который сможет о вас позаботиться?

4 Идти на поводу у мужчины в ущерб себе Никогда не подстраивайтесь под других, если это идёт в разрез с вашими убеждениями. Только не стоит это путать с разумными компромиссами со своей второй половинкой. Мы говорим о короткой стрижке для мужчины, если вы обожаете свои длинные волосы.