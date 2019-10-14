Сногшибательные победительницы "Мисс Вселенная": как менялись идеалы красоты (Фото)

Хиллеви Ромбин, Швеция. "Мисс Вселенная - 1955". 22 года, рост 170 см.
Линда Бемент, США. "Мисс Вселенная - 1960". 18 лет, рост 167 см.
Aпасра Хонгсакула, Таиланд. "Мисс Вселенная - 1965". 18 лет, рост 164 см.
Марисоль Маларет, Пуэрто-Рико. "Мисс Вселенная - 1970". 21 год, рост 173 см.
Анна Мария Похтамо, Финляндия. "Мисс Вселенная - 1975". 20 лет, рост 175 см.
Шон Уизерли, США. "Мисс Вселенная - 1980". 20 лет, рост 173 см, параметры фигуры 89−63,5−89.
Дебора Карти Деу, Пуэрто-Рико. "Мисс Вселенная - 1985". 19 лет, рост 173 см.
Мона Грудт, Норвегия. "Мисс Вселенная - 1990". 19 лет, рост 178 см, параметры фигуры 92−60−93.
Челси Смит, США. "Мисс Вселенная - 1995". 21 год, рост 173 см, параметры фигуры 90−60,5−90.
Лара Датта, Индия. "Мисс Вселенная - 2000". 22 года, рост 173 см, параметры фигуры 95−60,5−94,5
Наталья Глебова, Канада (родом из города Туапсе Краснодарского края). "Мисс Вселенная - 2005". 24 года, рост 180 см, параметры фигуры 87−62−91.
Паулина Вега, Колумбия. "Мисс Вселенная - 2014". 22 года, рост 178 см, параметры фигуры 95−70−95.