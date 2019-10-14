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Понедельник, 14.10.2019
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Сногшибательные победительницы "Мисс Вселенная": как менялись идеалы красоты (Фото)

Смотрите фото (16)
Сногшибательные победительницы "Мисс Вселенная": как менялись идеалы красоты (Фото)
20:44 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Как менялся идеал красоты за эти годы? Сколько лет было на момент победы самым красивым девушкам мира?

  • 1

    Хиллеви Ромбин, Швеция. "Мисс Вселенная - 1955". 22 года, рост 170 см.

  • 2

    Линда Бемент, США. "Мисс Вселенная - 1960". 18 лет, рост 167 см.

  • 3

    Aпасра Хонгсакула, Таиланд. "Мисс Вселенная - 1965". 18 лет, рост 164 см.

  • 4

    Марисоль Маларет, Пуэрто-Рико. "Мисс Вселенная - 1970". 21 год, рост 173 см.

  • 5

    Анна Мария Похтамо, Финляндия. "Мисс Вселенная - 1975". 20 лет, рост 175 см.

  • 6

    Шон Уизерли, США. "Мисс Вселенная - 1980". 20 лет, рост 173 см, параметры фигуры 89−63,5−89.

  • 7

    Дебора Карти Деу, Пуэрто-Рико. "Мисс Вселенная - 1985". 19 лет, рост 173 см.

  • 8

    Мона Грудт, Норвегия. "Мисс Вселенная - 1990". 19 лет, рост 178 см, параметры фигуры 92−60−93.

  • 9

    Челси Смит, США. "Мисс Вселенная - 1995". 21 год, рост 173 см, параметры фигуры 90−60,5−90.

  • 10

    Лара Датта, Индия. "Мисс Вселенная - 2000". 22 года, рост 173 см, параметры фигуры 95−60,5−94,5

  • 11

    Наталья Глебова, Канада (родом из города Туапсе Краснодарского края). "Мисс Вселенная - 2005". 24 года, рост 180 см, параметры фигуры 87−62−91.

  • 12

    Паулина Вега, Колумбия. "Мисс Вселенная - 2014". 22 года, рост 178 см, параметры фигуры 95−70−95.

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Женщины, Красота, Изменения, Фотографии, Мисс Вселенная, Снимки.
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