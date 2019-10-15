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Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)

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Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
18:45 Сегодня Телеграф most-beauty.ru Фото: most-beauty.ru

Новости шоу бизнеса:Если нa yлице вы чем-тo заинтеpесовали киприотку, она непременно подарит вам очаровательную улыбку и пожелает здоровья.

  • 1

    Кpaсивый oстров в Средиземном море славится своими великолепными пляжами и красивыми девyшками. Немудрено, ведь именно на берега Кипра из морской пены вышла первая красавица в истории - обворожительная богиня Афродита. Следуя исторической традиции, представим список, в который вошли самые красивые киприотки, известные как у себя на Родине, так и далеко за ее пределами.

    Фериxа Кансель / Feri Cansel

    Начнем с легенды турецкого кинематографа особого жанра, уроженки Никосии Ферихи Кансель. Родившись на Кипре, девушка провела юность в Британии, где работала парикмахером в Лондоне. После переезда в Турцию начала сниматься в кино, а известность пришла после участия в эротических фильмах. За красоту и откровенность на экране Фери называли "Турецкая Эммануэль". В возрасте 39 лет Кансель была убита своим женихом в Стамбуле.

  • 2

    Мэри Анджела Барнетт / Mary Angela Barnett

    Американская модель, актриса и талантливый музыкант родилась на Кипре, а всему миру больше известна под фамилией Боуи, так как была замужем за известным британским музыкантом Дэвидом Боуи. Отец Анджелы был англичанином, а мать полячкой. Барнетт училась на Кипре, а потом получила образование в Швейцарии и Великобритании. После разрыва с Боуи, девушка сама записывала песни, написала две автобиографии и активно снималась в кино.

  • 3

    Андри Цангариду / Andri Tsangaridou

    Начиная с 1973 года на острове Кипр проводится конкурс "Star Cyprus", а в 1974 году Звездой Кипра стала очаровательная Андри Цангариду. Через два года она представляла Республику Кипр на Международном конкурсе красоты "Мисс мира", и приняла участие в престижном фестивале красоты "Miss Universe".

  • 4

    Кристина Василиаду / Christina Vasiliadou

    Этот белокурый ангел с очаровательной улыбкой - победительница конкурса "Star Cyprus-1985", а также участница международных конкурсов красоты. После победы Кристина много путешествовала по миру, работала моделью и сотрудничала с ведущими европейскими косметическими компаниями, а также участвовала в показах модной одежды.

  • 5

    Стелла Деметриу / Stella Dimitriou

    На стыке столетий и тысячелетий первой красавицей Кипра стала сексапильная девушка с романтическим именем Стелла. Особенно очаровал членов жюри выход киприотки в национальном костюме и проходка в купальнике, хотя представительница Кипра и не вошла в Топ-10 первых красавиц мира.

  • 6

    Константина Кавелиеру / Constantine Caveloir

    В 2017 году юная 16-летняя девушка на конкурсе "Звезда Кипра" удостоилась победы в номинации "Мисс Юность". Константина проживает в городе Ларнаке, и еще учится в школе. Активно занимается спортом, но мечтает стать известной моделью и сниматься в кино. Участие в конкурсе, по заявлению самой киприотки, стало первым шагом к осуществлению заветной мечты.

  • 7

    Мария Арменаки / Maria Armenaki

     

    Красивую девочку из небольшого городка Айя-Напа заметили агенты рекламного агентства на Кипре, и уже подростком Мария начала карьеру модели. Семнадцатилетняя модель в 2017 году завоевала титул "Мисс Кипр", за что и получила право представлять свою страну на Международном конкурсе "Miss Earth" в 2018 году. Конкурс по традиции состоится на Филиппинах, и в ноябре узнаем новую юную красавицу мира, и, возможно, впервые это будет представительница Кипра. Читайте также: Самые красивые пляжи Кипра.

  • 8

    Хелена Целепи / Helena Tselepi

    В 22 года очаровательная Хелена стала первой вице-мисс конкурса красоты на Кипре, и приняла участие в конкурсе "Мисс Мира-2017". Хелена с юных лет работает моделью, но учится в Медицинском университете и в будущем получит диплом врача-диетолога. С юных лет очаровательная киприотка принимает участие в модных показах в Милане, Шанхае, Афинах. Поддерживает блестящую форму благодаря фитнесу и плаванию, а в свободное время любит пробежаться по магазинам.

  • 9

    Дарья ерохина / Daria Erokhina

    есть среди киприотских красавиц и девушка с русскими корнями. Дарья ерохина сейчас живет в Никосии, но родилась она в России. Девушка получила диплом дизайнера интерьеров, но сейчас активно и занимается модельным дизайном. В 2017 году вышла в финал конкурса "Звезда Кипра", и получила титул "B’alternate 2017". Интересно, что все три финалистки конкурса 2017 года Адриана Фиакка, Дарья ерохина и Юлия Афентикиду свободно говорят по-русски. На нашем сайте most-beauty.ru есть интересная статья про самых красивых русских моделях. Очень советуем посмотреть!

  • 10

    Кристи Агапиу / Kristy Agapiou

    В 2013 году корону первой красавицы острова Любви одела на себя блистательная и женственная Кристи Агапиу. Благодаря идеальной фигуре и яркой внешности Кристи уже давно зарекомендовала себя в модельном бизнесе, и принимает участие в показах новых коллекций ведущих домов моды. Для участия в конкурсе "Мисс Мира" Кристи Агапиу прилетела самолетом Эмиратских авиалиний, а президент компании лично встретил киприотскую красавицу у трапа самолета.

  • 11

    Димитра Олимпиу / Dimitra Olimpia

    Одна из самых известных и успешных моделей острова Кипр Димитра в 2009 году вошла в тройку первых красавиц Кипра на национальном конкурсе красоты. После этого в 2011 году удостоилась права представить Кипр на Международном конкурсе "Мисс Вселенная", где достойно выступила среди первых красавиц мира. После конкурса заключила ряд контрактов с модельными агентствами и ее фото стали украшать обложки самых популярных мировых журналов.

  • 12

    Анна Висси / Anna Vissi

    Киприотки не только красивы, но и невероятно талантливы, и ярким доказательством этому является певица и композитор, актриса Анна Висси. Уже в 6 лет талантливая девчушка начала посещать занятия в Кипрской консерватории, а после переезда семьи в Грецию начала блистательную карьеру певицы. В 1997 году журнал "Popcorn" присудил Анне три победы как лучшей исполнительнице. Красавица активно занимается благотворительностью и возглавляет фонд помощи кипрским детям.

  • 13

    Эвридики / Evridiki

    Полное имя этой кипрской поп-певицы Эвридики Теоклеус, но большинству поклонников ее таланта по всему миру она известна под своим творческим псевдонимом. Девушка родилась в городе Лимасоле, а после окончания Национальной консерватории и Музыкального колледжа Беркли в Бостоне, в 1989 году начала карьеру певицы в Греции. Записала 17 сольных альбома, а также три раза представляла Кипр на песенном конкурсе "евровидение".

  • 14

    Евдокия Кади / Evdokia Kadi

    Уроженка столицы Кипра города Никосии евдокия Кади представляла свою Родину на песенном конкурсе "евровидение" в 2008 году. Выступив в полуфинале с композицией "Femme Fatale", киприотская певица не прошла в финал, но на Родине ее творчество пользуется большой популярностью. Учась в Кипрском Университете, евдокия начала профессионально заниматься музыкой, и в 2001 году начала выступать с концертами. В 2008 году вышел ее дебютный альбом.

  • 15

    Константина Еврипиду / Constantine Euripididou

    Уроженка Кипра красавица Константина в 2004 году стала победительницей национального конкурса красоты, а в следующем году на "Мисс Мира" заняла 11 место. В Университете Никосии изучала маркетинг и рекламное дело, а параллельно посещала модельные курсы. В 2010 пришла работать на телевидение, став одной из самых красивых телеведущих Кипра. Через год уже вела собственное радиошоу, а после работы на радио и телевидении открыла собственное модельное агентство "Constantina".

  • 16

    Деспина Олимпиу / Despina Olympiou

    еще в раннем детстве Деспина проявила свои невероятные способности к пению и музыке. Обучилась нотной грамоте и игре на фортепиано в Тринити-колледже в Лондоне, а в 1992 начала карьеру певицы на Кипре. Деспина много гастролирует по Греции и миру, а в 2000-ом записала свой первый сольный альбом. Сейчас в ее копилке уже 8 альбомов, песни из которых занимали ведущие места греческих хит-парадов. В 2013 году Деспина представляла Кипр на евровидении, но ее песня в финал не прошла.

  • 17

    Элени Фурейра / Eleni Foureira

    В 2018 году кипрская и греческая певица, имеющая албанские корни, представляла свою страну на конкурсе "евровидение". Элени заняла второе место, что стало лучшим результатом за всю историю выступления Кипра на этом песенном конкурсе. Девушка родилась в Албании, но потом с родителями эмигрировала в Грецию. В 18 лет профессионально занялась музыкой и начала петь в группе "Mystique". После ухода из группы начала сольную карьеру, сотрудничая с ведущими певцами, певицами и композиторами Греции.

  • 18

    Адриана Фиакка / Adriana Fiakka

    Андриана стала самой красивой девушкой Кипра в 2017 году, а родилась она в Лимасоле в 1999 году. Впервые за всю историю конкурса одной участнице удалось завоевать призы сразу в четырех номинациях национального конкурса красоты. Адриана Фиакка владеет немецким и итальянским языками, великолепно говорит по-русски, активно занимается спортом. С 15 лет очаровательная и грациозная Андриана работает моделью, а в 2018 достойно представила свою историческую Родину на конкурсе "Мисс Мира". Most-beauty искренне желает ей больших успехов в карьере!

  • 19

    Ханна Саймон / Hannah Simone

    Она родилась 3 августа 1990 года. Ханна Саймон относительно молода, но стала успешной и известной во всем мире. Эта киприотка не только успешная актриса, но и хорошо известна, как красивая и талантливая модель. Ханна родилась в Лондоне и выросла там, прежде чем переехать на Кипр, чтобы продолжить учебу. Одной из ее самых известных ролей является роль Сиси Парех в американском комедийном телесериале "Новенькая".

  • 20

    Анна Моногиу / Anna Monogiou

    Анна Моногиу - еще одна известная и удивительная женщина, представленная в этом списке. У нее много прекрасных достоинств, о которых можно говорить часами. Одно из них - ее волосы. Анна любит ухаживать за волосами и часто делает очень красивые прически. Она хорошо известная актриса и режиссер. Первые роли Анна начала играть еще в детстве, поэтому аудитория Кипра с ней знакома уже давно, безумно любя ее за красоту, обаяние, талант и трудолюбие.

  • 21

    Хазар Эргючлю / Hazar Erguclu

    Эта красивая женщина имеет кипро-турецкие корни. Хазар - прекрасная модель и актриса, очень популярная в Турции за свои работы в турецких драмах.

  • 22

    Элефтерия Элефтериу / Eleftheria Eleftheriou

    Мы не могли пропустить и не внести в наш рейтинг эту прекрасную женщину. Эта прекрасная певица греко-кипрского происхождения популярна не только у себя на Родине, но и далеко за ее пределами. Многие знают ее по участию в евровидении в 2012 году.

Бесценное сокровище Болгарии: самые красивые девушки

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Кипр, Девушки, Женщины, Остров, Афродита, Красавицы, самые красивые женщины, Киприотки.
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