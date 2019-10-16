ТОП-6 матерей одиночек, которые смогли вдохновить своих детей на великие свершения (Фото)

1 В большинстве случаев женщины становятся одинокими матерями не потому, что хотят, а из-за обстоятельств. Это то, что случилось с женщинами из нашей статьи - матерями знаменитостей, чьи имена вы очень хорошо знаете. Мы были действительно вдохновлены силой и мощью матерей известных певцов, политиков, популярных актеров и актрис. Маршелин Бертран - мать Анджелины Джоли. Маршелин Бертран, мать знаменитой кинозвезды Лары Крофт Анджелины Джоли, тоже мечтала о карьере в кино. В 1971 году Маршелин вышла замуж за молодого актера Джона Войта, но через 9 лет пара рассталась. Женщина должна была забыть о своих мечтах об актерской карьере и посвятила свою жизнь воспитанию детей.

2 Энн Данхэм - мать Барака Обамы. Энн Данхэм - американский антрополог и мать 44-го президента США Барака Обамы. Энн встретила свою первую любовь, африканского студента Барака Обаму-старшую, когда он изучала русский язык на Гавайях. Через несколько месяцев после встречи они поженились. И вскоре у них родился сын Барак Хуссейн Обама. Энн, которой в то время было всего 18 лет, пришлось бросить колледж, чтобы позаботиться о своем сыне. Данхэм вырастила сына в одиночестве, в то время как ее муж продолжил обучение в колледже, а через 3 года она развелась с ним, когда узнала, что у него есть другая жена в Кении.

3 Джудит Энн Хокинс - мать Холли Берри. Мать актрисы Холли Берри, Джудит Энн Хокинс, работала медсестрой в психиатрической больнице. Ее отец, Джером Джесси Берри, работал в той же больнице. Родители Холли Берри развелись, когда ей было всего 4 года, и она вместе со своей старшей сестрой Хайди воспитывалась исключительно их матерью.

4 Ирмелин Инденбиркен - мать Леонардо Ди Каприо. Леонардо Ди Каприо - единственный ребенок автора комиксов Джорджа Ди Каприо и секретаря суда Ирмелин Инденбиркен. Когда мальчику был всего один год, Джордж и Ирмелин расстались. Леонардо остался со своей матерью. После развода его матери пришлось работать на нескольких работах только для того, чтобы обеспечить ее и ее сына.

5 Патти Маллетт - мать Джастина Бибера. Элизабет Патриция Маллетт - канадская писательница, продюсер и мать популярного певца Джастина Бибера. Когда ей было 15 лет, она завела отношения с Джереми Бибером, а через 3 года родила знаменитую звезду поп-мира. Вскоре после рождения ребенка пара рассталась, и Маллетт пришлось воспитывать сына в одиночестве.