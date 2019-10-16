Скачать
Среда, 16.10.2019
Латвия будет поддерживать Украину в вопросе строительства Nord Stream 2
Латвия будет поддерживать Украину в вопросе строительства Nord Stream 2
Мониторинг оккупированного Крыма продлен - ЮНЕСКО
Мониторинг оккупированного Крыма продлен - ЮНЕСКО
Даяна Ястремская покидает Кубок Кремля
Даяна Ястремская покидает Кубок Кремля
Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)

ТОП-6 матерей одиночек, которые смогли вдохновить своих детей на великие свершения (Фото)

Смотрите фото (7)
ТОП-6 матерей одиночек, которые смогли вдохновить своих детей на великие свершения (Фото)
18:21 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости шоу бизнеса:В наше время не так сложно встретить мать, которая воспитывает детей без отца.

  • 1

    В большинстве случаев женщины становятся одинокими матерями не потому, что хотят, а из-за обстоятельств. Это то, что случилось с женщинами из нашей статьи - матерями знаменитостей, чьи имена вы очень хорошо знаете.

    Мы были действительно вдохновлены силой и мощью матерей известных певцов, политиков, популярных актеров и актрис.

    Маршелин Бертран - мать Анджелины Джоли.

    Маршелин Бертран, мать знаменитой кинозвезды Лары Крофт Анджелины Джоли, тоже мечтала о карьере в кино. В 1971 году Маршелин вышла замуж за молодого актера Джона Войта, но через 9 лет пара рассталась. Женщина должна была забыть о своих мечтах об актерской карьере и посвятила свою жизнь воспитанию детей.

  • 2

    Энн Данхэм - мать Барака Обамы.

    Энн Данхэм - американский антрополог и мать 44-го президента США Барака Обамы. Энн встретила свою первую любовь, африканского студента Барака Обаму-старшую, когда он изучала русский язык на Гавайях. Через несколько месяцев после встречи они поженились. И вскоре у них родился сын Барак Хуссейн Обама. Энн, которой в то время было всего 18 лет, пришлось бросить колледж, чтобы позаботиться о своем сыне. Данхэм вырастила сына в одиночестве, в то время как ее муж продолжил обучение в колледже, а через 3 года она развелась с ним, когда узнала, что у него есть другая жена в Кении.

  • 3

    Джудит Энн Хокинс - мать Холли Берри.

    Мать актрисы Холли Берри, Джудит Энн Хокинс, работала медсестрой в психиатрической больнице. Ее отец, Джером Джесси Берри, работал в той же больнице. Родители Холли Берри развелись, когда ей было всего 4 года, и она вместе со своей старшей сестрой Хайди воспитывалась исключительно их матерью.

  • 4

    Ирмелин Инденбиркен - мать Леонардо Ди Каприо.

    Леонардо Ди Каприо - единственный ребенок автора комиксов Джорджа Ди Каприо и секретаря суда Ирмелин Инденбиркен. Когда мальчику был всего один год, Джордж и Ирмелин расстались. Леонардо остался со своей матерью. После развода его матери пришлось работать на нескольких работах только для того, чтобы обеспечить ее и ее сына.

  • 5

    Патти Маллетт - мать Джастина Бибера.

    Элизабет Патриция Маллетт - канадская писательница, продюсер и мать популярного певца Джастина Бибера. Когда ей было 15 лет, она завела отношения с Джереми Бибером, а через 3 года родила знаменитую звезду поп-мира. Вскоре после рождения ребенка пара рассталась, и Маллетт пришлось воспитывать сына в одиночестве.

  • 6

    Аманда Корнетт - мать Селены Гомес.

    Жизнь матери Селены Гомес немного напоминает историю родителей Джастина Бибера. Аманда Корнетт родила дочь в 16 лет от мексиканца Рикардо Джоэля Гомеса. Когда Селене было 5 лет, ее родители развелись. Мать будущей звезды была актрисой театра. Она вырастила дочь одна и вдохновила ее стать певицей.

Жизнь шести жен самых опасных гангстеров истории

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Женщины, Знаменитости, Фото, Мамы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
02 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
03 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
04 Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Маникюр 2019: стильный, абсолютно новый дизайн осени
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Это вопрос номер один&quot;: Данилов - о киберзащите
"Это вопрос номер один": Данилов - о киберзащите
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Министр Новосад будет управлять развитием науки в Украине
Министр Новосад будет управлять развитием науки в Украине
Загрязнение воздуха в Европе повлекло за собой 400 тысяч смертей за год
Загрязнение воздуха в Европе повлекло за собой 400 тысяч смертей за год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь