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Богиня Хатшепсут: ТОП-10 фактов о самой успешной женщине своего времени

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Богиня Хатшепсут: ТОП-10 фактов о самой успешной женщине своего времени
15:23 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости шоу бизнеса:Хатшепсут считается одной из самых успешных правителей Египта.

  • 1

    Хатшепсут правила Египтом более 20 лет. Она царствовала вместе со своим мужем Тутмосом II, но после его смерти взяла на себя роль фараона, став в итоге самой влиятельной женщиной - фараоном.

    Кто она?

    Дочь царя Тутмоса I, Хатшепсут стала королевой Египта, когда она вышла замуж за своего сводного брата Тутмоса II, примерно в 12 лет. После его смерти она начала действовать в качестве регента для своего пасынка, младенца Тутмоса III, но позже приняла полную власть фараона. Как правитель Египта, Хатшепсут расширила египетскую торговлю и реализовывала амбициозные проекты по строительству.

  • 2

    Она стала царицей Египта по стечению обстоятельств

    Первоначально Хатшепсут несла эту роль традиционно в качестве регента маленького пасынка, но позже по непонятным искусствоведам причинам она взяла на себя полноценную роль фараона. Технически Хатшепсут не "узурпировала" корону, поскольку Тутмос III никогда не был свергнут и считался соправителем на протяжении всей своей жизни, но ясно, что Хатшепсут стала главным доминирующим правителем власти.

  • 3

    Успешный дипломат

    Успешный переход Хатшепсут от царицы к фараону частично объясняется ее способностью привлекать влиятельных сторонников, и многие из тех, кого она выбрала, были привилегированными должностными лицами ее отца Тутмоса I. Одним из ее самых важных советников был Сененмут - покорный слуга королевы и преданный друг в ее окружении. Хатшепсут обрела поддержку влиятельных вельмож при дворе.

    Построила "священнейший" храм

    Обширный погребальный храм Хатшепсут считался одним из самых впечатляющих архитектурных достижений в древнем мире. Названный Джесер-Джесеру ("Священный священных"), комплекс террасных песчаников был построен в скалах Дейр-эль-Бахри в западных Фивах. Она построила его рядом с храмом царей Ментухотепов, комплексом заупокойных храмов и гробниц на западном побережье Нила, желая этим подчеркнуть свою принадлежность к их роду и тем самым оправдать правомерность своего столь необычного для женщины обладания престолом. Храм Хатшепсут заметно выделялся из ряда многих заупокойных храмов того времени, прежде всего роскошным декоративным рельефом, размерами и украшенными масштабными статуями.

  • 4

    Реализовала важнейшую торговую экспедицию

    Вместо того, чтобы отправлять своих поданных на войны, Хатшепсут организовывала им экспедиции: это торговая экспедиция в легендарную страну Пунт (возможно, современная Эритрея), где ни один египтянин не был в течение 500 лет. Она прошла успешно: экспедиция вернулась с золотом, слоновой костью, живыми миррами и зверинцем экзотических животных, включая обезьян, пантер и жирафов. Блестящая кампания значительно повысила ее репутацию и популярность.

  • 5

    Изображала себя мужчиной и сменила имя

    Хатшепсут пожелала, чтобы в статуях и картинах того времени ее изображали как мужского фараона с бородой и большими мышцами. Взяв титул фараона, Хатшепсут сменила свое имя с женской версии Хатшепсут, что означает "Самая лучшая из благородных дам", на мужскую версию, Хатшепсу.

  • 6

    Первая, но не единственная женщина-фараон

    Хатшепсут была первой, но не единственной женщиной-правительницей Древнего Египта. Нефертити последовала за ней, а затем и Клеопатра пришла к власти через 1500 лет, но ни одна из них не взяла титул фараона, как Хатшепсут.

  • 7

    Период ее правления - период расцвета Египта

    Хатшепсут не изгнала Тутмоса III, который технически служил ее соправителем, но она явно затмила его. Ее 21-летнее правление - 15 лет в качестве основного монарха - было временем мира и процветания для Египта. Она предприняла грандиозные строительные проекты, в том числе две пары внушительных обелисков в Карнаке и в ее храме Джесер-Джесеру. Ученые доказали, что царица возглавляла и военные походы, среди которых и поход на Нубию, а также завоевала Синайский полуостров, Южную Сирию и Палестину. Был даже построен флот, совершавший экспедиции в разные страны, в том числе в загадочную страну Пунт.

  • 8

    После ее смерти пасынок стер память о ней

    Хатшепсут умерла в возрасте сорока лет. Ее пасынок Тутмос III продолжал править еще 30 лет, оказавшись таким же амбициозным строителем, как его мачеха, и великим воином. В конце своего правления Тутмос III уничтожил почти все свидетельства правления Хатшепсут - включая ее изображения на храмах и памятниках, которые она построила. Почему он это сделал? Возможно, чтобы стереть ее пример как могущественной женщины-правителя или закрыть разрыв в линии мужской династии. К счастью для археологов, реконструкция была неполной, и большая часть первоначального храма остается видимой сегодня.

  • 9

    Тайна мумии Хатшепсут

    Царице принадлежали целых две гробницы, но ни в одной из них не нашли ее мумии, потому долго считалось, что её уничтожили во время разграбления палаты. Но в 2006 году мумию нашли в Египетском музее в Каире. Эта мумия была найдена в маленькой гробнице в Долине царей и перевезена в Каир в 1906 году, считалась мумией Сат-Ра, кормилицы царицы.

  • 10

  • 11

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