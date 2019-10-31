Принцессы и их горошины: рейтинг самых успешных актрис с маленькой грудью

1 Киpa Найтли, 1985 гoд Говоря об актрисаx с маленьким бюстом, большинство первым делом вспомнит именно "пираткy" Карибского моря. Рожденная в семье актеров, субтильная британка уже в шесть лет обзавелась собственным агентом и обучалась актерскому мастерству. С тем же упорством девушка заставила публику и продюсеров принять ее такой, какая она есть. В результате нескладный подросток с искренней улыбкой-оскалом и отсутствием груди быстро полюбилась зрителям. Роль пацанки-футболистки в "Играй как Бэкхем" (2002) стала одним из первых ее успехов в кино, а сам фильм не в последнюю очередь благодаря актрисе 20 раз окупил вложенные в него инвестиции. Имидж иконы стиля актриса получила благодаря участию в фэшн-рекламе и сотрудничеству с брендом Chanel, а также главным ролям в фильмах "Искупление" (2007) и "Анна Каренина" (2012). Каждый раз появляясь на красной дорожке, Найтли неизменно покоряет своим стилем и практически нулевым размером (и не только одежды), который она не стесняется демонстрировать и делает это красиво и с достоинством. Советуем Вам посмотреть нашу статью, полностью посвященной прекрасной Кире Найтли.

2 Сиенна Миллер, 1981 год Не будучи эталонной красавицей и обладая скромной фигурой, Миллер с 16 лет активно работала моделью. Позже и продюсеры оценили обаяние и фотогеничность будущей звезды. Однако, пожалуй, больше чем своими ролями, актриса и модель знаменита своими романами. Широкую известность Миллер получила, снимаясь в "Красавчике Алфи" (2004), когда вскружила голову и увела партнера по съемкам и многодетного отца Джуда Лоу - одного из главных секс-символов 2010-х - из семьи. Пара даже решила пожениться, но Джуд не был бы собой, если бы накануне свадьбы не изменил невесте с няней своих детей. Далее в партнерах Миллер числились миллионеры и актеры, от одного из которых актриса родила в 2012 году дочь.

3 Зои Салдана, 1978 год Выдающийся бюст никогда не был главным достоинством актрисы. Девушка делала ставки на царственную осанку и гармонично сформированную за годы занятия балетом фигуру. Неслучайно первым крупным появлением Салданы на экране стала роль танцовщицы в фильме "Авансцена" (2000), что неудивительно: Зои с детства профессионально занимается балетом и латиноамериканскими танцами. В 2002 году Салдана играет в "Перекрестках" одну из подруг кумира подростков рубежа веков - Бритни Спирс. Далее были роли во франшизах "Стартрек" и "Аватар", роман с Брэдли Купером, завязавшийся на схемках ленты "Слова", однако наибольшую славу и финансовое благополучие актрисе принесло долгоиграющее участие в фильмах киновселенной Marvel - "Стражах Галактики" и "Мстителях". Сегодня 40-летняя актриса воспитывает трех сыновей, одного из которых паре родила суррогатная мать, муж Салданы носит ее фамилию, а благодаря суперпопулярной франшизе "Марвел" ее съемочный график расписан на несколько лет вперед. Все ценители комиксов с замиранием сердца ждут мая 2019-го, когда на экраны выйдет развязка "Войны бесконечности" и наконец-то станет известна судьба героини Салданы Гаморы. Хотя уже сейчас ясно, что, судя по тому, что грядут третьи "Стражи Галактики", жить дочери Таноса светит долго и счастливо.

4 Кендалл Дженнер, 1995 год Пожалуй, самая нетипичная представительница клана Кардашьян-Дженнер. Главным отличием Кендалл от единоутробных сестер является высокий рост, гармоничное телосложение и небольшой вес, что помогло ей начать модельную карьеру. К слову, старт был более чем успешным. То, к чему многие начинающие модели идут годами, Кенделл удалось стремительно благодаря связям матери - главы семьи и бизнесвумен Крис Дженнер. Кендалл покоряет высокую моду с 13 лет. В 2010 году она подписала свой первый контракт с агентством Wilhelmina Models. Дальше девушку преследовал успех за успехом: последовали съемки для самых передовых модных изданий, модель дефилирует на показах топовых брендов, о которых работницы индустрии красоты могут лишь мечтать - Chanel, Dolce & Gabbana, Vera Wang, Donna Karan, Michael Kors, Diane Von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Fendi, Oscar de la Renta, Bottega Veneta, Pucci, Sonia Rykiel, Balmain, Victoria’s Secret, других. В 2016 году Кендалл признали моделью года по версии влиятельного портала Models.com. В 2017 году 22-летнюю американку называют "модной иконой десятилетия". И еще одна "вишенка на торте" в завершении списка достижений. В конце 2017-го представительница клана Кардашьян-Кенделл становится самой высокооплачиваемой моделью в мире, сместив с этого поста легендарную Жизель Бундхен, которая возглавляла список последние 15 лет. Годовой доход малышки Кендалл тогда составил 22 млн долларов. Несмотря на пример многочисленных сестер, девушке удалось воздержаться от увеличения груди и других кардинальных боди-траснсформаций. Единственным заметным преображением стало увеличение губ. Кстати на нашем сайте most-beauty.ru Вы можете узнать у кого из знаменитостей самые красивые губы и насладиться их фотографиями.

5 Ариана Гранде, 1993 год Карьера миловидной девочки стартовала в 2008 году на Бродвее, где 15-летняя Гранде исполняла роль в мюзикле "13". Затем были главные роли на канале Nickelodeon. В 2013 году творческий путь девушки делает новый виток. Выходит ее дебютный альбом, который она записывала три года. Сама певица меняет имидж, он становится более женственным, провокационным, при этом оставаясь по-девичьи кокетливым и нежным. Образ "сладкоголосой кошечки" Ариане помогают создавать стрелки, накладные пряди и ресницы и, конечно же, неповторимый вокал в сочетании с точеной фигуркой без выдающихся форм, за что ее и обожают подростки обоих полов во всем мире.

6 Майли Сайрус, 1992 год Провокаторша с хорошими вокальными данными, дочь кантри-исполнителя, Дестини Хоуп (Destiny - судьба, Hope - надежда) Сайрус за свои неполные 26 лет успела посветить всем, чем только можно. В том числе и более чем скромной грудью. Расставшись с любовью всей своей жизни, актером Лиамом Хемсвортом, Ханна Монтана пустилась во все тяжкие. Правда, после воссоединения с любимым бунтарка вернулась в рамки приличия и теперь, к величайшему сожалению общественности, выглядит довольно скучно, что все же не мешает ей оставаться на плаву благодаря наработанной славе.

7 Эмма Стоун, 1988 год Долгое время ходившая с ярлыком "подающей надежды актрисы", в 2014 году Стоун наконец-то сломала стереотип, сначала получив номинацию на самую престижную кинопремию "Оскар" за роль дочери главного героя, а затем и сам "Оскар" - за роль Мии в мюзикле "Ла-Ла Ленд". Поклонники обожают рыжеволосую (иногда блондинку) девушку за непосредственность, искренний смех и неподдельному очарованию. Ровно как и киты мировой моды, среди которых французский Дом Louis Vuitton, с которым актриса связана многомиллионным двухгодичным контрактом с 2017 года. К слову, лаконичные формы никогда не были для Эммы проблемой. Платья, которые она выбирает для торжественных выходов, подчеркивают особенности ее фигуры и акцентируют легкость ее образа.

8 Кристен Стюарт, 1990 год Лицо брендов с мировым именем - Chanel и Balenciaga - запомнилось большинству зрителей по роли Беллы Свон из саги "Сумерки" (2007). Однако Кристен-подростка мы видели раньше - в "Комнате страха" с Джоди Фостер (2003). На роль своей дочери обладательница двух "Оскаров" выбрала Кристен из-за внешнего сходства с миниатюрной и субтильной собой. Отметим, что это не единственное, что делает этих двух маленьких женщин похожими. Фостер - открытая лесбиянка, много лет состоящая в браке со своей подругой. Стюарт же после романов с коллегой Робертом Паттинсоном и режиссером по фильму "Белоснежка и охотник" заявила в 2016-м, что она бисексуальна и более того, уже давно встречается со своей ассистенткой. Затем были французская певица, продюсер и модель. С начала своей карьеры девушка мало чем изменилась внешне. С мальчишеской фигурой, робкой улыбкой и нервной, как будто неуверенной манерой вести себя в любых обстоятельствах, Стюарт появляется практически в каждой роли. Однако "актриса, которую переиграет даже камень" пошла гораздо дальше, чем ей сулили хейтеры. Стюарт стала первой американской актрисой, получившей французскую премию "Сезар" за лучшую женскую роль. И мы уверены, что это далеко не последнее ее достижение. Тем более, что в 2016 году Кристен заявила о желании попробовать себя в режиссуре.

9 Эванджелин Лилли, 1979 год В 2015 году актриса вновь громко заявила о себе после успеха в сериале Lost и франшизе "Хоббит", присоединившись к киновселенной "Марвел" и исполнив в ней роль Хоуп Ван Дайн aka Оса. Актриса призналась, что изначально мелькавший в первой части костюм Осы был создан по слепку именно ее подтянутого, но не способного похвастаться пышным бюстом, тела. Летом 2018-го широкие экраны штурмует спорный, но все-таки входящий в состав самой известной и прибыльной франшизы, "Человек-муравей и Оса". В общем, с грудью или без - Лилли хороша сама по себе. Не зря на миловидную красотку в 2009 году обратил внимание бренд L’Oréal, сделав ее своим лицом.