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Суббота, 09.11.2019
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Плевать, ты красотка: девушка, которая доказала, что чужое мнение - это ничто

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Плевать, ты красотка: девушка, которая доказала, что чужое мнение - это ничто
10:55 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото: twizz.ru

Новости шоу бизнеса:Мы хотим познакомить вас с невероятной девушкой из Великобритании, которая не зацикливается на чужое мнение.

  • 1

    если кратко, то суть вот в чем: парень Оливии устраивает своей девушке настоящий модный приговор и не упускает возможности отпустить ехидное замечание по поводу ее внешнего вида и одежды. Но "если не можешь победить революцию — возглавь ее", поэтому Оливия вместо того, чтобы обидеться, создала профиль clothesmyboyfriendhates ("одежда, которую ненавидит мой парень"), где публикует луки, которые так бесят ее возлюбленного.

    Вот эту трендовую шубейку из искусственного меха парень Оливии зовет халатом.

  • 2

    Леопардовый принт — одна из первых вещей, которую он терпеть не может.

  • 3

    "Если честно, я никогда не видел, чтобы механики носили розовое".

  • 4

    "Мою машину не нужно чинить, Лив. Почему ты снова оделать как механик?"

  • 5

    Однажды парень Оливии сказал, что "это похоже на то, что носит королева".

  • 6

    Этот блейзер, по мнению парня Оливии, похож на пижаму.

  • 7

    Парень спросил Оливию, почему она выглядит так, словно собирается танцевать фламенко.

  • 8

    "Что за хрень у тебя на голове? Не надевай это!"

  • 9

    "Это образец ткани? Вырастет ли это в настоящее платье?"

  • 10

    "Наряд для малыша".

  • 11

    И еще один. Это, видимо, клеймо всех комбинезонов.

  • 12

    Что бесит его больше: цвет жилетки или то, что у мамы Оливии такая же, и они могут носить их вместе?

  • 13

    Это знаменитое платье было прозвано "больничным халатом".

  • 14

    Теперь в розовом цвете! (Парень не любит розовый).

  • 15

    Такое же платье с леопардовым принтом (комбо).

  • 16

    Яркую помаду он тоже не жалует.

  • 17

    Это платье было признано "очень синим".

  • 18

    "Клоунские штаны". Футболка с круглым вырезом и обувь тоже не в фаворе.

Женщины, которые не побоялись: те, кому мы должны быть благодарны за победу равноправия

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Женщины, Одежда, Критика, Луки, Как справиться с критикой, Парню не нравиться.
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