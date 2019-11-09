Плевать, ты красотка: девушка, которая доказала, что чужое мнение - это ничто

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если кратко, то суть вот в чем: парень Оливии устраивает своей девушке настоящий модный приговор и не упускает возможности отпустить ехидное замечание по поводу ее внешнего вида и одежды. Но "если не можешь победить революцию — возглавь ее", поэтому Оливия вместо того, чтобы обидеться, создала профиль clothesmyboyfriendhates ("одежда, которую ненавидит мой парень"), где публикует луки, которые так бесят ее возлюбленного.

Вот эту трендовую шубейку из искусственного меха парень Оливии зовет халатом.