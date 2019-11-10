Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
СМИ: в ОПУ назвали "предварительную" дату встречи "нормандского формата"
СМИ: в ОПУ назвали "предварительную" дату встречи "нормандского формата"
Посол Украины в Польше: Игорь Мазур на свободе!
Посол Украины в Польше: Игорь Мазур на свободе!
Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча
Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча
Кожаное платье и заслуженная награда: Шарлиз Терон на American Cinematheque Award (Фото)
Кожаное платье и заслуженная награда: Шарлиз Терон на American Cinematheque Award (Фото)

Рапунцели XIX века: архивные снимки женщин с невероятно длинными волосами (Фото)

Смотрите фото (15)
Рапунцели XIX века: архивные снимки женщин с невероятно длинными волосами (Фото)
16:16 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Некоторые из самых интересных примеров роскошных длинных волос.

  • 1

    В Европе XIX века длинные волосы для женщины были нормой. И все-таки были особы, чьи роскошные локоны вызывали бурное обсуждение. Хотя с распущенными волосами дамы редко появлялись на публике, но некоторые дали их запечатлеть фотографам или художникам, так что и мы сегодня можем любоваться на эту красоту.

    Первой, разумеется, идет Сисси, она же Елизавета Баварская.

    Сисси необходимо было около 3 часов в день для ухода за волосами.

  • 2

    Надо сказать, у Виттельсбахов роскошные волосы были фамильной чертой. Например, такими же красивыми они были и у сестры Сисси, Софии, невесты "самого красивого короля Европы" Людвига Баварского.

  • 3

    Унаследовала эти роскошные волосы и ее дочь - принцесса Луиза Алансонская.

  • 4

    Не королевской крови, но имела прекрасные волосы Мэри Спартали, жена греческого посла, которая позировала для знаменитого викторианского фотографа Джулии Маргарет Камерон и для некоторых художников-прерафаэлитов.

  • 5

    Длинная коса в 1,58 м была у Сидони-Габриэль Колетт, или просто Colette, известной французской писательницы, пока она ее не отрезала в возрасте 29 лет. Здесь на фото она еще девочка 15 лет (1893).

  • 6

    Если уж вспоминать писателей, то у Жанны Золя, жены французского писателя Эмиля Золя, тоже были роскошные волосы длиною до колен. Писатель любил фотографировать, в том числе жену, и часто в неглиже.

  • 7

    И совсем не знаменитость по современным меркам и вполне себе популярная дама по прошлым - мадам Мило, которую также называли "Королевой волос". Ее волосы были длиной 6 футов и 2 дюйма (185 см). Это ей приносило доход - она выступала в цирке, где демонстрировала их за деньги.

  • 8

    В цирке показывали свои волосы очень известные в свое время сестры Сазерленд. В 1882 году Бейли Цирк подписал с ними контракт. Через некоторое время они стали богаче хозяев цирка. Возраст девочек (Сара, Виктория, Изабелла, Грейс, Наоми, Мэри и Дора) был в диапазоне от 18 до 36 лет.

  • 9

    Кульминацией их появления на сцене был вид сзади. Волосы сестер напоминали фантастический водопад.

  • 10

    Девушки разбогатели, продавая тоник для роста волос и другие сопутствующие товары.

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

    В наше время миллионов на своих волосах, увы, не заработаешь, но иметь ухоженные красивые волосы все равно приятно. И, казалось бы, сейчас и средств для волос масса, и моем мы их прекрасными шампунями, но позволить себе отпустить такие волосы не можем…

Уникальная красота: девушки, родители которых разной расы или национальности (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (15)

Все по теме:

Женщины, Длинные волосы, Рапунцель, XIX век, Архивные снимки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черный перец: полезные свойства и влияние на организм
02 В туфлях из переработанных бутылок: Иванка Трамп на новой встрече в Марокко (Фото)
03 Естественная красота: Дженнифер Энистон поделилась новым снимком (Фото)
04 Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
05 На Луне обнаружено странное вещество (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент Боливии объявил внеочередные выборы
Президент Боливии объявил внеочередные выборы
У Зеленского рассказали, когда рассмотрят отставку Яременко
Когда рассмотрят отставку Яременко
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Какой завтра праздник: приметы на 11 ноября
Какой завтра праздник: приметы на 11 ноября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь