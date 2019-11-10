Рапунцели XIX века: архивные снимки женщин с невероятно длинными волосами (Фото)

1 В Европе XIX века длинные волосы для женщины были нормой. И все-таки были особы, чьи роскошные локоны вызывали бурное обсуждение. Хотя с распущенными волосами дамы редко появлялись на публике, но некоторые дали их запечатлеть фотографам или художникам, так что и мы сегодня можем любоваться на эту красоту. Первой, разумеется, идет Сисси, она же Елизавета Баварская. Сисси необходимо было около 3 часов в день для ухода за волосами.

2 Надо сказать, у Виттельсбахов роскошные волосы были фамильной чертой. Например, такими же красивыми они были и у сестры Сисси, Софии, невесты "самого красивого короля Европы" Людвига Баварского.

3 Унаследовала эти роскошные волосы и ее дочь - принцесса Луиза Алансонская.

4 Не королевской крови, но имела прекрасные волосы Мэри Спартали, жена греческого посла, которая позировала для знаменитого викторианского фотографа Джулии Маргарет Камерон и для некоторых художников-прерафаэлитов.

5 Длинная коса в 1,58 м была у Сидони-Габриэль Колетт, или просто Colette, известной французской писательницы, пока она ее не отрезала в возрасте 29 лет. Здесь на фото она еще девочка 15 лет (1893).

6 Если уж вспоминать писателей, то у Жанны Золя, жены французского писателя Эмиля Золя, тоже были роскошные волосы длиною до колен. Писатель любил фотографировать, в том числе жену, и часто в неглиже.

7 И совсем не знаменитость по современным меркам и вполне себе популярная дама по прошлым - мадам Мило, которую также называли "Королевой волос". Ее волосы были длиной 6 футов и 2 дюйма (185 см). Это ей приносило доход - она выступала в цирке, где демонстрировала их за деньги.

8 В цирке показывали свои волосы очень известные в свое время сестры Сазерленд. В 1882 году Бейли Цирк подписал с ними контракт. Через некоторое время они стали богаче хозяев цирка. Возраст девочек (Сара, Виктория, Изабелла, Грейс, Наоми, Мэри и Дора) был в диапазоне от 18 до 36 лет.

9 Кульминацией их появления на сцене был вид сзади. Волосы сестер напоминали фантастический водопад.

10 Девушки разбогатели, продавая тоник для роста волос и другие сопутствующие товары.

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