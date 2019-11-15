Как понять, что он тот самый: отличие между парнем "на время" и "навсегда" (Фото)

1 Как понять, насколько серьезные у вас отношения? Станет ли этот человек вашим будущим мужем? Вот несколько отличий, которые помогут вам понять: на время с вами этот мужчина или навсегда. “На время” — напивается с вами; “Навсегда” — помогает вам добраться домой после вечеринки Мужчина, у которого серьезные намерения, готов быть рядом с вами в любые моменты. Тот, кто с вами “на одну ночь”, не откажется выпить вместе, зато только второй поможет избавиться от похмелья после совместной вечеринки.

2 “На время” — играет с вами; “Навсегда” — ему не нужны игры Мужчина, который хочет быть с вами, не будет играть вашими чувствами. Парни “на одну ночь” привыкли играть с женщинами, давая понять, что она — не самая главная часть его жизни.

3 С парнем “На время” вы никогда не чувствуете себя по-настоящему комфортно; с “Навсегда” чувствуете 100% комфорт Парень, который смотрит на вас искоса, когда вы щелкаете любимые семечки, очевидно, заставляет вас чувствовать себя неловко. Тот, кто принимает вас такой, какая вы есть, уж точно тот, с которым вы надолго.

4 “На время” — не интересуется вашим мнением; “Навсегда” — поддерживает все ваши планы Парень, который с вами навсегда, уважает вас, ваше мнение и ваши ценности. Парень, который с вами на время, вряд ли будет интересоваться вашими планами на будущее, а уж тем более, строить совместные.

5 "На время” — постоянно вас куда-то зовет; “Навсегда” — не против остаться у вас Человек, который будет вашим навсегда, легко может лежать у вас на диване, наслаждаясь вашей компанией. Парень, который с вами на время, не любит бывать в гостях, так как не знает что делать с этой рутиной.

6 “На время” — просто хочет секса с вами; “Навсегда” — хочет детей от вас Ваш мужчина - это тот, кто видит в вас будущую мать своих детей. Человек, который только здесь и сейчас думает о получении удовольствия — явно не ваш вариант.

7 “На время” — пишет “спокойной ночи”; “Навсегда” — звонит, чтобы сказать “доброе утро” Человек, который хочет быть в вашей жизни навсегда, - это тот, кто звонит. Парень, который может только написать смс, — с вами на время. Вы ведь хотите быть с человеком, который думает о вас, как только просыпается?

8 “На время” не интересуется подробностями вашей жизни; “Навсегда” на самом деле заботится о вас Парень “навсегда” — это тот, кто хочет знать подробности вашей жизни и переживать их с вами. А человек, который слишком занят своей жизнью, в лучшем случае будет интересоваться только собой.

9 "На время” думает о том, как провести вечер пятницы; “Навсегда” строит планы на будущее Ваш будущий муж будет занят планированием на годы вперед. Ваш временный бойфренд не видит ничего, кроме следующей пятницы.

10 Парня “На время” легко заменить; “Навсегда” — это наверняка Когда вы найдете человека, с которым можете провести всю жизнь, глубоко в душе вы поймете, что это правильный выбор. Со всеми парнями “на время” вы всегда чувствуете себя немного неловко.

11 “На время” — привычка; “Навсегда” — любовь “Своего” мужчины вы полюбите всем сердцем и душой. Все, что вы с вами происходило до этого, покажется просто увлечением.

12 “На время” не определился, кто он и чего хочет; “Навсегда” вместе с вами начинает понимать себя Человек, за которого вы выйдете замуж, знает, кто он и чего хочет. Парень на одну ночь едва знает, кто он и что ему делать дальше.

13 “На время” — это на выходные дни; “Навсегда” — это на всю неделю Ваш будущий муж не из тех, кто просто строит планы на вечеринки, потому что он занят строительством совместного будущего. Другие парни, которых ты встречала, были слишком недальновидны и не могли думать дальше следующего месяца.

14 “На время” — словно вещь из секонд-хенда; “Навсегда” — будто ценная покупка Парень, который с тобой навсегда, будто дорогой свитер, который ты купила в любимом магазине. Парень, который только на время, сравним с вещью, которую ты откопала на секонд-хенде.

15 “На время” — думает о том, чтобы весело провести время; “Навсегда” — хочет узнать друг друга лучше Вам не нужно идти в бар, чтобы интересно проводить время с мужчиной вашей мечты. Со всеми другими парнями пропустить пару стаканчиков для поддержания разговора было нормой.

16 “На время” словно примеряет тебя; “Навсегда” знает, что вы идеально подходите друг другу Тебе не стоит кардинально менять себя для парня, с которым ты хочешь связать свою жизнь. Со всеми другими парнями из прошлого ты пыталась найти себя, чтобы понять, подходите ли вы друг другу. Они никогда не делали того же.

17 "На время” держит тебя за руку; “Навсегда” хранит ваше сердце Ты сразу почувствуешь, что парень, который и есть “тот самый”, готов отдать свое сердце тебе. Парень, который просто сейчас находится рядом, вряд ли готов довериться тебе в любую минуту.