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Портрет далекого прошлого: как выглядели юные леди в 1910-х годах (Фото)
Понятия красоты меняются, нормы поведения претерпевают существенные изменения, и со временем от былого не остается и следа. Лишь письменные упоминания и немногочисленные фотографии помогают составлять портрет далекого прошлого. Как выглядели женщины 100 лет назад? А как выглядело их подрастающее поколение? Взгляните на эти старинные снимки юных красавиц, сделанные в 1910-х годах.
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