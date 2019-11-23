Портрет далекого прошлого: как выглядели юные леди в 1910-х годах (Фото)

Понятия красоты меняются, нормы поведения претерпевают существенные изменения, и со временем от былого не остается и следа. Лишь письменные упоминания и немногочисленные фотографии помогают составлять портрет далекого прошлого. Как выглядели женщины 100 лет назад? А как выглядело их подрастающее поколение? Взгляните на эти старинные снимки юных красавиц, сделанные в 1910-х годах.