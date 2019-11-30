Распространенные женские привычки, которые превращают отношения в ад

Но на самом деле это лишь один из вариантов нездоровых отношений. Куда чаще токсичное поведение даже не рассматривается таковым, и мы годами живем, не замечая, что же именно разрушает нашу любовь. Более того, не умея распознать собственную "токсичность" мы приносим ее в новые отношения я вновь терпим неудачу.
Какие же шаблоны женского поведения неизбежно приводят к краху любви (даже если вы все еще цепляетесь друг за друга по привычке)?
Привычка: Игра в молчанку или "угадай-ка"
Что это такое: Любые отношения, даже самые хорошие, становятся токсичными и быстро заходят в тупик тогда, когда люди не умеют говорить о своих эмоциях и чувствах. Классическая ситуация: "Что случилось?" – "Ничего!". Женщина ждет, когда мужчина, догадается, что она хочет, чтобы он сделал или сказал в данный момент. И, как правило, она не дожидается. Вместо того, чтобы быть открытыми в отношениях со своим мужчиной, например, когда он не звонил два дня, мы продолжаем почему-то делать вид, что все в порядке, а не говорить о том, что "я переживала", "мне было неприятно" или "мне не понятно, почему ты пропал так надолго".
Почему это плохо: Такое поведение вводит партнера в заблуждение. Но, к сожалению, так поступает большинство женщин – с совершенно разными статусами, возрастом, опытом и воспитанием. Умалчивание складывает в голове у мужчины абсолютно другую картину: два дня не звонил, ничего не изменилось – значит, все нормально. Именно поэтому отношения становятся токсичными –женщина намекает или молчит, мужчина плохо интерпретирует этот намек или не реагирует вообще. В 90% случаев из 100 – это не лень мужская, и не нелюбовь, и ни в коем случае не гордость. Просто мужчины не понимают намеков. В результате она чувствует себя неоцененной и копит обиду, а ему надоело, что его дрессируют, и в результате они начинают постепенно отдаляться.
Как надо делать: Декларировать свои эмоции. Без намеков и без игры в "угадайку" выражать свои чувства и как можно конкретнее, потому это основной ориентир для партнера, как себя вести в дальнейшем. Любой, даже самой красивой женщине нужны комплименты и ей важно чувствовать свою ценность для партнера, но мало, кто из нас умеет открыто об этом говорить. Нам кажется, что сказав своему мужчине фразу вроде "я очень рада, что ты позвонил, я ждала этого целый день" или "я очень расстроилась, что ты не звонил так долго", мы тем самым теряем в его глазах свою исключительность. Наоборот! Как раз так – декларируя свои эмоции – мы себя и выражаем. Потому что чувства, реакции у всех разные. Скрывая их, мы становимся "ровными" – то есть такими, как все. Поэтому я рекомендую стараться, чтобы эта традиция появилась в паре как можно раньше. Иначе с развитием отношений непонимание будет только усиливаться: если вам сегодня не нужны комплименты, сюрпризы, внимание и минимум три sms в день, то почему через год они вдруг понадобились? То есть менять уже сложившуюся для мужчины картину будет очень сложно. Когда что-то пошло не так, стоит говорить об этом сразу и очень четкими формулировками, так как обобщения – "ты не внимателен" или "ты меня не уважаешь", "ты перестал меня любить" – как и намеки, мужчинами либо никак не воспринимаются, либо их просто обижают. Лучше сказать: "мне этого не хватает", "подари мне цветы, пожалуйста", "давай сегодня или завтра куда-нибудь сходим, когда у тебя будет время, я что-то заработалась, а мы так долго не были вместе". Любой нормальный мужчина на это отреагирует очень правильно. Поэтому нужно обязательно дать понять, что вас не устраивает, но, конечно, советую начинать с того, что нравится – это всегда мотивирует и дает очень много внутренних ресурсов и заряд отношениям, делая их еще более теплыми и близкими.
Привычка: Игра в поддавки
Что это такое: Другая стратегическая ошибка, которая касается коммуникации в паре – это когда, столкнувшись с какой-то проблемой, мы стараемся решить ее здесь и сейчас – на эмоциях и как следует не обдумав ситуацию, о чем часто жалеем впоследствии. Еще хуже – уступать и постоянно подстраиваться, пытаясь сглаживать конфликты и тем самым принимая в отношениях позицию догоняющего.
Почему это плохо: Бросаясь в партнера ультиматумами, такими как "я уйду из отношений" или "я не дам тебе денег", человек на самом деле хочет не того, что он требует – ему нужно реализовать свою внутреннюю неудовлетворенность. Поэтому, когда женщина отказывается от общения с друзьями или чего-то еще в пользу капризов мужчины, но не общей цели – построить семью, например, – это первый шаг к зависимости. Жертва-тиран – самые токсичные отношения, которые только можно себе представить.
Как надо делать: Здоровые отношения – это когда оба партнера, взявшись за руки, идут к одной общей цели, уважая личное пространство друг друга. Поэтому, какая бы ни была ситуация, возьмите паузу – минимум два-три дня, чтобы подумать. Чуть позже, когда эмоции стихнут, вернитесь снова к этому вопросу. Но в момент конфликтной ситуации правильной реакцией будет – "давай, ты подумаешь, и я подумаю". И как правило, варианты находятся. Когда мужчина и женщина стремятся к компромиссу – не доказать, кто из них прав или умнее, а именно к поиску решения проблемы – они уже победили. Но если это такое однозначное "нет", то, значит, история здесь в том, что кто-то просто хочется топнуть ножкой, и ни в коем случае нельзя идти у этого на поводу. На угрозы вообще не стоит реагировать. Во-первых, нужно взять время, чтобы не обострять ситуацию, во-вторых – такая постановка вопроса не пойдет в принципе. Как со стороны мужчин, так и женщин. Потому что если он или она сейчас прогнется и подстроится, проблема не решится, а через время кто-то устанет стоять в такой позе, и конфликт обязательно вернется, уже в другом виде и в других претензиях. Поэтому важно постоянно работать над тем, чтобы сохранить "здоровье" в отношениях, ни в коем случае не пускать все на самотек.
Привычка: Догоняющая
Что это такое: Отчасти эта ошибка является продолжением предыдущей темы. Нам, девушкам, в силу своих генетических каких-то особенностей свойственно поддаваться сиюминутным эмоциям. И так как у нас в голове обычно роятся тысячи параллельных мыслей, нам сложно понять самих себя – и от этого в своих словах и поступках мы часто бываем непоследовательны. "Тебя подвезти?" – "Нет, не надо. Ну, ладно – вези!". Сказать "нет", а потом бежать и говорить "да-да-да" – это заведомо проигрышная позиция.
Почему это плохо: Ведя себя таким образом, мы лишаем мужчину возможности нести ответственность за свои действия. Он не позвонил, не сдержал обещание, наплевал, а у него все равно утром завтрак и секс вечером, дома чисто, и она все равно с ним. Этого делать нельзя – быть той, кто догоняет, потому в такой модели отношений женщина сама обесценивает себя. И этой одной глобальной ошибки хватит для того, чтобы развалить любые отношения и жизнь.
Как надо делать: Не давать комфорта, не получая его. Все-таки партнеры должны обоюдно стремиться к комфорту и понимать ценность друг друга. Разница восприятий мужского и женского в том, что мы – складываем картину из деталей, которые для нас гораздо важнее, а мужчина – видит в основном только общую картину. И если привычная картина остается для него прежней – значит, и менять ничего не нужно, ни в своем поведении, ни в отношениях.
Вообще, правильная стратегия – это всегда "да". "Нравится?" – "Да!", "Поедем" – "Да!", "К маме?" – "Да!". Но реализация этого "да" должно зависеть от действий партнера. То есть если мой мужчина, например, говорит, что в среду мы едем к маме, мы договорились", но до среды он меня абсолютно игнорирует и ведет себя отвратительно, то у меня есть все основания изменить свое решение на "нет и сказать": "Знаешь, я искренне хотела поехать к твоей маме, но за три дня ты мне так помотал нервы, к сожалению, ты меня не слышишь совсем. Давай ты поедешь к маме, а я дома отдохну, чтобы завтра встретиться в другом настроении, обсудить все и провести наконец-то спокойно день". Согласитесь, разница есть, и такая постановка вопроса говорит о женщине и о личности.
Привычка: Перекладывание ответственности
Что это такое: Выдался плохой день, поссорились с близкой подругой, не ладится в бизнесе или что-то еще случилось. Что мы часто делаем? – Начинаем все это вносить в отношения и проецировать свои эмоции на мужчину.
Почему это плохо: Делиться с близким человеком своими тревогами и переживаниями, на самом деле, не плохо. Ошибка – переносить на партнера ответственность за то, что с нами происходит. Нельзя обвинять другого в своих проблемах – "Вот ты мне тогда сказал...", "А ты меня тогда ничего не сделал, не поддержал". Результатом будет лишь то, что на свое отчаяние вы получите новый конфликт и еще большую агрессию и боль.
Как надо делать: Нужно просто попросить о помощи и в таком виде, в каком вы ее ждете в данный момент. Например: "У меня очень большие проблемы на работе, я не знаю, что там точно будет: компания развалится, уволят или премии лишат. Ничего не говори. Давай с тобой фильм какой-нибудь сопливый посмотрим – просто, чтобы отвлечься, мне это сейчас очень нужно в моем состоянии". Или, наоборот: "Ты не мог бы дать мне совет, но с позиции сугубо как бы ты поступил...". То есть нужно четко ограничивать территорию – что вы ждете от партнера в этой ситуации. Просить о помощи – нормально, и, как правило, большинство партнеров, включаются и проявляют себя с лучшей стороны. Делать вид, что вы сильная и со всем разберетесь сами – как раз это признак нездоровой личности. Поэтому моя самая главная рекомендация – быть в гармонии собой и миром, и тогда такие "переносы" будут минимальными. Токсичные отношения начинаются тогда, когда мы останавливаемся в своем росте, потому что я вышла замуж или потому что я родила ребенка и т.д. И когда мы перестаем нести ответственность за свою жизнь в целом, тогда и появляются в отношениях черные дыры. Да, действительно, дождь может испортить настроение или еще что-то. Но если мы в принципе, начинаем допускать ситуацию, что глобально наше счастье зависит не о нас самих – ждем, что кто-то возьмет и сделает нас счастливыми – тогда у нас возникает множество претензий и к себе, и к партнеру и к миру, и выйти из этого состояния не сможет помочь даже самый чуткий и внимательный мужчина.
Привычка: Сontrol freak
Что это такое: Еще одна крайность в отношениях – когда женщина полностью берет отношения под свое крыло и начинает играть роль мамы. Сюда же можно отнести всевозможные упреки и нравоучения, когда женщина пытается донести до мужчины, что он не соответствует ее представлениям, постоянно повторяя такие утверждения, как "я так и знала", "сколько можно?", "когда ты примешь решение?" и т.д.
Почему это плохо: Вот что такое счастье? Представьте, у вас есть спичка. Мужчина принес вам серу – и вы зажгли свое счастье. И то, и другое по отдельности – тоже счастье, но когда они вместе – так еще лучше. Есть две крайности: первая – когда женщина отдает спичку мужчине и говорит: "А теперь ты танцуй, а я – посмотрю", вторая – "Дай мне, я все сделаю сама", и занимает позицию жесткого лидера или мамы в семье, и тогда к ней пропадает сексуальное влечение. Потому что в голове мужчины мама и секс – это две разные вещи. Мама для любви, а для секса нужно искать другую женщину. Так что, когда мы начинаем играть эту роль, да еще и постоянно поучая и воспитывая, такие отношения очень быстро заходят в тупик. Мужчина начинает либо изменять, либо уходит из отношений.
Как надо делать: Нам только кажется, что мы можем все контролировать. И на самом деле это та же ошибка, когда женщины не дает мужчине нести ответственность за его действия. Нужно перестать быть маньяком контроля и искать выход из этого состояния через удовольствия. Не важно, в какой области – будете ли вы танцевать, или наслаждаться процессом вышивания, или работать. Важно найти где-то свой кайф, который вы получаете в контроле над отношениями.
Привычка: Манипуляция прошлым
Что это такое: Это состояние, когда мы держим камень за спиной и при любом удобном случае напоминаем партнеру о своей обиде на его прошлые поступки, совершенные по отношению к нам. Из серии: "Я помню, как два года назад ты флиртовал с Ленкиной подружкой, поэтому я против того, чтобы ты шел на вечеринку один".
Почему это плохо: Такие манипуляции – действительно убийственная вещь для отношений, которая демотивирует к какому-то улучшению. В голове у мужчины складывается четкая установка: "Не важно, что я сделаю, она все равно помнит этот косяк, соответственно, это обесценивает любые мои действия". Опять же, здесь два варианта развития событий: или партнер начнет искать какой-то другой интерес и там чувствовать себя человеком, или он просто уходит. Упоминания о прошлом – это как будто в озеро каждый раз бетонную плиту бросать. У вас есть небольшой пруд, красивый, там рыбки золотые плавают, кувшинки растут, дети вокруг этого пруда бегают… И раз – плита упала! Потом – две! Пять! На шестую пруд уже будет очень сложно восстанавливать. Легче выкопать новый.
Как надо делать: Если возвращение к ситуации направлено на то, чтобы и "ты мучился" – это токсично и ничего не дает. Вернуться стоит тогда, когда вы хотите закрыть вопрос раз и навсегда. Но прежде всего здесь нужно задать себе вопрос: почему мне так хочется напоминать ему о прошлом, что мне это дает? Удовлетворение, что я такая героиня и терплю это все, или мне хочется, чтобы он плясал под мою дудку? А может, мне найти более здоровый способ ему донести то, что меня беспокоит? Это не просто, но попытайтесь найти что-то другое, что может вам дать это ощущение уверенности в себе, и перестаньте бояться потерять эти отношения. И, конечно, важно включение партнера в эту ситуацию. Если он уважает ваше недоверие и чувства в данный момент и готов помочь вам как-то с этим справиться, то у такой пары больше шансов начать все "с чистого листа".
Привычка: Ревность и провокация на ревность
Что это такое: У женщин развита интуиция точно так же, как и у мужчин полигамность. И, как мы говорили, если для них важна общая картина, то для нас детали – он не так рукой двинул впервые за 15 лет – мы уже понимаем: что-то не так. Наверное, нет такой женщины, независимо от статуса и возраста, которая в самые опасные моменты для себя не залезла бы в телефон или почту и не проверила бы, верны ли ее подозрения. Но гораздо хуже, что мы боимся открыто сказать о своих чувствах – и, возможно, потерять эти отношения, и вместо этого начинаем доказывать партнеру свою ценность и то, что другим мужчинам мы тоже можем быть интересны.
Почему это плохо: С одной стороны, ревность – это самое болезненное состояние, в котором часто и женщины, и мужчины могут вести себя неадекватно, а в определенных случаях это может доходить до одержимости, и тут последствия уже могут быть самыми неприятными. С другой – провоцировать ревностные ситуации, даже если у вас нет никого и вы сами себе купили цветы или новые серьги Cartier всегда чревато. Так вы отравляете свои отношения и отдаляетесь друг от друга еще больше. Действительно, есть категория мужчин, которая очень хорошо проявляет себя на соперническом духе, но конкретно указывать на существование существующего или несуществующего соперника всегда невыгодно, потому что мужчина в какой-то момент обязательно этим воспользуется.
Как надо делать: Если мужчина дал повод: уделил внимание другой на вечеринке, сделал ей комплимент – тогда ревновать нужно в момент. Скажите, что вам не приятно, когда он смотрит на других женщин, и не нужно, пожалуйста, в вашем присутствии восхищаться другими женщинами. Ошибка большинства в том, что они вспоминают об этом наутро или через неделю – "а вот ты тогда…". Мужчина всегда скажет, что было совсем не так, и вы сами себе все придумали. Тогда нужно говорить: "Я чувствую, что тебе интересна другая женщина, у меня эти мысли не выходят из головы. Если ты меня переубедишь, я буду рада, если нет – ты отказываешь от этого, но я буду это чувствовать – то у нас будут сложности. Я не могу допустить такие ощущения в нашей жизни, поэтому, пожалуйста, подумай, насколько тебе это важно". Если партнер не реагирует, тогда нужно ломать привычную картину – дать дистанцию, не быть настолько доступной и запредельно хорошей, для того чтобы ему хотелось быть самцом с другой женщиной. Возможно, ваша проблема банально в том, что вы перестали следить за своим весом или уже пять лет не меняли прическу. Женщина никогда не должна отказывается от своей привлекательности – даже в 70 лет, и я на этом настаиваю. Здесь мы говорим не о провокации, а о том, что не стоит отключать женскую привлекательность для остальных мужчин. Демонстративно обсуждать с партнером Петю соседа или Васю с работы, с которым все просто выпили кофе за обедом, – в корне неправильно, и это всегда выглядит искусственно. Но если не отказываться от видения мужчин в поле зрения, то это ваше ощущение, когда вами действительно заинтересованы другие, которое, разумеется, добавляет уверенности в себе – подействует на вашего мужчину мгновенно.