Распространенные женские привычки, которые превращают отношения в ад

1 Но на самом деле это лишь один из вариантов нездоровых отношений. Куда чаще токсичное поведение даже не рассматривается таковым, и мы годами живем, не замечая, что же именно разрушает нашу любовь. Более того, не умея распознать собственную "токсичность" мы приносим ее в новые отношения я вновь терпим неудачу. Какие же шаблоны женского поведения неизбежно приводят к краху любви (даже если вы все еще цепляетесь друг за друга по привычке)? Привычка: Игра в молчанку или "угадай-ка" Что это такое: Любые отношения, даже самые хорошие, становятся токсичными и быстро заходят в тупик тогда, когда люди не умеют говорить о своих эмоциях и чувствах. Классическая ситуация: "Что случилось?" – "Ничего!". Женщина ждет, когда мужчина, догадается, что она хочет, чтобы он сделал или сказал в данный момент. И, как правило, она не дожидается. Вместо того, чтобы быть открытыми в отношениях со своим мужчиной, например, когда он не звонил два дня, мы продолжаем почему-то делать вид, что все в порядке, а не говорить о том, что "я переживала", "мне было неприятно" или "мне не понятно, почему ты пропал так надолго". Почему это плохо: Такое поведение вводит партнера в заблуждение. Но, к сожалению, так поступает большинство женщин – с совершенно разными статусами, возрастом, опытом и воспитанием. Умалчивание складывает в голове у мужчины абсолютно другую картину: два дня не звонил, ничего не изменилось – значит, все нормально. Именно поэтому отношения становятся токсичными –женщина намекает или молчит, мужчина плохо интерпретирует этот намек или не реагирует вообще. В 90% случаев из 100 – это не лень мужская, и не нелюбовь, и ни в коем случае не гордость. Просто мужчины не понимают намеков. В результате она чувствует себя неоцененной и копит обиду, а ему надоело, что его дрессируют, и в результате они начинают постепенно отдаляться. Как надо делать: Декларировать свои эмоции. Без намеков и без игры в "угадайку" выражать свои чувства и как можно конкретнее, потому это основной ориентир для партнера, как себя вести в дальнейшем. Любой, даже самой красивой женщине нужны комплименты и ей важно чувствовать свою ценность для партнера, но мало, кто из нас умеет открыто об этом говорить. Нам кажется, что сказав своему мужчине фразу вроде "я очень рада, что ты позвонил, я ждала этого целый день" или "я очень расстроилась, что ты не звонил так долго", мы тем самым теряем в его глазах свою исключительность. Наоборот! Как раз так – декларируя свои эмоции – мы себя и выражаем. Потому что чувства, реакции у всех разные. Скрывая их, мы становимся "ровными" – то есть такими, как все. Поэтому я рекомендую стараться, чтобы эта традиция появилась в паре как можно раньше. Иначе с развитием отношений непонимание будет только усиливаться: если вам сегодня не нужны комплименты, сюрпризы, внимание и минимум три sms в день, то почему через год они вдруг понадобились? То есть менять уже сложившуюся для мужчины картину будет очень сложно. Когда что-то пошло не так, стоит говорить об этом сразу и очень четкими формулировками, так как обобщения – "ты не внимателен" или "ты меня не уважаешь", "ты перестал меня любить" – как и намеки, мужчинами либо никак не воспринимаются, либо их просто обижают. Лучше сказать: "мне этого не хватает", "подари мне цветы, пожалуйста", "давай сегодня или завтра куда-нибудь сходим, когда у тебя будет время, я что-то заработалась, а мы так долго не были вместе". Любой нормальный мужчина на это отреагирует очень правильно. Поэтому нужно обязательно дать понять, что вас не устраивает, но, конечно, советую начинать с того, что нравится – это всегда мотивирует и дает очень много внутренних ресурсов и заряд отношениям, делая их еще более теплыми и близкими.

2 Привычка: Игра в поддавки Что это такое: Другая стратегическая ошибка, которая касается коммуникации в паре – это когда, столкнувшись с какой-то проблемой, мы стараемся решить ее здесь и сейчас – на эмоциях и как следует не обдумав ситуацию, о чем часто жалеем впоследствии. Еще хуже – уступать и постоянно подстраиваться, пытаясь сглаживать конфликты и тем самым принимая в отношениях позицию догоняющего. Почему это плохо: Бросаясь в партнера ультиматумами, такими как "я уйду из отношений" или "я не дам тебе денег", человек на самом деле хочет не того, что он требует – ему нужно реализовать свою внутреннюю неудовлетворенность. Поэтому, когда женщина отказывается от общения с друзьями или чего-то еще в пользу капризов мужчины, но не общей цели – построить семью, например, – это первый шаг к зависимости. Жертва-тиран – самые токсичные отношения, которые только можно себе представить. Как надо делать: Здоровые отношения – это когда оба партнера, взявшись за руки, идут к одной общей цели, уважая личное пространство друг друга. Поэтому, какая бы ни была ситуация, возьмите паузу – минимум два-три дня, чтобы подумать. Чуть позже, когда эмоции стихнут, вернитесь снова к этому вопросу. Но в момент конфликтной ситуации правильной реакцией будет – "давай, ты подумаешь, и я подумаю". И как правило, варианты находятся. Когда мужчина и женщина стремятся к компромиссу – не доказать, кто из них прав или умнее, а именно к поиску решения проблемы – они уже победили. Но если это такое однозначное "нет", то, значит, история здесь в том, что кто-то просто хочется топнуть ножкой, и ни в коем случае нельзя идти у этого на поводу. На угрозы вообще не стоит реагировать. Во-первых, нужно взять время, чтобы не обострять ситуацию, во-вторых – такая постановка вопроса не пойдет в принципе. Как со стороны мужчин, так и женщин. Потому что если он или она сейчас прогнется и подстроится, проблема не решится, а через время кто-то устанет стоять в такой позе, и конфликт обязательно вернется, уже в другом виде и в других претензиях. Поэтому важно постоянно работать над тем, чтобы сохранить "здоровье" в отношениях, ни в коем случае не пускать все на самотек.

3 Привычка: Догоняющая Что это такое: Отчасти эта ошибка является продолжением предыдущей темы. Нам, девушкам, в силу своих генетических каких-то особенностей свойственно поддаваться сиюминутным эмоциям. И так как у нас в голове обычно роятся тысячи параллельных мыслей, нам сложно понять самих себя – и от этого в своих словах и поступках мы часто бываем непоследовательны. "Тебя подвезти?" – "Нет, не надо. Ну, ладно – вези!". Сказать "нет", а потом бежать и говорить "да-да-да" – это заведомо проигрышная позиция. Почему это плохо: Ведя себя таким образом, мы лишаем мужчину возможности нести ответственность за свои действия. Он не позвонил, не сдержал обещание, наплевал, а у него все равно утром завтрак и секс вечером, дома чисто, и она все равно с ним. Этого делать нельзя – быть той, кто догоняет, потому в такой модели отношений женщина сама обесценивает себя. И этой одной глобальной ошибки хватит для того, чтобы развалить любые отношения и жизнь. Как надо делать: Не давать комфорта, не получая его. Все-таки партнеры должны обоюдно стремиться к комфорту и понимать ценность друг друга. Разница восприятий мужского и женского в том, что мы – складываем картину из деталей, которые для нас гораздо важнее, а мужчина – видит в основном только общую картину. И если привычная картина остается для него прежней – значит, и менять ничего не нужно, ни в своем поведении, ни в отношениях. Вообще, правильная стратегия – это всегда "да". "Нравится?" – "Да!", "Поедем" – "Да!", "К маме?" – "Да!". Но реализация этого "да" должно зависеть от действий партнера. То есть если мой мужчина, например, говорит, что в среду мы едем к маме, мы договорились", но до среды он меня абсолютно игнорирует и ведет себя отвратительно, то у меня есть все основания изменить свое решение на "нет и сказать": "Знаешь, я искренне хотела поехать к твоей маме, но за три дня ты мне так помотал нервы, к сожалению, ты меня не слышишь совсем. Давай ты поедешь к маме, а я дома отдохну, чтобы завтра встретиться в другом настроении, обсудить все и провести наконец-то спокойно день". Согласитесь, разница есть, и такая постановка вопроса говорит о женщине и о личности.

4 Привычка: Перекладывание ответственности Что это такое: Выдался плохой день, поссорились с близкой подругой, не ладится в бизнесе или что-то еще случилось. Что мы часто делаем? – Начинаем все это вносить в отношения и проецировать свои эмоции на мужчину. Почему это плохо: Делиться с близким человеком своими тревогами и переживаниями, на самом деле, не плохо. Ошибка – переносить на партнера ответственность за то, что с нами происходит. Нельзя обвинять другого в своих проблемах – "Вот ты мне тогда сказал...", "А ты меня тогда ничего не сделал, не поддержал". Результатом будет лишь то, что на свое отчаяние вы получите новый конфликт и еще большую агрессию и боль. Как надо делать: Нужно просто попросить о помощи и в таком виде, в каком вы ее ждете в данный момент. Например: "У меня очень большие проблемы на работе, я не знаю, что там точно будет: компания развалится, уволят или премии лишат. Ничего не говори. Давай с тобой фильм какой-нибудь сопливый посмотрим – просто, чтобы отвлечься, мне это сейчас очень нужно в моем состоянии". Или, наоборот: "Ты не мог бы дать мне совет, но с позиции сугубо как бы ты поступил...". То есть нужно четко ограничивать территорию – что вы ждете от партнера в этой ситуации. Просить о помощи – нормально, и, как правило, большинство партнеров, включаются и проявляют себя с лучшей стороны. Делать вид, что вы сильная и со всем разберетесь сами – как раз это признак нездоровой личности. Поэтому моя самая главная рекомендация – быть в гармонии собой и миром, и тогда такие "переносы" будут минимальными. Токсичные отношения начинаются тогда, когда мы останавливаемся в своем росте, потому что я вышла замуж или потому что я родила ребенка и т.д. И когда мы перестаем нести ответственность за свою жизнь в целом, тогда и появляются в отношениях черные дыры. Да, действительно, дождь может испортить настроение или еще что-то. Но если мы в принципе, начинаем допускать ситуацию, что глобально наше счастье зависит не о нас самих – ждем, что кто-то возьмет и сделает нас счастливыми – тогда у нас возникает множество претензий и к себе, и к партнеру и к миру, и выйти из этого состояния не сможет помочь даже самый чуткий и внимательный мужчина.

5 Привычка: Сontrol freak Что это такое: Еще одна крайность в отношениях – когда женщина полностью берет отношения под свое крыло и начинает играть роль мамы. Сюда же можно отнести всевозможные упреки и нравоучения, когда женщина пытается донести до мужчины, что он не соответствует ее представлениям, постоянно повторяя такие утверждения, как "я так и знала", "сколько можно?", "когда ты примешь решение?" и т.д. Почему это плохо: Вот что такое счастье? Представьте, у вас есть спичка. Мужчина принес вам серу – и вы зажгли свое счастье. И то, и другое по отдельности – тоже счастье, но когда они вместе – так еще лучше. Есть две крайности: первая – когда женщина отдает спичку мужчине и говорит: "А теперь ты танцуй, а я – посмотрю", вторая – "Дай мне, я все сделаю сама", и занимает позицию жесткого лидера или мамы в семье, и тогда к ней пропадает сексуальное влечение. Потому что в голове мужчины мама и секс – это две разные вещи. Мама для любви, а для секса нужно искать другую женщину. Так что, когда мы начинаем играть эту роль, да еще и постоянно поучая и воспитывая, такие отношения очень быстро заходят в тупик. Мужчина начинает либо изменять, либо уходит из отношений. Как надо делать: Нам только кажется, что мы можем все контролировать. И на самом деле это та же ошибка, когда женщины не дает мужчине нести ответственность за его действия. Нужно перестать быть маньяком контроля и искать выход из этого состояния через удовольствия. Не важно, в какой области – будете ли вы танцевать, или наслаждаться процессом вышивания, или работать. Важно найти где-то свой кайф, который вы получаете в контроле над отношениями.

6 Привычка: Манипуляция прошлым Что это такое: Это состояние, когда мы держим камень за спиной и при любом удобном случае напоминаем партнеру о своей обиде на его прошлые поступки, совершенные по отношению к нам. Из серии: "Я помню, как два года назад ты флиртовал с Ленкиной подружкой, поэтому я против того, чтобы ты шел на вечеринку один". Почему это плохо: Такие манипуляции – действительно убийственная вещь для отношений, которая демотивирует к какому-то улучшению. В голове у мужчины складывается четкая установка: "Не важно, что я сделаю, она все равно помнит этот косяк, соответственно, это обесценивает любые мои действия". Опять же, здесь два варианта развития событий: или партнер начнет искать какой-то другой интерес и там чувствовать себя человеком, или он просто уходит. Упоминания о прошлом – это как будто в озеро каждый раз бетонную плиту бросать. У вас есть небольшой пруд, красивый, там рыбки золотые плавают, кувшинки растут, дети вокруг этого пруда бегают… И раз – плита упала! Потом – две! Пять! На шестую пруд уже будет очень сложно восстанавливать. Легче выкопать новый. Как надо делать: Если возвращение к ситуации направлено на то, чтобы и "ты мучился" – это токсично и ничего не дает. Вернуться стоит тогда, когда вы хотите закрыть вопрос раз и навсегда. Но прежде всего здесь нужно задать себе вопрос: почему мне так хочется напоминать ему о прошлом, что мне это дает? Удовлетворение, что я такая героиня и терплю это все, или мне хочется, чтобы он плясал под мою дудку? А может, мне найти более здоровый способ ему донести то, что меня беспокоит? Это не просто, но попытайтесь найти что-то другое, что может вам дать это ощущение уверенности в себе, и перестаньте бояться потерять эти отношения. И, конечно, важно включение партнера в эту ситуацию. Если он уважает ваше недоверие и чувства в данный момент и готов помочь вам как-то с этим справиться, то у такой пары больше шансов начать все "с чистого листа".