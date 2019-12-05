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Четверг, 05.12.2019
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Младшая дочь Деми Мур повторила образ матери из фильма "Привидение"

Младшая дочь Деми Мур повторила образ матери из фильма "Привидение"
13:43 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Неудивительно, что обновленный образ Таллулы превратил ее в копию своей мамы.

Таллула поделилась фотографиями новой стрижки в своем Instagram. Актриса сфотографировала себя в зеркале, демонстрируя прическу в профиль. Вместе со своим фото Таллула опубликовала еще несколько кадров из фильма "Привидение", в котором Мур можно увидеть с короткой стрижкой.

Cделали в стиле Деми, — подписала она снимок, окончательно дав понять поклонникам, кто вдохновил ее на перемены. 

Поклонники актрисы оценили ее преображение. "Ты здесь так похожа на свою маму", "Невероятно", "Красивая, как и твоя мама", "Выглядишь превосходно", — такие комментарии оставляли они под снимком Таллулы. Порадовало решение дочери и саму Деми, которая тоже поделилась со своими фанатами фотографиями Таллулы. 

 
 
 
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we did the Demi

Публикация от tallulah (@buuski)  

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Как мама, так и дочь, — написала она. Многие отметили, что на снимках Мур и Уиллис выглядят как близнецы.

Теплые отношения Деми со своими детьми могут стать примером для подражания. Показательной стала ситуация, когда во время выхода мемуаров "Наизнанку" дочери встали на сторону мамы и поддержали ее, несмотря на огромное количество противоречивых мнений по поводу чрезмерной откровенности Мур.

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Фильмы, Кино, Деми Мур, Знаменитости, Привидение, Таллула, Младшая дочь Деми Мур.
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