Младшая дочь Деми Мур повторила образ матери из фильма "Привидение"

Новости шоу бизнеса:Неудивительно, что обновленный образ Таллулы превратил ее в копию своей мамы.

Таллула поделилась фотографиями новой стрижки в своем Instagram. Актриса сфотографировала себя в зеркале, демонстрируя прическу в профиль. Вместе со своим фото Таллула опубликовала еще несколько кадров из фильма "Привидение", в котором Мур можно увидеть с короткой стрижкой.

Cделали в стиле Деми, — подписала она снимок, окончательно дав понять поклонникам, кто вдохновил ее на перемены.

Поклонники актрисы оценили ее преображение. "Ты здесь так похожа на свою маму", "Невероятно", "Красивая, как и твоя мама", "Выглядишь превосходно", — такие комментарии оставляли они под снимком Таллулы. Порадовало решение дочери и саму Деми, которая тоже поделилась со своими фанатами фотографиями Таллулы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram we did the Demi Публикация от tallulah (@buuski) 30 Ноя 2019 в 4:22 PST

Как мама, так и дочь, — написала она. Многие отметили, что на снимках Мур и Уиллис выглядят как близнецы.

Теплые отношения Деми со своими детьми могут стать примером для подражания. Показательной стала ситуация, когда во время выхода мемуаров "Наизнанку" дочери встали на сторону мамы и поддержали ее, несмотря на огромное количество противоречивых мнений по поводу чрезмерной откровенности Мур.