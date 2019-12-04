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Телеведущая Ольга Фреймут показала, как выглядела в 20 лет (Фото)

Телеведущая Ольга Фреймут показала, как выглядела в 20 лет (Фото)
20:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На новом фото знаменитость позирует с короткими волосами золотистого оттенка и ярким макияжем с акцентом на глазах.

37-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут поразила поклонников в сети тем, как она выглядела семнадцать лет назад.

Архивное фото Ольга Фреймут, которая создала себе на телевидении образ всегда элегантной женщины с изысканным вкусом, опубликовала на своей странице в фейсбуке.

"А какие вы были в 20 лет?"– поинтересовалась она в подписи. 

Поклонники телеведущей в комментариях отмечают, что Оля Фреймут не изменилась в течение последних 17 лет.

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"Не изменились совсем", "красавица", "какая была такая и остались" – пишут пользователи в сети.На своей странице в инстаграме Оля Фреймут также призналась, что понимает и принимает свою внешность. Звезда отмечает, что важно ухаживать за собой, и ей сейчас комфортно в своем теле.

Я пытаюсь создать красоту вокруг себя. Меня радует есть из красивой посуды, подбирать красивую одежду, окружать себя хорошими людьми – это обогащает, – добавила телеведущая.

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Знаменитости, Звезда, Телеведущая, Ведущая, Оля Фреймут.
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