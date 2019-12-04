Настя Каменских подверглась жесткой критике в сети (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинскую певицу раскритиковали за платье с неуместным вырезом.

В последнее время Настя Каменских все чаще примеряет оригинальные образы. 2 декабря пользователи пришли в недоумение, увидев чересчур смелый наряд певицы.

Настя Каменских завела в своем микроблоге отдельную рубрику, в рамках которой показывает новые аутфиты и просит их оценить. На днях певица примерила настолько странный наряд, что не все подписчики были готовы рассыпаться в комплиментах.

Артистка поделилась фото, на котором позировала в платье с вырезом у паха.

Подписчикам совсем не понравилось платье: "Вырез отстой", "Уже не знают, что надеть", "Да ну, с таким вырезом", "Вырез, конечно, ужас...", "Еще раз доказывает, что у наших звезд проблемы со вкусом...".

Впрочем, нам тоже показалось, что вырез у паха — не самая удачная деталь. А как бы вы оценили образ Каменских?