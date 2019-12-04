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Среда, 04.12.2019
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Настя Каменских подверглась жесткой критике в сети (Фото)

Настя Каменских подверглась жесткой критике в сети (Фото)
14:16 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинскую певицу раскритиковали за платье с неуместным вырезом.

В последнее время Настя Каменских все чаще примеряет оригинальные образы. 2 декабря пользователи пришли в недоумение, увидев чересчур смелый наряд певицы.

Настя Каменских завела в своем микроблоге отдельную рубрику, в рамках которой показывает новые аутфиты и просит их оценить. На днях певица примерила настолько странный наряд, что не все подписчики были готовы рассыпаться в комплиментах.

Артистка поделилась фото, на котором позировала в платье с вырезом у паха.

 
 
 
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И здесь ставь , если понравился образ Here too comment , if you like look

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчикам совсем не понравилось платье: "Вырез отстой", "Уже не знают, что надеть", "Да ну, с таким вырезом", "Вырез, конечно, ужас...", "Еще раз доказывает, что у наших звезд проблемы со вкусом...".

Просто взяла и запрыгнула на Потапа: эмоциональная реакция Насти Каменских на церемонии М1 Music Awards (Фото)

Впрочем, нам тоже показалось, что вырез у паха — не самая удачная деталь. А как бы вы оценили образ Каменских?

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Знаменитости, Звезды, Настя Каменских, Певица, Украинская певица.
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