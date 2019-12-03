Просто взяла и запрыгнула на Потапа: эмоциональная реакция Насти Каменских на церемонии М1 Music Awards (Фото)

Новости шоу бизнеса:В кадре артистка предстала в черно-белом облегающей комбинезоне.

Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с церемонии награждения премии M1 Music Awards, на которой она забралась на своего мужа Алексея Потапенко (Потапа).

В кадре артистка предстала в черно-белом облегающей комбинезоне, она повисла на Потапе, одетом в яркий желтый костюм. "Песня "Обіцяю" получила награду M1 Music Awards потому, что она искренняя. Это самая важная песня в моей жизни, это моя клятва тебе", - подписала фото Каменских.

Также в посте Настя написала теплые слова в адрес своего мужа, рассказав, что он стал для нее родственной душой. Первым на пост отреагировал Потап, оставив в комментариях смайлик-сердце.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 3 Дек 2019 в 12:46 PST

Напомним, что M1 Music Awards - ежегодная музыкальная премия, основанная телеканалом "М1" в 2015 года. Сегодня в Киеве во Дворце Спорта состоялась пятая музыкальная церемония награждения выдающихся исполнителей 2019 года. Напомним, что всего было представлено 10 номинаций. Победители объявлены, поэтому мы предлагаем ознакомиться с полным списком победителей 2019 года премии M1 Music Awards.