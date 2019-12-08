Нет стереотипному мышлению: а какая на самом деле "женственность"? (Фото)

Не светит вам простое бабское счастье, ведь стопроцентным мачо вроде как нужны только женственные женщины. Простите за тавтологию.
Сразу хочется уточнить: а что такое "женственность"? Что ж, на этот счет есть масса мнений, а где много мнений — много мифов. И вот основные из них.
Миф 1: о "женственных" качествах
Заглянем в толковый словарь. Там сказано, что женственность — совокупность качеств, ожидаемых от женщины: нежность, хрупкость, верность, искренность, жертвенность, сострадательность, покорность. Все это побуждает мужчину защищать и оберегать свою избранницу.
Вам стало легче? Мне — нет. Меня настораживает, что эти качества от женщины "ожидаются". То есть если она ими не обладает или обладает частично, то разочарует окружающих мужчин, а может быть, и саму себя.
Здесь кроется первый миф: что есть качества, присущие только женскому или только мужскому полу. Вам не надоело жить на разных планетах с мужчинами? Они ведь тоже могут быть нежными, искренними, сострадательными и эмоционально хрупкими.
В то время как женщина тоже способна проявлять "мужские" качества: смелость, решительность, активность, целеустремленность. Они важны не только в карьере, но и в воспитании детей, кстати.
Деление мира на мужской и женский — сродни растягиванию на дыбе, и, используя эти средневековые пыточные инструменты в современной жизни, ты заставляешь себя мучиться от боли несоответствия идеалам вечной женственности.
Миф 2: о "женственной" внешности
Очень часто проявление женственности связывают с внешним видом. Длинные волосы, юбки в пол, каблуки, обтягивающие платья, декольте, легкий аромат духов — без всего этого арсенала ты просто не имеешь права назвать себя женственной, потому что каноническая женственность подразумевает... Да ничего она не подразумевает.
Мне кажется, что женщине, которая уверена в себе, не нужно никому ничего доказывать, тем более участвовать в гонке за звание "Мисс Суперженственность". Юбки и платья действительно украшают многих, но они не делают женщину женственной de facto. Многие из нас прекрасны, сексуальны и женственны в джинсах и без макияжа.
Мне кажется, что это вопрос внутреннего отношения к себе как к женщине. Как говорила Маргарет Тэтчер: "Если вам приходится доказывать другим, что вы леди, значит, это не так".
Миф 3: о "женственном" поведении
Еще один миф — о том, что женственная значит слабая, податливая и беззащитная. Многим женщинам кажется, что в отношениях с мужчиной необходимо проявлять такие качества, как уступчивость, беззаветность, мягкость, заботливость.
Сказки, мифы, легенды, да что уж — даже наши бабушки и мамы учат тому, что мужчину нужно ставить в центр своей жизни, эмоционально зависеть именно от него.
И здесь мы ступаем на очень тонкий лед: может оказаться, что многим мужчинам такая партнерша совершенно не нужна. Еще бы, кому легко думать, что чье-то счастье зависит только от тебя и ты — единственный смысл чьей-то жизни? Тем более если оглянуться, таких женщин, точнее, маленьких девочек в телах взрослых — не так уж мало.
В общем, если вы продолжаете верить, что залог успеха в отношениях — прокачка женственности, знаете, что может произойти? Вы отодвинете на задний план другие сферы вашей жизни, личные и профессиональные интересы. Сосредоточиваясь на одной теме, купируете возможность развития в других.
Это как строгая диета, которая помогает сбросить вес, но в итоге может катастрофически сказаться на работе желудка.
Наконец, самое опасное во всех этих мифах — вывод, что существуют некие "настоящие женщины/настоящие мужчины". И что нужно постоянно совершенствовать себя, чтобы стать "настоящей".
Но разве та, кого вы видите каждый день в зеркале — фальшивка? Этого просто не может быть. Поэтому, вместо того чтобы думать, как прокачать мифическую "женственность", просто признайтесь себе: вы — настоящая, уникальная, интересная. И тем прекрасны!