Скачать
Воскресенье, 08.12.2019
Гончарук: У Украины будет глобальная стратегия противопожарной безопасности всей страны
Гончарук: У Украины будет глобальная стратегия противопожарной безопасности всей страны
Вече "Красные линии для Зеленского" завершено: все подробности акции (Фото, Видео)
"Красные линии для Зеленского": все подробности акции (Фото, Видео)
Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча
Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча
Вечеринка в честь помолвки принцессы Беатрис отменена: вероятная причина
Вечеринка в честь помолвки принцессы Беатрис отменена: вероятная причина

Нет стереотипному мышлению: а какая на самом деле "женственность"? (Фото)

Смотрите фото (4)
Нет стереотипному мышлению: а какая на самом деле "женственность"? (Фото)
18:05 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Наверное, каждая из вас хотя бы раз сталкивалась со стереотипом: если хочется полноценных отношений с мужчиной, нужно быть максимально женственной.

  • 1

    Не светит вам простое бабское счастье, ведь стопроцентным мачо вроде как нужны только женственные женщины. Простите за тавтологию.

    Сразу хочется уточнить: а что такое "женственность"? Что ж, на этот счет есть масса мнений, а где много мнений — много мифов. И вот основные из них.

    Миф 1: о "женственных" качествах

    Заглянем в толковый словарь. Там сказано, что женственность — совокупность качеств, ожидаемых от женщины: нежность, хрупкость, верность, искренность, жертвенность, сострадательность, покорность. Все это побуждает мужчину защищать и оберегать свою избранницу.

    Вам стало легче? Мне — нет. Меня настораживает, что эти качества от женщины "ожидаются". То есть если она ими не обладает или обладает частично, то разочарует окружающих мужчин, а может быть, и саму себя.

    Здесь кроется первый миф: что есть качества, присущие только женскому или только мужскому полу. Вам не надоело жить на разных планетах с мужчинами? Они ведь тоже могут быть нежными, искренними, сострадательными и эмоционально хрупкими.

    В то время как женщина тоже способна проявлять "мужские" качества: смелость, решительность, активность, целеустремленность. Они важны не только в карьере, но и в воспитании детей, кстати.

    Деление мира на мужской и женский — сродни растягиванию на дыбе, и, используя эти средневековые пыточные инструменты в современной жизни, ты заставляешь себя мучиться от боли несоответствия идеалам вечной женственности.

  • 2

    Миф 2: о "женственной" внешности

    Очень часто проявление женственности связывают с внешним видом. Длинные волосы, юбки в пол, каблуки, обтягивающие платья, декольте, легкий аромат духов — без всего этого арсенала ты просто не имеешь права назвать себя женственной, потому что каноническая женственность подразумевает... Да ничего она не подразумевает.

    Мне кажется, что женщине, которая уверена в себе, не нужно никому ничего доказывать, тем более участвовать в гонке за звание "Мисс Суперженственность". Юбки и платья действительно украшают многих, но они не делают женщину женственной de facto. Многие из нас прекрасны, сексуальны и женственны в джинсах и без макияжа.

    Мне кажется, что это вопрос внутреннего отношения к себе как к женщине. Как говорила Маргарет Тэтчер: "Если вам приходится доказывать другим, что вы леди, значит, это не так".

  • 3

    Миф 3: о "женственном" поведении

    Еще один миф — о том, что женственная значит слабая, податливая и беззащитная. Многим женщинам кажется, что в отношениях с мужчиной необходимо проявлять такие качества, как уступчивость, беззаветность, мягкость, заботливость.

    Сказки, мифы, легенды, да что уж — даже наши бабушки и мамы учат тому, что мужчину нужно ставить в центр своей жизни, эмоционально зависеть именно от него.

    И здесь мы ступаем на очень тонкий лед: может оказаться, что многим мужчинам такая партнерша совершенно не нужна. Еще бы, кому легко думать, что чье-то счастье зависит только от тебя и ты — единственный смысл чьей-то жизни? Тем более если оглянуться, таких женщин, точнее, маленьких девочек в телах взрослых — не так уж мало.

    В общем, если вы продолжаете верить, что залог успеха в отношениях — прокачка женственности, знаете, что может произойти? Вы отодвинете на задний план другие сферы вашей жизни, личные и профессиональные интересы. Сосредоточиваясь на одной теме, купируете возможность развития в других.

    Это как строгая диета, которая помогает сбросить вес, но в итоге может катастрофически сказаться на работе желудка.

    Наконец, самое опасное во всех этих мифах — вывод, что существуют некие "настоящие женщины/настоящие мужчины". И что нужно постоянно совершенствовать себя, чтобы стать "настоящей".

    Но разве та, кого вы видите каждый день в зеркале — фальшивка? Этого просто не может быть. Поэтому, вместо того чтобы думать, как прокачать мифическую "женственность", просто признайтесь себе: вы — настоящая, уникальная, интересная. И тем прекрасны!

Есть такие, которых не забыть: как отпустить бывшего и начать новую жизнь (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Девушки, Женщины, Мифы, Женственность, Качества женщин, Типажи женщин, Какие бывают девушки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это точно декабрь?": синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
02 Пожар в Одессе: 8 декабря в Украине объявлено днем траура
03 Маникюр 2020: самые стильные идеи праздничного дизайна (Фото)
04 Это просто табу для мужчин: никогда не говорите эти фразы своему парню (Фото)
05 Поветкин и Хантер устроили рубку на ринге: неожиданный результат боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чийгоз: Крым верит нам, Крым ждет нас
Чийгоз: Крым верит нам, Крым ждет нас
&quot;Это точно декабрь?&quot;: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Сегодня в Украине день национального траура по погибшим в Одессе
Сегодня в Украине день национального траура по погибшим в Одессе
Как по маслу: &quot;грузовик&quot; Cargo Dragon успешно состыковался с МКС
Как по маслу: "грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь