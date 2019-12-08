Нет стереотипному мышлению: а какая на самом деле "женственность"? (Фото)

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Не светит вам простое бабское счастье, ведь стопроцентным мачо вроде как нужны только женственные женщины. Простите за тавтологию.

Сразу хочется уточнить: а что такое "женственность"? Что ж, на этот счет есть масса мнений, а где много мнений — много мифов. И вот основные из них.

Миф 1: о "женственных" качествах

Заглянем в толковый словарь. Там сказано, что женственность — совокупность качеств, ожидаемых от женщины: нежность, хрупкость, верность, искренность, жертвенность, сострадательность, покорность. Все это побуждает мужчину защищать и оберегать свою избранницу.

Вам стало легче? Мне — нет. Меня настораживает, что эти качества от женщины "ожидаются". То есть если она ими не обладает или обладает частично, то разочарует окружающих мужчин, а может быть, и саму себя.

Здесь кроется первый миф: что есть качества, присущие только женскому или только мужскому полу. Вам не надоело жить на разных планетах с мужчинами? Они ведь тоже могут быть нежными, искренними, сострадательными и эмоционально хрупкими.

В то время как женщина тоже способна проявлять "мужские" качества: смелость, решительность, активность, целеустремленность. Они важны не только в карьере, но и в воспитании детей, кстати.

Деление мира на мужской и женский — сродни растягиванию на дыбе, и, используя эти средневековые пыточные инструменты в современной жизни, ты заставляешь себя мучиться от боли несоответствия идеалам вечной женственности.