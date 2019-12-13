Восточная сказка: иранские красавицы в традиционных масках (Фото)

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Несмотря на то, что многие восточные женщины говорят, что носят свои головные уборы с масками из-за религиозных понятий, эта традиция появилась еще задолго до возникновения ислама.

Сельское население в южной части Ирана говорит, что на эту традицию ссылался Коран, однако ее происхождение, похоже, уходит далеко в кочевнический период этого региона, когда и мужчины и женщины носили головные уборы и маски, чтобы защитить лица от солнца и сильных пустынных ветров.

Эта традиция сохранилась, и сегодня в сельских частях Ирана, а также в Омане, ОАЭ и Саудовской Аравии все еще можно увидеть подобные маски. Обычно в таких регионах девушки скрывают от женихов свои лица под маской вплоть до свадьбы. Мужчины здесь больше не носят масок, но женщины, особенно пожилые, все еще чтят эту традицию.

Остовар – 55 лет, 8 детей, домохозяйка. Носит маску по религиозным причинам и для защиты кожи от солнца.