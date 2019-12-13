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Восточная сказка: иранские красавицы в традиционных масках (Фото)

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Восточная сказка: иранские красавицы в традиционных масках (Фото)
12:27 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Национальная традиция Ирана, которая не забывается веками.

  • 1

    Несмотря на то, что многие восточные женщины говорят, что носят свои головные уборы с масками из-за религиозных понятий, эта традиция появилась еще задолго до возникновения ислама.

    Сельское население в южной части Ирана говорит, что на эту традицию ссылался Коран, однако ее происхождение, похоже, уходит далеко в кочевнический период этого региона, когда и мужчины и женщины носили головные уборы и маски, чтобы защитить лица от солнца и сильных пустынных ветров.

    Эта традиция сохранилась, и сегодня в сельских частях Ирана, а также в Омане, ОАЭ и Саудовской Аравии все еще можно увидеть подобные маски. Обычно в таких регионах девушки скрывают от женихов свои лица под маской вплоть до свадьбы. Мужчины здесь больше не носят масок, но женщины, особенно пожилые, все еще чтят эту традицию.

    Остовар – 55 лет, 8 детей, домохозяйка. Носит маску по религиозным причинам и для защиты кожи от солнца.

  • 2

    Ройя – 12 лет, носит маску, когда захочет.

  • 3

    Ройя уже без маски.

  • 4

    Фатеме – 50 лет, 11 детей, домохозяйка, носит маску только для защиты кожи.

  • 5

    Та же Фатеме уже без маски.

  • 6

    Остовар, что была на первой фотографии. У нее три разные маски.

  • 7

    А это Остовар без маски.

  • 8

    Зейнаб – около 60 лет, 10 детей, 6 из которых умерли, домохозяйка. Носит маску по религиозным причинам и для защиты кожи от солнца.

  • 9

    Гохар – 26 лет, двое детей, домохозяйка. Носит маску по религиозным причинам и для защиты кожи от солнца.

  • 10

    Зобейден Остовар – 30 лет, 5 детей, домохозяйка. Носит маску по религиозным причинам и для защиты кожи от солнца.

  • 11

    Фатима – 65 лет, 6 детей, продает табак на рынке. Носит маску по религиозным причинам.

  • 12

    Масхади Рейси – 55 лет, 6 детей, продает табак на рынке. Носит маску по религиозным причинам.

  • 13

    Гохар – 20 лет, 1 ребенок, домохозяйка. Носит маску по религиозным причинам и для защиты кожи от солнца.

  • 14

    Арманех – 35 лет, 5 детей, домохозяйка. Носит маску по религиозным причинам и для защиты кожи от солнца.

  • 15

    Алемех – 40 лет, продает шарфы на уличном лотке.

Не уступали мужчинам: первые женщины-бодибилдеры XX века (Фото)

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Иран, Женщины, Маски, Традиционные маски.
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