Восточная сказка: иранские красавицы в традиционных масках (Фото)

Несмотря на то, что многие восточные женщины говорят, что носят свои головные уборы с масками из-за религиозных понятий, эта традиция появилась еще задолго до возникновения ислама.
Сельское население в южной части Ирана говорит, что на эту традицию ссылался Коран, однако ее происхождение, похоже, уходит далеко в кочевнический период этого региона, когда и мужчины и женщины носили головные уборы и маски, чтобы защитить лица от солнца и сильных пустынных ветров.
Эта традиция сохранилась, и сегодня в сельских частях Ирана, а также в Омане, ОАЭ и Саудовской Аравии все еще можно увидеть подобные маски. Обычно в таких регионах девушки скрывают от женихов свои лица под маской вплоть до свадьбы. Мужчины здесь больше не носят масок, но женщины, особенно пожилые, все еще чтят эту традицию.
Остовар – 55 лет, 8 детей, домохозяйка. Носит маску по религиозным причинам и для защиты кожи от солнца.
Ройя – 12 лет, носит маску, когда захочет.
Ройя уже без маски.
Фатеме – 50 лет, 11 детей, домохозяйка, носит маску только для защиты кожи.
Та же Фатеме уже без маски.
Остовар, что была на первой фотографии. У нее три разные маски.
А это Остовар без маски.
Зейнаб – около 60 лет, 10 детей, 6 из которых умерли, домохозяйка. Носит маску по религиозным причинам и для защиты кожи от солнца.
Гохар – 26 лет, двое детей, домохозяйка. Носит маску по религиозным причинам и для защиты кожи от солнца.
Зобейден Остовар – 30 лет, 5 детей, домохозяйка. Носит маску по религиозным причинам и для защиты кожи от солнца.
Фатима – 65 лет, 6 детей, продает табак на рынке. Носит маску по религиозным причинам.
Масхади Рейси – 55 лет, 6 детей, продает табак на рынке. Носит маску по религиозным причинам.
Гохар – 20 лет, 1 ребенок, домохозяйка. Носит маску по религиозным причинам и для защиты кожи от солнца.
Арманех – 35 лет, 5 детей, домохозяйка. Носит маску по религиозным причинам и для защиты кожи от солнца.
Алемех – 40 лет, продает шарфы на уличном лотке.