Улыбка, руки и глаза: на что обращают внимание девушки при первой встрече с парнем (Фото)

Новости шоу бизнеса:Есть несколько вещей, которые женщины оценивают в первые же минуты знакомства, поэтому кавалерам стоит о них знать.

Лицо

Безусловно, при первом знакомстве оба партнера смотрят в лицо друг другу. Мужчине стоит позаботиться о том, чтобы под глазами не было мешков или кругов. Для этого необходимо выспаться накануне свидания и отказаться от шумных застолий с друзьями. Помятое лицо и опухшие красные глаза мало кому понравятся, поэтому стоит заранее подумать об этом.

Улыбка

На первом свидании не стоит воздерживаться от шуток – они разряжают атмосферу и сглаживают неловкости. Будьте открыты, чаще улыбайтесь и старайтесь добиться того же от партнерши. Серьезный человек выглядит сурово и неприступно, поэтому улыбка – верный способ понравиться девушке.

Прическа

Позаботьтесь о том, чтобы ваши волосы выглядели ухоженно. Если вы не разбираетесь в шампунях, гелях и прочих средствах для мытья и укладки волос, обратитесь за помощью к парикмахеру.

Руки

Девушки часто обращают внимание на руки мужчины. Если вы не пренебрегаете спортивными занятиями, то вам не стыдно будет показать накачанные мускулы – женщинам это нравится. Но также они оценят аккуратный маникюр, ухоженную кожу и стильные часы на запястье.

Обувь

То, в каком состоянии мужчина поддерживает свою обувь, может многое о нем рассказать. Женщина непременно бросит едва заметный взгляд на ваши туфли, поэтому будьте готовы – тщательно вымойте и начистите их. Также подберите правильные носки.

Коммуникативные навыки

Даже если вы идеально оденетесь, побреетесь и не забудете принести на свидание цветы, но весь вечер просидите молча, уткнувшись в тарелку или разглядывая свои туфли, вы вряд ли сможете понравиться своей спутнице. Для удачного первого знакомства необходимо непринужденное общение. Подготовьтесь заранее, продумайте вопросы и смешные истории. Продемонстрируйте ей свое очарование и не скупитесь на комплименты.

Манеры

Ваши шансы понравится новой знакомой повысят галантные манеры. Не стоит отвешивать свой спутнице реверансы – достаточно подать ей руку, высаживая из машины, подарить цветы, поухаживать за ней в ресторане. Подводя итог, можно посоветовать мужчинам для первого свидания тщательно продумывать свой образ: от прически до туфель. Аккуратность – залог успеха у дам. Ваши джинсы могут быть не самыми модными, но они обязательно должны быть чистыми, и это касается всего.