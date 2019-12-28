Знаменитые женщины без макияжа: красота как она есть (Фото)

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Многие знаменитости решили полностью отказаться от своей макияжа.

Звезды кинематографа и шоу-бизнеса все чаще демонстрируют свою природную красоту, выкладывая на своих страничках в социальных сетях фотографии, на которых они запечатлены без макияжа. Предлагаем взглянуть на некоторых из них.

В начале года Кеша показала, что ее лицо полно веснушек.