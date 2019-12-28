Знаменитые женщины без макияжа: красота как она есть (Фото)

Многие знаменитости решили полностью отказаться от своей макияжа.
Звезды кинематографа и шоу-бизнеса все чаще демонстрируют свою природную красоту, выкладывая на своих страничках в социальных сетях фотографии, на которых они запечатлены без макияжа. Предлагаем взглянуть на некоторых из них.
В начале года Кеша показала, что ее лицо полно веснушек.
Несколько дней спустя Сара Мишель Геллар последовала ее примеру.
Лина Хиди использовала Instagram, чтобы продемонстрировать свою кожу без макияжа в том же месяце.
В марте Лана Дель Рей продемонстрировала свой естественный вид онлайн.
Ким Кардашьян Уэст также использовала Instagram в марте, чтобы поделиться своим видео без макияжа.
Хайди Клум не боится выходить в интернет без макияжа.
В августе Джессика Билл поделилась селфи без макияжа, чтобы поощрить "любовь к себе".
Дженнифер Лопес выглядела сияющей без макияжа в видео на YouTube в том же месяце.
Сара Джессика Паркер без макияжа.
В сентябре Майли Сайрус позировала со своим питомцем без макияжа.