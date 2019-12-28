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Знаменитые женщины без макияжа: красота как она есть (Фото)

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Знаменитые женщины без макияжа: красота как она есть (Фото)
15:59 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости шоу бизнеса:2019 год был большим годом для естественной красоты.

  • 1

    Многие знаменитости решили полностью отказаться от своей макияжа.

    Звезды кинематографа и шоу-бизнеса все чаще демонстрируют свою природную красоту, выкладывая на своих страничках в социальных сетях фотографии, на которых они запечатлены без макияжа. Предлагаем взглянуть на некоторых из них.

    В начале года Кеша показала, что ее лицо полно веснушек.

  • 2

    Несколько дней спустя Сара Мишель Геллар последовала ее примеру.

  • 3

    Лина Хиди использовала Instagram, чтобы продемонстрировать свою кожу без макияжа в том же месяце.

  • 4

    В марте Лана Дель Рей продемонстрировала свой естественный вид онлайн.

  • 5

    Ким Кардашьян Уэст также использовала Instagram в марте, чтобы поделиться своим видео без макияжа.

  • 6

    Хайди Клум не боится выходить в интернет без макияжа.

  • 7

    В августе Джессика Билл поделилась селфи без макияжа, чтобы поощрить "любовь к себе".

  • 8

    Дженнифер Лопес выглядела сияющей без макияжа в видео на YouTube в том же месяце.

  • 9

    Сара Джессика Паркер без макияжа.

  • 10

    В сентябре Майли Сайрус позировала со своим питомцем без макияжа.

Голливудские дивы без макияжа: правдивые фото

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Знаменитости, Известные женщины, Без макияжа.
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