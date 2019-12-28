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Суббота, 28.12.2019
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Не ешьте друг другу мозги: счастливая семейная жизнь - это просто

Не ешьте друг другу мозги: счастливая семейная жизнь - это просто
21:55 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Развеяны основные мифы о правилах счастливой семейной жизни.

Американские психологи рассказали, какие популярные мифы о семейной жизни не работают. Некоторые правила, которых часто советуют придерживаться ради крепких отношений в браке, на самом деле можно и иногда нужно нарушать, сообщили специалисты.

Эксперты назвали мифом утверждение о том, что женщина должна быть слабой для своего мужа. От взрослого человека ждут сознательности и умения решать разные проблемы, а стремление казаться слабой может перерасти в чрезмерную инфантильность, предостерегли они.

Можно ли лгать своей второй половинке? Многие скажут, что нет и никогда. Но, как отмечают специалисты, свойство лгать присуще всем людям, поэтому требовать полного отсутствия лжи нереалистично. Более того, психологи утверждают: если иногда не упоминать всех нюансов и деталей, можно сберечь много нервов друг другу.

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Совместный досуг должен быть таковым только когда оба партнера этого действительно хотят. И супругам совсем не обязательно, для счастливого брака проводить время вместе. Когда у мужа и жены есть время и возможности для реализации собственных интересов, это способствует удовлетворенности жизнью и снимает напряженность в атмосфере семьи, подчеркнули психологи. Специалисты заявили, что будет только лучше, если супруги время от времени смогут "отдыхать" друг от друга".

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Семья, Советы, Отношения, Любовь, Психология.
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