Про таких обычно говорят - "баловни судьбы": каких девушек выбирают богатые мужчины

Новости шоу бизнеса:Богатые мужчины, которые стремятся к лучшему и привыкли этим обладать.

Понятно, что больше шансов обратить на себя внимание обеспеченного ухажера у ухоженной, привлекательной внешне девушки, которая выделяется на фоне остальных. У всех свои идеалы, тут нет определенных рамок и стандартов, у каждого свои представления о красоте. Но даже если вам удалось покорить избранника своей внешностью, это не повод для расслабления. Конкуренция в нашем мире достаточно высока. Чтобы заполучить миллионера, нужно завоевать в первую очередь не доступ к его кошельку, а расположить душой. Это гораздо сложнее. Так каких же все-таки выбирают в спутницы жизни?

Роковая красотка

Чтобы захомутать богатого, не обязательно быть похожей на Мэрилин Монро. Роковая красотка, как правило, выделяется. Девушка с изюминкой — та, которая считает сама себя обаятельной, обязательно обратит на себя внимание. Если вы сами поверите в собственную неотразимость, то и окружающие будут именно так вас воспринимать. Уверенность в себе — вот ключ к решению всех задач! Закомплексованность еще никому не помогала в жизни, так что избавьтесь от этого ненужного качества, которое ничего, кроме дискомфорта, не доставляет.

Недотрога

Охотники по своей природе жаждут заполучить желаемое. Избалованные вниманием и доступностью женщин, богатые мужчины ищут что-то иное. Они стремятся именно завоевать сердце выбранной дамы, ведь им и так многое в отношениях с представительницами слабого пола легко достается. Есть деньги, будут женщины. Таков закон. И не короткая юбка, броский мейкап или грудные импланты огромного размера способны покорить сердце толстосума, как большинство девушек думает, а недоступность. В выигрыше будет та, что после знакомства разрешит лишь проводить ее в первый вечер до дома и договориться о следующем свидании. Поманите, но умейте где нужно отказать с легким флиртом, чтобы не отбить желание ухаживать. Всем ведь известно, что запретный плод сладок.

Интеллигентная женщина

Как вы думаете, на ком женятся миллионеры? Образование, ум, воспитанность и интеллигентность женщины — вот, что ценится владельцами заводов, газет и пароходов. Да, для однодневных, коротких связей все эти умения не требуются. Например, женщина, которая ходила на плоской подошве по офису, стала женой основателя Microsoft лишь потому, что тот верил в примету, что ум женщины измеряется величиной ее каблука. Бернард Арно, генеральный директор Louis Vuitton Moet Hennessy, взял в жены пианистку Элен Мерсье. 81 млрд евро на счету у влиятельного господина. Женщину покорило виртуозное владение игрой Бернарда на пианино. Задумайтесь, что может заинтересовать в вас.

Стерва

Выбирая стерву, мужчина думает, что это не надолго, а так, легкая, не длительная интрижка, не ведущая ни к чему серьезному. На самом деле все гораздо сложнее и запутаннее, чем кажется на первый взгляд: такие женщины зачастую довольно хорошие стратеги, и ходы рассчитывают на несколько шагов вперед. Она может казаться очень милой, на самом деле же таков был ее план. Стервы, как правило, вылавливают «крупную рыбу».

Папина дочка

Отец может прямым образом оказать влияние на судьбу дочки, а, точнее, поспособствовать удачно устроенной жизни дочки, которую он в детстве холил, лелеял, обожал и называл принцессой. Именно папа становится первым, главным мужчиной в жизни каждой девочки. Как в детстве к дочке относился папа отражается в будущем на ее отношениях с мужчинами. Если папа поддерживал свою дочь во всех ее начинаниях, угождал ей, восхищался, хвалил ее и был во всем опорой, то, соответственно, и мужчин она будет выбирать по его образу и подобию, потому как про обратную сторону медали она и слышать не захочет. И не всегда везет лишь писаным красавицам. Девочки, выросшие в семье, где папа любил маму и был примером поведения и достойного отношения мужчины к женщине, знают себе цену и то, что можно позволять в свой адрес, а что — категорически нет.