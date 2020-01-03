Актриса с нестандартной внешностью: удивительные факты о карьере Сары Джессики Паркер (Фото)

1 Многие поклонники с трудом разделяют Сару Джессику Паркер и Кэрри Брэдшоу, модную журналистку, которую она сыграла в популярном фильме "Секс в большом городе". Хотя между этими модницами есть определенное сходство, они не являются одним и тем же человеком. Паркер - опытная актриса с впечатляющими ролями, выходящими далеко за рамки "Секса в большом городе". Она подписала контракт с GAP на 38 млн долларов Когда ты играешь такого персонажа, как Кэрри Брэдшоу, весь мир становится твоим. После того, как вышел последний сезон "Секса в большом городе", Паркер получила предложение о сотрудничестве с брендом Gap. Многосезонный контракт стоимостью 38 млн долларов стал первым контрактом такого рода в истории компании. Не все поклонники приняли идею Паркер поработать с Gap, компанией, чей стиль относится к менее высокой моде, чем то, что Брэдшоу носила в кино. Несмотря на критику, реклама, которую Паркер сняла с Gap, стала успешной для компании.

2 На премии MTV Movie Awards она показала себя иконой стиля Во время шести сезонов "Секса в большом городе" Кэрри Брэдшоу эволюционирует от невежественной колумнистки (в смысле стиля) до настоящей модницы. Сегодня и Паркер, и Брэдшоу считаются иконами моды. В 2000 году Паркер действительно показала миру, что разбирается в моде так же хорошо, как и ее персонаж. В том году она получила премию MTV Movie Awards, попав в заголовки, когда меняла наряды 14 раз в течение всего вечера. С тех пор она стала лицом нескольких престижных модных брендов.

3 У нее были некоторые сомнения относительно роли Кэрри Брэдшоу Мир определенно стал бы другим, если бы Паркер не сыграла Кэрри Брэдшоу. "Секс в большом городе" сделал Паркер и Брэдшоу иконами и изменил отношение современной аудитории к определенным вопросам. Поэтому трудно представить себе, что было время, когда Паркер всерьез рассматривала возможность отказаться от этой роли. Ее главные сомнения касались нежелания подписывать контракт на долгосрочную работу в телевизионном сериале. Но в конце концов Даррен Старр (Darren Starr) захотел, чтобы именно она сыграла Брэдшоу, и она согласилась подписать контракт. Слава Богу!

4 Ее прошлое связано с театром Паркер - одна из самых культовых звезд в мире, она участвовала в многочисленных коммерчески успешных проектах, выходящих за рамки "Секса в большом городе". За ее плечами такие фильмы, как "Клуб первых жен", "Фокус-покус" и "Привет семье!". Но первой сценой для Паркер стала театральная. В 1970-х годах она появилась с четырьмя своими братьями и сестрами в Миссури в постановке The Sound of Music. В 1979 году Паркер получила роль самой известной в мире рыжеволосой сироты в бродвейской постановке "Энни".

5 Он на себе почувствовала, что такое сексизм К сожалению, одна из причин, побудивших Паркер увлечься правами женщин и равными возможностями для женщин, заключается в том, что она на своей шкуре испытала, что такое сексизм, дискриминация и притеснения в отношении женщин в шоу-бизнесе. Актриса и мать троих детей рассказала Национальному общественному радио, что она наблюдала "бесчисленное число случаев плохого поведения мужчин", хотя она отметила их только в последние годы своей карьеры. Движение #MeToo вдохновило Паркер встать и высказаться, как она стала свидетелем случаев домогательства со стороны мужчин или дискриминации женщин.

6 Она возглавляет компанию, в которой работают одни женщины С тех пор, как она сыграла Кэрри Брэдшоу, Сара Джессика Паркер стала чем-то вроде иконы для тех, кто мечтает о расширении прав и возможностей женщин. Она очень поддерживает женщин, стремящихся добиться успеха без мужской помощи, и стремится дать им возможность реализовать свои мечты. Многие поклонники не знают, что Паркер возглавляет производственную компанию под названием Pretty Matches, которую она основала в 2005 году вместе с Элисон Бенсон (Alison Benson). Согласно интервью, которое Паркер дала Collider, в компании работает команда из пяти женщин, и их цель-создать больше возможностей для профессионального развития женщин.

7 Она чуть не упустила роль в фильме "Свободные" Самой известной ролью Паркер стала роль Брэдшоу в "Сексе в большом городе". Но прежде чем она подписалась на роль любимой обозревательницы с Манхэттена, актриса появилась в нескольких других крупных фильмах. Одним из самых ранних ее фильмов был фильм 80-х годов "Свободные", где она сыграла роль Расти. Хотя это была не главная роль, она помогла Паркер заработать себе имя. Но она чуть не упустила эту роль, потому что не хотела ради нее красить волосы в рыжий цвет.

8 Ей нравится участвовать в проектах с меньшим бюджетом Хотя большинству людей трудно разделить Паркер и Брэдшоу, на самом деле они совершенно разные люди. Во многом они отличаются друг от друга. В то время как Брэдшоу любит все блестящее и гламурное, Паркер склона быть немного более практичной. Недавно она призналась, что ей нравится участвовать в проектах с меньшим бюджетом, а не работать над огромными фильмами и сериалами. "Мне всегда это нравилось, там нет трейлера с прической и макияжем. Я одеваюсь на задних сиденьях машин и в чужих квартирах и бегаю из одного места в другое", - сказала она, добавив, что на большие фильмы тратится слишком много денег.

9 Снимаясь в "Сексе в большом городе", ей приходилось работать по 20 часов в сутки Для многих поклонников этого фильма, исполнение одной из четырех ведущих ролей звучит как идеальная работа. Хотя нельзя отрицать, что Паркер вместе с Ким Кэттралл, Синтией Никсон и Кристин Дэвис весело проводили время на съемочной площадке в Нью-Йорке, это работа была тяжелой. Намного более тяжелой, чем думает большинство поклонников. В своем интервью Национальному общественному радио Паркер сказала, что иногда играть роль Кэрри Брэдшоу означало, что она должна работать от 18 до 20 часов в день. Количество часов сократилось только тогда, когда она родила своего первого ребенка ближе к концу сериала.