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Знаменитые женщины, которые и в 50 могут похвастаться шикарными фигурами (Фото)

Смотрите фото (8)
Знаменитые женщины, которые и в 50 могут похвастаться шикарными фигурами (Фото)
12:33 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:В нашей подборке мы собрали знаменитых женщин, которые вдохновляют, мотивируют и не перестают доказывать, что в 50 можно выглядеть на 30.

  • 1

    Брук Шилдс, 54

    Модель, актриса и мама двоих детей поделилась кадром с отпуска в Пуэрто-Рико. Плоский живот и подтянутые бедра Брук говорят о том, что она бессменная королева голубой лагуны.

  • 2

    Элизабет Херли, 54

    В Инстаграм актрисы практически нет снимков не в купальнике. Мы понимаем, ведь такую фигуру грех прятать под одеждой!

  • 3

    Сальма Хайек, 53

    Под этим фото Сальма написала: "Да, завтра мне 53". Но если бы она, шутки ради, в два раза уменьшила свой возраст, не возникло бы и мысли, что это не так.

  • 4

    Эль Макферсон, 55

    У модели нет волшебного элексира, который сохраняет ее молодость, просто она придерживается алкалиновой диеты. Такое питаниеисключает "щелочные" продукты, которые мешают организму бороться с высокой кислотностью. После Макферсон ограничила потребление сахара, пшеницы и животных белков. По словам звезды, кожа стала выглядеть более упругой, а лишние килограммы перестали ее тревожить.

  • 5

    Йоланда Хадид, 55

    Под маму знаменитых сестер Хадид подходит выражение "молод душой и телом". Йоланда восхищает своей моложавой внешностью и заряжает энергией.

  • 6

    Холли Берри, 53

    Актриса не скрывает, что ее идеальное тело — это результат регулярных тренировок. Холли увлекается кроссфитом и призывает всех присоединиться к ней, потому что это укрепляет не только физически, но и морально.

  • 7

    Деми Мур, 57

    На этом фото трудно сказать, кто из этих троих мама. Деми Мур выглядит как старшая сестра своих дочерей, а они в свою очередь называют ее эталоном красоты.

Знаменитые женщины без макияжа: красота как она есть (Фото)

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