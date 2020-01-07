Знаменитые женщины, которые и в 50 могут похвастаться шикарными фигурами (Фото)

Брук Шилдс, 54
Модель, актриса и мама двоих детей поделилась кадром с отпуска в Пуэрто-Рико. Плоский живот и подтянутые бедра Брук говорят о том, что она бессменная королева голубой лагуны.
Элизабет Херли, 54
В Инстаграм актрисы практически нет снимков не в купальнике. Мы понимаем, ведь такую фигуру грех прятать под одеждой!
Сальма Хайек, 53
Под этим фото Сальма написала: "Да, завтра мне 53". Но если бы она, шутки ради, в два раза уменьшила свой возраст, не возникло бы и мысли, что это не так.
Эль Макферсон, 55
У модели нет волшебного элексира, который сохраняет ее молодость, просто она придерживается алкалиновой диеты. Такое питаниеисключает "щелочные" продукты, которые мешают организму бороться с высокой кислотностью. После Макферсон ограничила потребление сахара, пшеницы и животных белков. По словам звезды, кожа стала выглядеть более упругой, а лишние килограммы перестали ее тревожить.
Йоланда Хадид, 55
Под маму знаменитых сестер Хадид подходит выражение "молод душой и телом". Йоланда восхищает своей моложавой внешностью и заряжает энергией.
Холли Берри, 53
Актриса не скрывает, что ее идеальное тело — это результат регулярных тренировок. Холли увлекается кроссфитом и призывает всех присоединиться к ней, потому что это укрепляет не только физически, но и морально.
Деми Мур, 57
На этом фото трудно сказать, кто из этих троих мама. Деми Мур выглядит как старшая сестра своих дочерей, а они в свою очередь называют ее эталоном красоты.