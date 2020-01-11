Что мы знаем о новой девушке Киану Ривза? Удивительные факты об Александре Грант

1 Недавно Киану Ривз вывел на красную дорожку подругу, и ее зовут Александра Грант. Эта новость всех взбудоражила, поскольку с 90-х Ривза ни с кем не видели, и мы очень за него рады. Скорее всего, многие никогда раньше не слышали об этой женщине, и есть некоторые вещи, которые вам, вероятно, следует знать. Она работает художником Основная профессия Грант - художник, и она создала медиа в разных формах. Она любит рисовать, лепить и даже создавать документальные фильмы. Ее первая персональная выставка состоялась еще в 2007 году в Музее Современного Искусства (Museum of Contemporary Art) в Лос-Анджелесе, и с тех пор ее карьера пошла в гору. Она создала множество работ и сотрудничала с другими художниками. Грант также преподавала в Художественном Центре Колледжа Дизайна (Art Center College of Design) с 2009 по 2011 год, а также в последние годы стажировалась в других колледжах.

2 Грант 46 лет Может быть, Грант выглядит старше из-за седых волос, но ей всего 46 лет. С другой стороны, Киану выглядит молодо для своего возраста, поскольку ему сейчас 55 лет. Любовь не знает границ, и возраст - это всего лишь цифра, и эта пара является тому примером. Мы надеемся, что у них обоих все сложится удачно, и они найдут любовь всей своей жизни друг с другом, или нет. Однако нельзя отрицать, что эти двое отлично смотрятся вместе, поэтому мы надеемся, что они вместе и останутся.

3 Она - рукоположенный служитель Грант любит радовать своих друзей и быть частью их жизни, вот почему она решила быть посвященной в священники. Именно она обвенчала своих друзей Джинну и Эдвина во время прекрасной церемонии, которую, как мы знаем, они никогда не забудут. Очевидно, что она любит делать все возможное для тех, кого любит, и именно поэтому ее отношения с Киану были предопределены. Эти двое создали пару добрых и заботливых людей, которые понимают, что значит поддерживать окружающих.

4 У Александры и Киану есть общая издательская компания Они создали издательство под названием X Artists ' Books и сосредоточились на книгах, созданных художественными умами. Компания небольшая, и эти двое даже сотрудничали над созданием двух книг. Они написали "Оду к счастью" и "Тени", это веселые книги, которые, как надеются авторы, вдохновят других людей проще относиться к жизни. Мы предполагаем, что в будущем они создадут больше совместных работ, особенно если их отношения будут оставаться серьезными в течение длительного времени.

5 Она жила в нескольких странах В детстве Грант жила в нескольких странах, поскольку ее родители работали в Африке и на Ближнем Востоке как профессора и иностранные дипломаты. После того как они развелись, Грант переехала с матерью в Мехико, где она поступила в многокультурную британскую школу. Затем в течение года она посещала школу в Миссури, а после переехала с матерью в Париж. По пути она научилась говорить на нескольких языках, и теперь знает английский, испанский и французский.

6 Ее родной город - Фэрвью-Парк, штат Огайо Эта художница родилась в Фэрвью-Парке (Fairview Park), штат Огайо, и, учитывая ее корни, вы уже можете догадаться, каковы ее амбиции. Этот город-пригород Кливленда, штат Огайо, и в нем полно небольших магазинов и дешевых домов в аренду. Мы знаем, что она уехала отсюда еще ребенком, и ей пришлось отвыкать от своего прошлого, чтобы выжить в большом городе. К счастью, она добралась до вершины и теперь является женщиной, которая украла сердце Киану.

7 Она основала проект Grantlove Это некоммерческая организация, которая продает произведения искусства и товары для поддержки художественного сообщества. Грант основала ее еще в 2008 году, и вся прибыль вкладывается в проекты художников и другие некоммерческие организации. Она хочет помочь другим достичь их мечты и поделиться своим искусством с миром. Некоторые из организаций, которым помогает проект, включают Angel Food, Art of Elysium, 18th Street Arts Center и LAXART. Сообщество художников ценит ее поддержку, и это один из проектов, который, как мы знаем, Ривзу тоже нравиться.

8 Грант сотрудничала с Майклом Джойсом, Ченнингом Хансеном и Элен Сиксус На протяжении своей карьеры она работала с несколькими художниками в различных областях. Наиболее известными среди них являются Майкл Джойс (Michael Joyce), Ченнинг Хансен (Channing Hansen) и Элен Сиксус (Hеlеne Cixous). Джойс является автором и критиком электронной литературы, а также занимала должность профессора. Ченнинг Хансен - художник, который создает свои произведения с помощью рукоделия, а Элен Сиксус - французская писательница. Все они работали вместе с Грант над ее проектом "радикальное сотрудничество", и мы знаем, что в будущем увидим ее с другими творческими умами.

9 Ее работы представлены во многих галереях Работы Грант были представлены в нескольких уникальных галереях по всему миру. Ее работы выставлялись во Франции, Гватемале, Колорадо, Мичигане и Калифорнии. Впечатляет, что, благодаря своим работам, она стала международной иконой в художественной индустрии. В числе тех галерей, которые хотели выставить ее работы - Mains d'Uvres, 20th Bienal de Arte Paiz, Lowell Ryan Projects и Музей искусств округа Лос-Анджелес (Los Angeles County Museum of Art). Киану может быть хорошо известен в индустрии развлечений, но Грант-суперзвезда в области творчества.