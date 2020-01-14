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Ушел и не вернется: всему виной вот эти женские "безобидные" привычки (Фото)

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Ушел и не вернется: всему виной вот эти женские "безобидные" привычки (Фото)
22:42 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:5 "безобидных" женских привычек, которые убивают мужскую любовь.

  • 1

    Неудобные вопросы

    "Ты меня любишь?" Для мужчин этот невинный и свойственный едва ли не любой женщине вопрос — настоящая пытка. Если мужчина ещё не признался вам в своих чувствах, значит он либо ещё не готов, либо ждёт подходящего момента. Не нужно насильно вытягивать из них ответ, если хотите, чтобы он был честным.

  • 2

    Тотальный контроль и манипуляция

    Существует тип женщин, которые уверены, что рождены для того, чтобы командовать и манипулировать мужчинами. Сначала в их "сети" попадает отец, затем муж, а потом и зять. Обычно с такими женщинами живут по привычке или из-за общих детей и имущества. Вспомните об этом, когда в следующий раз захотите отчитать своего избранника.

  • 3

    Нарушение личного пространства

    Некоторые женщины не видят ничего зазорного в досмотре вещей своего возлюбленного, а также штудировании смс и электронных писем, однако мужчин эти привычки способны вывести из себя. Им остро необходимо личное пространство и время, когда они могут побыть в одиночестве.

  • 4

    Завышенные ожидания

    Женщины нередко влюбляются в потенциальные возможности мужчины, а спустя некоторое время разочаровываются в них. Вместе с тем речь не всегда идёт о финансах, это может касаться взглядов на семью, карьеру, путешествия и прочие аспекты жизни.

  • 5

    Отсутствие у женщины любви к себе

    Когда она перестаёт развиваться, следить за собой, замыкается на детях и быте. Независимо от того, сколько лет вы прожили в браке, мужчина хочет видеть рядом образованную и привлекательную женщину с широким кругозором.

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Женщины, Отношения, Привычки, Парень, Совместная жизнь.
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