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Любимая женщина или "мамочка": девушкам в отношениях стоит задаться этим вопросом (Фото)

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Любимая женщина или "мамочка": девушкам в отношениях стоит задаться этим вопросом (Фото)
11:49 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Любимая женщина или «мамочка»: не перебарщиваете ли вы с заботой о своем мужчине?

  • 1

    В хороших отношениях партнеры всегда заботятся друг о друге и пытаются сделать жизнь комфортной. Как правило, в большей мере это присуще женщинам. Они окружают мужчин вниманием, радуют их приятными мелочами, начиная от чистых рубашек и заканчивая любимыми блюдами. Но иногда в стремлении угодить они переступают тонкую грань и превращаются во "вторых мам".

    Любимая женщина или "мамочка": не перебарщиваете ли вы с заботой о своем мужчине?

    Чем плоха забота, спросите вы? Тем, что она рискует стать чрезмерной и моделировать уже совсем другой тип отношений. Женщина-"мамочка" знает, как поступать лучше. Она позиционирует себя как более опытный, осведомленный, зрелый, компетентный партнер. Такая женщина начинает влиять на решения, которые принимает мужчина, контролировать его и постепенно убеждать в том, что именно она в их паре более "эффективна".

  • 2

    Со временем ее партнер "превращается" в ребенка и становится все более инфантильным. Из отношений полностью уходит романтика: они строятся на том, чтобы "опекать" мужчину и "делать его лучше". Если это касается, к примеру, борьбы с вредными привычками, плохого в этом ничего нет. Но чрезмерная забота со временем убеждает мужчину в том, что сам он уже мало что способен решать.

  • 3

    В такой семье муж начинает плыть по течению: привыкает к отсутствию необходимости принятия бытовых или более важных решений, прекращает обращать внимание как на ненужные советы, так и в целом на жену, больше времени проводит вне зоны "родительского контроля". Нередко у мужчины снижается самооценка, пребывание дома ассоциируется с постоянным стрессом из-за упреков и возрастающий требований. Результат обычно один: он уходит от "мамы" к "жене", которая становится новой любимой женщиной.

  • 4

    Перспектива не самая приятная, не так ли? Хотите проверить, грозит ли это вашим отношениям? Итак, эти 15 признаков указывают на то, что вы – "мамочка", и это разрушает брак.

  • 5

    В семье существует "комендантский час" – "ребенок" может "гулять" только до определенного времени.

    Вы всегда находите оправдание его "проступкам".

    У мужчины есть все "игрушки", которых ему хотелось.

    Он позволяет себе быть нетерпеливым и требовательным.

    Вы финансово поддерживаете его.

    Он больше не дарит подарков и не делает комплиментов.

    Вы постоянно пилите его.

    На вашем столе появляются только его любимые блюда.

    Он больше не сопротивляется вашим решениям и не желает принимать участие в их обсуждении.

    Вы делаете все вместо него, потому что знаете, "как лучше".

    Он начал работать допоздна.

    Вы шутите о том, что у вас на одного ребенка больше.

    Его друзья и хобби вам не интересны.

    Во время ссор он предпочитает отмалчиваться или уходить.

    У вас есть непрошенный совет на любой случай.

  • 6

    Только очень редкому мужчине в лице жены нужна вторая мать. Большинство ценят свободу и уважение. Вновь превратиться в любимую не так и просто, но если это поможет сохранить отношения, то изменения стоит начинать с себя. Не хотите же вы, чтобы ваш "ребенок" однажды выпорхнул из гнезда?

"Меньше знают – лучше спят": о чем категорически нельзя рассказывать подруге

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Женщины, Характер, Жена, Супруги, Любимая женщина, Мамочка.
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