Любимая женщина или "мамочка": девушкам в отношениях стоит задаться этим вопросом (Фото)

1 В хороших отношениях партнеры всегда заботятся друг о друге и пытаются сделать жизнь комфортной. Как правило, в большей мере это присуще женщинам. Они окружают мужчин вниманием, радуют их приятными мелочами, начиная от чистых рубашек и заканчивая любимыми блюдами. Но иногда в стремлении угодить они переступают тонкую грань и превращаются во "вторых мам". Любимая женщина или "мамочка": не перебарщиваете ли вы с заботой о своем мужчине? Чем плоха забота, спросите вы? Тем, что она рискует стать чрезмерной и моделировать уже совсем другой тип отношений. Женщина-"мамочка" знает, как поступать лучше. Она позиционирует себя как более опытный, осведомленный, зрелый, компетентный партнер. Такая женщина начинает влиять на решения, которые принимает мужчина, контролировать его и постепенно убеждать в том, что именно она в их паре более "эффективна".

2 Со временем ее партнер "превращается" в ребенка и становится все более инфантильным. Из отношений полностью уходит романтика: они строятся на том, чтобы "опекать" мужчину и "делать его лучше". Если это касается, к примеру, борьбы с вредными привычками, плохого в этом ничего нет. Но чрезмерная забота со временем убеждает мужчину в том, что сам он уже мало что способен решать.

3 В такой семье муж начинает плыть по течению: привыкает к отсутствию необходимости принятия бытовых или более важных решений, прекращает обращать внимание как на ненужные советы, так и в целом на жену, больше времени проводит вне зоны "родительского контроля". Нередко у мужчины снижается самооценка, пребывание дома ассоциируется с постоянным стрессом из-за упреков и возрастающий требований. Результат обычно один: он уходит от "мамы" к "жене", которая становится новой любимой женщиной.

4 Перспектива не самая приятная, не так ли? Хотите проверить, грозит ли это вашим отношениям? Итак, эти 15 признаков указывают на то, что вы – "мамочка", и это разрушает брак.

5 В семье существует "комендантский час" – "ребенок" может "гулять" только до определенного времени. Вы всегда находите оправдание его "проступкам". У мужчины есть все "игрушки", которых ему хотелось. Он позволяет себе быть нетерпеливым и требовательным. Вы финансово поддерживаете его. Он больше не дарит подарков и не делает комплиментов. Вы постоянно пилите его. На вашем столе появляются только его любимые блюда. Он больше не сопротивляется вашим решениям и не желает принимать участие в их обсуждении. Вы делаете все вместо него, потому что знаете, "как лучше". Он начал работать допоздна. Вы шутите о том, что у вас на одного ребенка больше. Его друзья и хобби вам не интересны. Во время ссор он предпочитает отмалчиваться или уходить. У вас есть непрошенный совет на любой случай.