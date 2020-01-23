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Четверг, 23.01.2020
Трудно поверить: азиатки с макияжем и без (Фото)
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Трудно поверить: азиатки с макияжем и без (Фото)

Трудно поверить к каким ухищрениям они прибегают, чтобы достичь ими же установленных стандартов красоты - тонны косметики, накладные ресницы и брови, да еще и силиконовые накладки для изменения формы овала лица и носа. Такое впечатление, что каждая из них - профессиональный гример.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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