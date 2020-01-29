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Среда, 29.01.2020
Обворожительная культуристка с бразильским типом телосложения (Фото)
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Обворожительная культуристка с бразильским типом телосложения (Фото)

Ей 25 лет и она известная фитнес-модель и культуристка. В Инстаграм Бахар - знаменитость, у нее 2,7 миллиона подписчиков. Конечно, не все из них являются ее почитателями. Многие критикуют девушку за излишнюю мускулистость и мужеподобие. Однако Бахар утверждает, что относится к критике абсолютно равнодушно, так как она очень довольна результатом своих долгих тренировок. А такой фигуры, по словам культуристки, она добивалась специально, так как хотела быть похожа на Грейсанн Барбоза, у которой бразильский тип телосложения - маленькая верхняя часть тела и большие бедра и ягодицы. Бахар не скрывает, что принимает стероиды, но делает это только под наблюдением врача.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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