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Четверг, 30.01.2020
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Устаревшие правила для свиданий, которые стоит вернуть

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Устаревшие правила для свиданий, которые стоит вернуть
13:00 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Устаревшие правила знакомств уже "вышли из моды" и по уважительным причинам, Однако не все советы "старой школы" были плохими.

  • 1

    Позвоните перед свиданием

    Согласно опросам, молодежь отправляет и получает ежедневно в пять раз больше СМС-сообщений, чем телефонных звонков. Нетрудно понять, почему они предпочитают писать сообщения перед свиданием: есть больший шанс избежать неудобных "молчанок" в разговоре.

    Но отправка текстовых сообщений не совсем заменяет полноценный разговор. Ведь звонок предлагает возможность по-настоящему связаться с человеком, прежде чем встретиться.

    К тому же, голос и хороший разговор могут стать неожиданным поворотом, который изменит к лучшему отношение человека к вам ", – сказала эксперт по отношениям Кимберли Сельцер.

  • 2

    Пусть загадочность и сексуальность появится задолго до того, как вы окажетесь в одной постели

    Эксперты уверяют, что нет абсолютно ничего плохого в сексе на первом свидании, но если вы сможете с этим подождать и ваше сексуальное напряжение "нагреется" на нескольких свиданиях, то вы сможете получить действительно долгожданную и незабываемую ночь.

    "Иногда, когда вы быстро оказываетесь в одной постели, вы пропускаете все прелюдии и романтические отношения, которые являются важной частью опыта. Не спешите с этим, больше флиртуйте – это заставит человека желать вас больше, что приведет к лучшим длительным отношениям. Вам нужно немного времени, чтобы пофантазировать об этой ночи", – считает эксперт Фей Голдман.

  • 3

    Не представляет этого человека своим друзьям, пока не будете считать отношения серьезными

    Не заставляйте своих друзей терпеть очередную неудобную встречу с человеком, с которым они больше никогда не встретятся. Знакомство с близкими стоит провести только тогда, когда вы уверены, что хотите продолжать отношения.

    "После этого важно получить обратную связь от ваших друзей. Поскольку они иногда могут увидеть тревожные сигналы, когда вы уже ослеплены любовью или привязались к человеку", – говорят эксперты.

  • 4

    Одевайтесь красиво

    Выбирая наряд на свидание, не надевайте спортивные штаны, вещи для йоги, широкие шорты или любую другую вещь, которая будет выглядеть странно.

    "Всегда одевайтесь красиво, чтобы произвести неизгладимое первое впечатление. По вашему образу должно быть заметно, что у вас хороший вкус и вы волнуетесь за то, какой вас хотят видеть", – заверила Сельцер.

    Заполните неловкое молчание вопросами о человеке и точно не тратьте все время на разговоры о себе

    К сожалению, многие люди проводят большинство своих свиданий, монополизируя разговор – говорят только они и часто о себе. Чтобы быть привлекательным/привлекательной на свидании, стоит создать впечатление хорошего собеседника – вместо того, чтобы делиться всей своей жизнью, старайтесь больше слушать, чем говорить.

  • 5

    Практикуйте рыцарство

    Было бы замечательно, если бы все люди были более рыцарскими и доброжелательными во время свиданий. Откройте двери друг для друга, не разговаривайте с другими на свидании, присылайте сообщения после встречи, чтобы убедиться, что другой человек безопасно добрался домой, всегда звоните, если хотите этого, и тому подобное.

    Учитывая современный мир и знакомства в соцсетях, эти небольшие, но впечатляющие шаги выделят вас из массы. "Не скупитесь на рыцарские поступки, которые не только производят хорошее впечатление, но и заставят кого-то чувствовать себя особенным и важным", – сказала эксперт Саманта Бернс.

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Жизнь, Правила, Отношения, Флирт, Женщина, Мужчина, Свидание.
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