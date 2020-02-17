За естественную красоту: актрисы, которые отказались от "уколов красоты"

1 Ким Кэтролл, 63 года Ким Кэтролл, которая после "Секса в большом городе" обрела статус секс-символа, уверяет, что не желает быть такой же, как в 20 лет: "Я хочу выглядеть как здоровая женщина своего возраста". Актриса говорит, что не верит в пластическую хирургию из-за страха, что во время операции что-то пойдет не так. Впрочем, противницей подобных процедур Кэтролл себя не считает и уверена, что это личное дело каждого.

2 Дрю Бэрримор, 44 года "Без сомнения, никто не хочет выглядеть старше. Но все же это сражение, в котором я предпочитаю не принимать участия, поскольку все равно не сумею победить. Мне нравится смотреть на лица женщин, которые отказались от филлеров и ботокса. Мне нравятся истории, которые они рассказывают, проходя через естественный процесс старения. И я предпочитаю жить, принимая все происходящие с возрастом перемены", — сказала Дрю Бэрримор в интервью одному из глянцевых журналов.

3 Изабелла Росселлини, 67 В документальном фильме под названием "О лице" Изабелла Росселлини сказала, что пластическая хирургия — это нечто вроде бинтования ног и еще один способ заявить женщинам, что они уродливы и должны соответствовать придуманным кем-то стандартам. Про себя же актриса говорит, что не заинтересована в погоне за совершенством: "Когда мне говорят, что я все еще прекрасна, я нахожу это немного снисходительным, хоть и понимаю, что человек хочет сделать мне приятное. Но на самом деле это то же самое, как сказать чернокожей женщине, что она не такая темная и не выглядит черной".

4 Софи Лорен, 85 лет Софи Лорен по праву считается одной из самых красивых актрис за всю историю кинематографа. Однако и она не избежала проблем из-за внешности: знаменитая итальянка говорит, что в молодости ей пришлось повоевать с одной из голливудских студий, владельцы которой хотели заставить ее лечь под нож пластического хирурга, чтобы исправить "слишком большой нос и рот". Она категорически отказалась, потому что твердо верила в то, что должна оставаться естественной.

5 Наоми Уоттс, 51 год Наоми Уоттс говорит, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов и инъекциям ботокса. "Конечно, я хочу выглядеть как можно лучше, но я играю персонажей, которые и внешне, и внутренне должны соответствовать своему возрасту. Роли, которые меня интересуют, предполагают наличие жизненного опыта".

6 Брук Шилдс, 54 года Актриса и модель Брук Шилдс говорит, что очень боится косметических процедур, связанных с каким-либо инвазивным вмешательством, и утверждает, что никогда не прибегала ни к чему подобному. Шилдс говорит, что ее мать впервые сделала подтяжку лица в 40 лет, благодаря чему в 70 она выглядела на пару десятков лет моложе, но в то же время женщина помнит, насколько тяжело проходило восстановление после операции.

7 Джоди Фостер, 57 лет "Это не для меня, — ответила Джоди Фостер на вопрос о том, не хочет ли она убрать морщинки возле глаз. — Я не имею ничего против тех, кто прибегает к косметическим процедурам. Но что касается меня, то лучше уж пусть кто-то скажет, что у меня некрасивый нос, чем отметит неудачную работу пластического хирурга".

8 Дженнифер Гарнер, 47 лет В интервью одному из глянцевых журналов мать 3 детей и одна из самых красивых голливудских актрис Дженнифер Гарнер сказала, что никогда не прибегала и не собирается прибегать к уколам красоты: "У меня большой лоб, и я не хочу становиться похожей на гигантскую льдину".

9 Сара Джессика Паркер, 54 года На протяжении своей карьеры Сара Джессика Паркер не раз становилась жертвой нападок из-за нестандартной внешности. Актриса говорит, что раньше это причиняло ей беспокойство, однако сегодня она гораздо больше переживает за свою семью и карьеру, а волнения по поводу красоты остались в прошлом. Более того, звезда "Секса в большом городе" уверена, что ей не нужны какие-либо омолаживающие процедуры, поскольку считает, что в киноиндустрии внешняя привлекательность все больше и больше отходит на задний план.

10 Ванесса Паради, 47 лет Одна из самых знаменитых актрис и певиц Франции, чья карьера началась еще в подростковом возрасте, говорит, что никогда не прибегала к косметическим процедурам и не обращалась к пластическим хирургам. По словам Ванессы Паради, она не испытывает неудобств по поводу своей внешности, поскольку не работает в Голливуде и не чувствует давления извне.

11 Вайнона Райдер, 48 лет Актерская карьера Вайноны Райдер сегодня переживает новый взлет — с 2016 года она играет одну из главных ролей в популярном сериале "Очень странные дела", который принес ей немало наград. Актриса считает, что в киноиндустрии очень распространен эйджизм и стареющим артистам порой тяжело найти работу. Однако когда речь идет о ней самой, Райдер говорит, что ей очень нравится стареть, и людям, которые предлагают ей убрать морщины на лбу, отвечает: "Ни в коем случае, ведь я так долго их ждала!"

12 Дженнифер Коннелли, 49 лет Актриса и мать 3 детей Дженнифер Коннели, в списке работ которой, помимо прочего, оскароносный фильм "Игры разума", говорит, что счастье и благополучие для нее важнее всего прочего. По ее мнению, многие люди идут на косметические процедуры и мучительные пластические операции, только чтобы соответствовать стандартам красоты, навязанным обществом.

13 Джейми Ли Кертис, 61 год В своей статье для одного из новостных изданий Джейми Ли Кертис писала: "Есть много вещей, к которым слово „против“ очень подходит. Против бедности, против дискриминации, против угнетения. Но почему против старения? Это такой же естественный этап эволюции каждого человека, как уплата налогов или смерть".