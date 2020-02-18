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Эпатажная Памела Андерсон: малоизвестные факты о скандальной звезде

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Эпатажная Памела Андерсон: малоизвестные факты о скандальной звезде
15:19 Сегодня Телеграф kulturologia.ru

Новости шоу бизнеса:Мы собрали самые неожиданные и малоизвестные факты об этой голливудской диве.

Жизнь актрисы, подели и защитницы прав животных Памелы Андерсон просто бьёт ключом. Кажется, она может позволить себе любые выходки. В первый раз она выходила замуж в бикини, а со своим пятым по счёту мужем рассталась через 12 дней после свадьбы. Она и в 52 года радует своих фанатов более чем откровенными фото, доверительно сообщает всему миру, что каждая из её роскошных грудей имеет имя, не боится быть естественной и пока все худеют, собирается набрать несколько лишних килограммов.

Под венец в бикини

Не каждый может позволить себе стоять перед священником или госслужащим в купальнике. В 1985 году Памела вышла замуж за Томми Ли, с которым она познакомилась 96 часами ранее. Невеста была в бикини, а жених выступал с голым торсом. Сразу после церемонии они отправились на пляж.

Дважды в одну реку

Первый брак с барабанщиком вскоре закончился. Однако в 2008 году Томми и Памела пришли к выводу, что они не могут жить друг без друга. Новый брак вскоре закончился разводом. У пары есть два сына, поэтому Томми всегда будет присутствовать в жизни Памелы.

Томми Ли И Памела Андерсон

Литературные пробы

Миссис Андерсон не только модель и актриса, но и писатель. В 2004 году вышла книга Star, а через год ее продолжение. В книге мы можем прочитать о красивой, стройной и спортивной девушке из маленького городка, которая мечтает стать звездой. Книги продавались довольно хорошо, и критики высоко оценили стиль Памелы.

Письма президенту США

В 2008 году Памела написала письмо президенту Обаме, в котором она представила свои предложения по изменению закона. Первый случай касался легализации марихуаны, а второй - кастрации педофилов. Неизвестно, повлияло ли письмо блондинки на изменение закона, но в некоторых штатах марихуана была узаконена, и кастрация педофилов обсуждается в подкомитетах Сената.

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Недетские трагедии детства

Во время интервью в 2014 году актриса призналась, что в детстве ее опекун издевался над ней. Конечно, родители ничего не знали об этом. Она также сказала, что была изнасилована старшим братом своего парня. Памела призналась, что этот опыт оказал большое влияние на ее дальнейшие жизненные выборы.

А всё началось с пива

Когда Памела жила в Канаде, она ходила с друзьями на футбольный матч. Внезапно она увидела свое лицо на большом экране. Привлекательной девушке понравились представителям пивоварни, предложившей ей участие в рекламе пива. С этого момента началась карьера Пэм.

Поиски идеала

Памеле не везет, когда дело касается мужчин. Она была в разводе несколько раз и до сих пор ищет мужчину, с которым она сможет состариться. У ее родителей, Барри и Кэрол, таких проблем нет. Они женаты уже более 50 лет и говорят, что все еще безумно влюблены. Возможно, именно поэтому Памела выросла безнадежным романтиком, который не перестанет искать идеального мужчину.

Первенец юбилей Канады

Памела не отказалась от канадского гражданства, когда в 2004 году она получила гражданство США. Она гордится своим происхождением и тем, что ее считают первым ребенком, рожденным на праздновании столетия Канады.

Имена

Памела назвала свои груди Панчо и Левши.

Вегетарианство как осознанный выбор

Однажды мы видели, как Памела ела сочные гамбургеры, но это уже в прошлом. Она перешла на вегетарианство и начала работать в организациях, связанных с защитой прав животных.

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Просто звезда

Памела снялась в 15 фильмах, сыграла гостевые роли в нескольких сериалах, была звездой и продюсером VIP-серии.

Playboy в судьбе актрисы

Памела раздевалась для Playboy много раз. Впервые она появилась в знаменитом журнале 25 лет назад. На обложке мы могли любоваться ею 14 раз, в спредах - 15. Так что неудивительно, что Хью Хефнер выбрал ее до последнего раздевания в журнале. Эллен фон Унверт сделала красивые снимки, и в номере появилось обширное интервью с 48-летней Памелой.

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