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Звезды Pin-Up: обворожительные женщины из прошлого (Фото)

Смотрите фото (9)
Звезды Pin-Up: обворожительные женщины из прошлого (Фото)
13:07 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Жанр ретро переживает возрождение и революцию, но классические кинозвезды существуют уже давно.

  • 1

    Сегодня искусство создания пин-ап стало ближе к людям и, кажется, переживает перерождение (как, например, бодипозитив). И почему бы нет? Но сегодня модели пин-ап не были бы популярны без тех классических красоток, которые популяризировали жанр на ранней стадии.

    Бетти Пейдж.

    Бетти Пейдж, одна из самых узнаваемых классических красоток кинозвезд, пришла к известности довольно поздно. Она начала заниматься модельным бизнесом только в 1950 году, после того как фотографии в стиле пин-ап стали популярными. Но с ее игривой индивидуальностью и беззастенчивым отношением к наготе, она быстро стала известна как главный игрок в индустрии кинозвезд и кино для взрослых.

  • 2

    Эрта Китт.

    Имея опыт работы в кабаре, театре и музыке, Эрта Китт является одним из немногих исполнителей, которые были номинированы на премию "Тони", "Грэмми" и "Эмми". Она гастролировала по всему миру с танцевальной труппой Кэтрин Данхэм и была названа "самой захватывающей женщиной в мире", писателем и режиссером / продюсером Орсоном Уэллсом. Ее ошеломляющая красота позволила ей красоваться на обложках журналов.

  • 3

    Рита Хейворт.

    Некоторые из черно-белых фотографий Риты Хейворт были отправлены за границу во время Второй мировой войны и стали вторыми по популярности фотографиями кинозвезды во время войны. У Хейворта было два брата на войне, и она активно участвовала в шоу USO для поддержки войск.

  • 4

    Бетти Грейбл.

    Другая знаменитая актриса и модель из Голливуда, Бетти Грейбл, превзошла известность Хейворт, получив звание самой популярной фотографии в стиле пин-ап во время Второй мировой войны и положение самой высокооплачиваемой женщины в Америке в то время.

  • 5

    Диана Дорс.

    С такими же физическими чертами, что и у Мэрилин Монро, Диана Дорс была английской актрисой с великолепным актерским талантом, выходящим далеко за рамки ее прекрасного тела.

  • 6

    Клео Мур.

    Клео Мур, актриса и модель, часто называлась "Блондинка Рита Хейворт". Ее снимали в основном за ее внешность и физические особенности, что может объяснить ее успех в качестве модели кинозвезды. Однако она была менее чем удовлетворена этим и хотела, чтобы ее воспринимали всерьез. Она ушла из шоу-бизнеса, чтобы сделать успешную карьеру в сфере недвижимости.

  • 7

    Джейн Мэнсфилд.

    Милая и искренне добрая женщина, Джейн Мэнсфилд ценила семью, ее карьеру и, в конечном счете, благополучие тех, о ком она заботилась. Она также оказалась интересной актрисой и сенсационной моделью в стиле пин-ап, которая может похвастаться званием одной из ранних моделей Playboy и светловолосой голливудской бомбы.

  • 8

    Мэрилин Монро.

    Жизнь Монро представляла собой смесь великих взлетов и поразительной трагедии, но ее карьера актрисы, модели и певицы была невероятно замечательной, если не сказать больше. Она вдохновила тысячи художников и фотографов своей красотой и своей преданностью актерскому мастерству.

Эпатажная Памела Андерсон: малоизвестные факты о скандальной звезде

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Женщины, История, Биография, Пин-ап, Pin-up, Красотки.
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