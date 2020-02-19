Звезды Pin-Up: обворожительные женщины из прошлого (Фото)

1 Сегодня искусство создания пин-ап стало ближе к людям и, кажется, переживает перерождение (как, например, бодипозитив). И почему бы нет? Но сегодня модели пин-ап не были бы популярны без тех классических красоток, которые популяризировали жанр на ранней стадии. Бетти Пейдж. Бетти Пейдж, одна из самых узнаваемых классических красоток кинозвезд, пришла к известности довольно поздно. Она начала заниматься модельным бизнесом только в 1950 году, после того как фотографии в стиле пин-ап стали популярными. Но с ее игривой индивидуальностью и беззастенчивым отношением к наготе, она быстро стала известна как главный игрок в индустрии кинозвезд и кино для взрослых.

2 Эрта Китт. Имея опыт работы в кабаре, театре и музыке, Эрта Китт является одним из немногих исполнителей, которые были номинированы на премию "Тони", "Грэмми" и "Эмми". Она гастролировала по всему миру с танцевальной труппой Кэтрин Данхэм и была названа "самой захватывающей женщиной в мире", писателем и режиссером / продюсером Орсоном Уэллсом. Ее ошеломляющая красота позволила ей красоваться на обложках журналов.

3 Рита Хейворт. Некоторые из черно-белых фотографий Риты Хейворт были отправлены за границу во время Второй мировой войны и стали вторыми по популярности фотографиями кинозвезды во время войны. У Хейворта было два брата на войне, и она активно участвовала в шоу USO для поддержки войск.

4 Бетти Грейбл. Другая знаменитая актриса и модель из Голливуда, Бетти Грейбл, превзошла известность Хейворт, получив звание самой популярной фотографии в стиле пин-ап во время Второй мировой войны и положение самой высокооплачиваемой женщины в Америке в то время.

5 Диана Дорс. С такими же физическими чертами, что и у Мэрилин Монро, Диана Дорс была английской актрисой с великолепным актерским талантом, выходящим далеко за рамки ее прекрасного тела.

6 Клео Мур. Клео Мур, актриса и модель, часто называлась "Блондинка Рита Хейворт". Ее снимали в основном за ее внешность и физические особенности, что может объяснить ее успех в качестве модели кинозвезды. Однако она была менее чем удовлетворена этим и хотела, чтобы ее воспринимали всерьез. Она ушла из шоу-бизнеса, чтобы сделать успешную карьеру в сфере недвижимости.

7 Джейн Мэнсфилд. Милая и искренне добрая женщина, Джейн Мэнсфилд ценила семью, ее карьеру и, в конечном счете, благополучие тех, о ком она заботилась. Она также оказалась интересной актрисой и сенсационной моделью в стиле пин-ап, которая может похвастаться званием одной из ранних моделей Playboy и светловолосой голливудской бомбы.