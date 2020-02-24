"Дорогая штучка" Китти Фишер: куртизанка, которая смогла завоевать всенародную славу

Новости шоу бизнеса:Этой женщине было далеко до всенародной любви, но зато у неё была всенародная слава.

О ней писали стихи, делали её героиней сатирических рассказов, причём не только уличные памфлетисты, но и вполне уважаемые авторы. Самые известные художники того времени увековечили Китти Фишер на своих полотнах. Женщины лёгкого поведения называли себя "Китти", чтобы урвать хоть маленький клочочек её успеха. Какая она была, легендарная соблазнительница? Что в ней было такого, что все мужчины желали её, а женщины люто ненавидели?

Если бы в 18 веке существовал интернет, то у Китти была бы мировая известность и миллионы подписчиков. Однако, даже в пределах возможностей того консервативного времени, Китти прославилась больше, чем можно было представить себе.

18 век отметился в мировой истории, как эпоха Просвещения. Европа бурлила революциями, как интеллектуальными, так и реальными. Духовенство утратило значительную часть своего влияния на умы общества. Образованные люди считали модным грешить, это не так и страшно, даже прогрессивно.

Кэтрин Мария Фишер

Среди всего этого видимого интеллектуального процветания, наступил период морального упадка. Пышным цветом расцвела проституция. Лондон исключением не стал. Торговля собственным телом стала для многих женщин удобным способом улучшить своё благосостояние. Спрос был настолько большим, что опережал предложение. В порядке вещей стали открытые реестры жриц любви, каждый джентльмен мог выбрать себе девушку по вкусу.

Китти в образе Клеопатры, растворяющей жемчужину, Джошуа Рейнольдс, 1764 год

Как это водится, кому-то повезло и они накопили немалые средства на достойную жизнь, открывали приличный бизнес, выходили замуж и становились добропорядочными кумушками. Кто оказался не столь везуч - умирал в нищете и забвении от неприличных болезней. Китти Фишер выделялась среди них всех, она была неповторима и уникальна. Ей посчастливилось стать настоящей звездой своего времени.

Портрет Китти Фишер, Натаниэль Хоун

Происхождение Китти так и осталось тайной. Никто доподлинно не знает, кто она и откуда взялась. Известно, что её полным именем было - Кэтрин Мария Фишер и, что родилась она в 1741 году. Предположительно, она была простолюдинкой из бедной лютеранской семьи. Происхождение не помешало ей сводить с ума богатых аристократов.

Китти Фишер начинала свой жизненный путь с работы в шляпном салоне. Там её заприметил коммодор Август Кеппел. Хотя их отношения и были скоротечными, но именно этот суровый морской офицер ввёл Китти в высший свет. Фишер быстро сменила Кеппела на покровителя побогаче.

Простолюдинка по происхождению, Китти произвела фурор в высшем свете Лондона

От любовников и клиентов у неё не было отбоя. В Лондоне шутили, что дамы из высшего общества каждое утро молились, чтобы в очередном скандале с Китти не был замешан их собственный муж. Мисс Фишер посещали известные аристократы, политические деятели и полководцы. Самым постоянным был граф Ковентри. Китти соблазнила графа в попытке досадить своей сопернице - Марии Ганнинг.

Джошуа Рейнольдс

Мария была ирландской аристократкой и охотилась на богатого мужа, которого в результате и получила - им стал Ковентри. Китти завидовала женщине и больше всего на свете мечтала оказаться в таком же статусе. Графиню с мужем разлучила не куртизанка, а смерть - Мария скончалась молодой. Жениться на Фишер никакие графы не спешили. Китти, тем не менее, жила на широкую ногу. Она жила в шикарном доме в престижном районе для знати. У неё даже были слуги в ливреях - о таком люди её сословия не могли даже мечтать.

Аристократки копировали изысканные фасоны её модных туалетов

Мисс Фишер была настоящей законодательницей мод. Светская львица (её по праву можно называть так) придумывала модели платьев, которые радостно копировали аристократки. Ей завидовали и ею восхищались, ненавидели и отдавали должное. Откуда у неё появился столь изысканный вкус считали настоящей загадкой.

Историческое падение Китти Фишер с лошади

Однажды случилось незначительное с виду событие, которое обсуждали потом в светских салонах несколько месяцев. Китти упала с лошади. Никаких травм она не получила, а сюжет нашёл отражение в многочисленных литографиях. Над Китти Фишер шутили, часто весьма зло, даже оскорбляли, не стесняясь в оценках и выражениях. Её это ни капли не смущало - ей это даже нравилось. Сейчас бы сказали, что это был чёрный пиар. Популярность Фишер только росла.

Китти славилась не только как куртизанка, она была ещё и талантливой натурщицей. Живописцы чрезвычайно высоко ценили Фишер не только за великолепную фотогеничность, но и за невероятное терпение на сеансах позирования. Из картин знаменитых художников до нашего времени дошло огромное количество её портретов, можно создать целую галерею. Среди художников, которым она позировала: Джошуа Рейнольдс, Филипп Мерсье, Джеймс Норткотт, Натаниэль Хоун и другие.

Джакомо Казанова

С именем куртизанки связана ещё одна любопытная история. В ней фигурирует самый известный ловелас всех времён и народов - Джакомо Казанова. Он посещал Лондон в 1763 году, был бесконечно восхищён красотой Фишер, но в число её любовников войти не пожелал. По словам Джакомо потому, что Китти, дескать, не владела французским, а он привык услаждать все органы чувств одновременно и без изысканных речей на французском, удовольствие для него немыслимо.

Всё бы ничего, но вот только Китти прекрасно владела французским. Злые языки поговаривают, что знаменитый любовник привык всё получать даром, а ночь с Китти стоила немало. Он просто не мог себе её позволить.

Фишер была чрезвычайно бережлива. Несмотря на роскошный образ жизни, она умудрилась скопить очень приличное состояние. Ей даже удалось воплотить свою мечту и выйти замуж. Да, не за графа. Сельский помещик знатного происхождения влюбился в неё без памяти, его не остановила ни её неприличная репутация, ни внушительный шлейф из её любовников.

Противоречивая и неповторимая Китти Фишер

Китти Фишер стала миссис Норрис. Жаль только, что счастье продлилось очень недолго. Вскоре после бракосочетания, пара поселилась на родине мужа, в Кенте. Там, спустя всего четыре месяца, скандальная знаменитая куртизанка скончалась. Её, как и многих дам того времени, убила любовь к косметике. Тогда было модно пользоваться белилами для лица, а основой их являлся свинец. Именно от отравления им Китти и умерла. Она не дожила даже до своего тридцатилетия.

Слава этой противоречивой женщины жива до сих пор. Она не жалела денег на благотворительность, бедняки её любили. Как с этим и с её бережливостью уживалось то, что однажды она съела сто фунтов, засунув купюру между двумя хлебцами? Говорят, что это видел лорд Сэндвич и украл её идею. Возможно, что таким способом она не просто демонстрировала своё богатство, она стремилась унизить неудачливого любовника. Ведь Китти предпочитала дорогие подарки, что для неё сто фунтов? Как бы то ни было, но увековечить ей себя, бесспорно, удалось.