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Отнюдь не святые: самые порочные женщины в истории (Фото)

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Отнюдь не святые: самые порочные женщины в истории (Фото)
16:22 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эти царственные красотки вошли в мировую историю как самые развратные женщины планеты.

  • 1

    Клеопатра

    Никто не помнит, как звали великих фараонов, зато легкий нрав Клеопатры вошел в историю. Безусловно, ради этой искусной и хитрой красотки Цезарь, а затем и Марк Антоний были готовы пойти на все, даже не пытаясь укротить ее нрав. Да что там цезари, люди соглашались на смертный приговор после ночи с Клеопатрой!

  • 2

    Княжна Салтыкова

    Мужчины в форме будут всегда привлекать женщин. Марья Алексеевна Салтыкова считала солдатиков ну очень соблазнительными, а потому проводила все свободное время прямо в казармах. Княжна по ночам рядилась в мужской наряд и пробиралась к гренадерам — те, конечно, были рады до смерти.

  • 3

    Маркиза де Помпадур

    Кто еще думает, что внешность не главное качество человека? Жанна Пуассон выстроила план своей жизни, отталкиваясь только от этого козыря. План, собственно говоря, был довольно прост: встретиться с королем и вскружить ему голову — из таких сетей еще никто не уходил. Людовик XV двадцать лет держал маркизу де Помпадур в фаворитках, особенно хваля ее организаторские способности. Девушка знала, что мужчине всегда нужны новые трофеи, и выстроила для короля целый замкобордель.

  • 4

    Графиня Дюбарри

    Монастырская келья не очень-то привлекала Мари Бекю, и потому взбалмошная девчонка сбежала из родных стен аббатства еще в 13 лет. В Париже Мари с удовольствием занялась проституцией и стала модисткой. Граф Дюбарри забрал очаровательную развратницу с улиц в свой замок, да на свою беду похвастал юной красоткой королю. Людовик XV был настолько очарован, что перевез ее к себе. На милую привычку Мари принимать ухажеров за деньги Людовик смотрел сквозь пальцы — подумаешь, с кем не бывает.

  • 5

    Мессалина

    Римскому императору Клавдию досталась самая развратная «первая леди» за всю историю. Мессалина не пропускала ни одного симпатичного легионера, а когда и этого стало не хватать, просто завела целый публичный дом. Тацит удостоил нравственность Мессалины места в одном из своих исторических очерков. Великий философ с удивлением описывает странное состязание между императорской женой и жрицей любви: девушки поспорили, кто осчастливит больше мужчин за одну ночь. 25 к 50 — победа Мессалины за явным преимуществом.

  • 6

    Мария-Антуанетта

    Муж юной Марии-Антуанетты страдал импотенцией, чего девушка терпеть не собиралась. На каждом балу царственная куртизанка собирала поклонников, с которыми проводила ночи в укромных и не очень уголках дворца.

  • 7

    Иоанна Неаполитанская

    Переполненный эротикой «Декамерон» читал 17-летней королеве сам Боккаччо, что, может, и повлияло на повышенный интерес Иоанны Неаполитанской ко всему плотскому. От прочих царственных развратниц Иоанна отличалась любовью к нескольким партнерам в одной постели.

  • 8

    Елизавета Петровна

    Еще до вступления на престол Елизавета Петровна прославилась своим свободным нравом. В свиту она набирала статных мужчин, не обращая внимания на их статус: солдаты, пажи, музыканты и прочие получали титулы уже после первой ночи в царском будуаре. Под конец похождения Елизаветы Петровны возмущали даже прожженных куртизанок — где это видано, чтобы сразу четверо любовников жили в одном дворце и сменяли друг друга в спальне по очереди.

  • 9

    Екатерина II

    Правление Екатерины II отмечено рядом скандалов интимного толка. Еще в молодости количество постоянных любовников царицы переваливало за три десятка. Взойдя на престол, Екатерина стала чуть более разборчивой: теперь каждого кандидата в постельные друзья проверяли ее личные фрейлины. Князь Потемкин, кстати, сделал на безудержном нраве царицы неплохое состояние — за сто тысяч рублей он обеспечивал потенциальному фавориту личную встречу с Екатериной.

  • 10

    Гала

    Сальвадор Дали считал жену музой, без которой искусство немыслимо. Может быть, все дело именно в раскрепощенном характере? Может, он заставляет мужчин действовать? Урожденная Елена Дьякова не поменяла своих пристрастий даже в браке с гением. Дали позволял Гала выбирать любовников и соблазнять друзей, чем муза и занималась все свободное время.

"Дорогая штучка" Китти Фишер: куртизанка, которая смогла завоевать всенародную славу

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Женщины, Клеопатра, Развратные женщины.
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