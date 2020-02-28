Отнюдь не святые: самые порочные женщины в истории (Фото)

1 Клеопатра Никто не помнит, как звали великих фараонов, зато легкий нрав Клеопатры вошел в историю. Безусловно, ради этой искусной и хитрой красотки Цезарь, а затем и Марк Антоний были готовы пойти на все, даже не пытаясь укротить ее нрав. Да что там цезари, люди соглашались на смертный приговор после ночи с Клеопатрой!

2 Княжна Салтыкова Мужчины в форме будут всегда привлекать женщин. Марья Алексеевна Салтыкова считала солдатиков ну очень соблазнительными, а потому проводила все свободное время прямо в казармах. Княжна по ночам рядилась в мужской наряд и пробиралась к гренадерам — те, конечно, были рады до смерти.

3 Маркиза де Помпадур Кто еще думает, что внешность не главное качество человека? Жанна Пуассон выстроила план своей жизни, отталкиваясь только от этого козыря. План, собственно говоря, был довольно прост: встретиться с королем и вскружить ему голову — из таких сетей еще никто не уходил. Людовик XV двадцать лет держал маркизу де Помпадур в фаворитках, особенно хваля ее организаторские способности. Девушка знала, что мужчине всегда нужны новые трофеи, и выстроила для короля целый замкобордель.

4 Графиня Дюбарри Монастырская келья не очень-то привлекала Мари Бекю, и потому взбалмошная девчонка сбежала из родных стен аббатства еще в 13 лет. В Париже Мари с удовольствием занялась проституцией и стала модисткой. Граф Дюбарри забрал очаровательную развратницу с улиц в свой замок, да на свою беду похвастал юной красоткой королю. Людовик XV был настолько очарован, что перевез ее к себе. На милую привычку Мари принимать ухажеров за деньги Людовик смотрел сквозь пальцы — подумаешь, с кем не бывает.

5 Мессалина Римскому императору Клавдию досталась самая развратная «первая леди» за всю историю. Мессалина не пропускала ни одного симпатичного легионера, а когда и этого стало не хватать, просто завела целый публичный дом. Тацит удостоил нравственность Мессалины места в одном из своих исторических очерков. Великий философ с удивлением описывает странное состязание между императорской женой и жрицей любви: девушки поспорили, кто осчастливит больше мужчин за одну ночь. 25 к 50 — победа Мессалины за явным преимуществом.

6 Мария-Антуанетта Муж юной Марии-Антуанетты страдал импотенцией, чего девушка терпеть не собиралась. На каждом балу царственная куртизанка собирала поклонников, с которыми проводила ночи в укромных и не очень уголках дворца.

7 Иоанна Неаполитанская Переполненный эротикой «Декамерон» читал 17-летней королеве сам Боккаччо, что, может, и повлияло на повышенный интерес Иоанны Неаполитанской ко всему плотскому. От прочих царственных развратниц Иоанна отличалась любовью к нескольким партнерам в одной постели.

8 Елизавета Петровна Еще до вступления на престол Елизавета Петровна прославилась своим свободным нравом. В свиту она набирала статных мужчин, не обращая внимания на их статус: солдаты, пажи, музыканты и прочие получали титулы уже после первой ночи в царском будуаре. Под конец похождения Елизаветы Петровны возмущали даже прожженных куртизанок — где это видано, чтобы сразу четверо любовников жили в одном дворце и сменяли друг друга в спальне по очереди.

9 Екатерина II Правление Екатерины II отмечено рядом скандалов интимного толка. Еще в молодости количество постоянных любовников царицы переваливало за три десятка. Взойдя на престол, Екатерина стала чуть более разборчивой: теперь каждого кандидата в постельные друзья проверяли ее личные фрейлины. Князь Потемкин, кстати, сделал на безудержном нраве царицы неплохое состояние — за сто тысяч рублей он обеспечивал потенциальному фавориту личную встречу с Екатериной.