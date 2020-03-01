Источник вдохновения для многих: самые знаменитые манекенщицы

1 Иман В свое время об этой красавице сомалийского происхождения Ив Сен-Лоран говорил: "Женщина моей мечты — это Иман", а показ коллекции "Африканская королева", специально созданной для нее, он называл одним из самых значительных моментов своей работы в модном бизнесе. Иман стала первой чернокожей моделью, которой удалось добиться не только огромных гонораров, но и значительного влияния в индустрии моды. Сегодня она является владелицей собственной именной марки IMAN Global Chic в торговой сети Home Shopping Network и генеральным директором фирмы, производящей косметику.

2 Жизель Бюндхен Жизель Бюндхен к своим 34 годам стала обладательницей такого длинного списка всевозможных профессиональных наград и премий, что на его простое перечисление уйдет несколько страниц. У Жизели есть сестра-близнец Патрисия, которая тоже работает моделью, но почему-то ее карьера в модном бизнесе так и застыла на очень скромном уровне. Жизель, наоборот, очень быстро добралась до самой вершины модного олимпа. Так, в 2004 году она стала самой высокооплачиваемой моделью мира, а в 2007-м заняла 16-е место в списке богатейших женщин, занятых в индустрии развлечений. В 2012 году журнал "Форбс" присудил ей первое место в списке моделей с самыми большими заработками, а в 2014-м по версии того же "Форбс" она заняла 89-е место среди самых влиятельных женщин мира. Жизель не ограничивается одними только показами одежды. Она является владелицей марки нижнего белья Gisele Intimates и, разумеется, рекламирует его лично.

3 Верушка Верушка — или графиня Вера Готлиб Анна фон Лендорф (именно такое имя она получила при рождении) — царила на подиумах в 60-х годах прошлого века. Она была дочерью графа фон Лендорф-Штайнорта, принимавшего участие в заговоре против Гитлера и казненного в 1944 году, когда Вере было всего три года. Всю остальную семью, включая малолетних детей, отправили в концлагерь, но им удалось выжить. Вначале карьера Веры в модном бизнесе развивалась с большим трудом, но во второй половине 60-х годов ей посчастливилось получить совсем небольшую роль в фильме Антониони "Фотоувеличение", принесшую ей огромную славу, а с ней и баснословные по тем временам гонорары — более 10 000 долларов в день. В 1975 году Верушка покинула модный бизнес, рассорившись с главным редактором журнала Vogue.

4 Кристи Бринкли Кристи Бринкли за свою блистательную карьеру поставила не один рекорд. Так, на протяжении четверти века она являлась лицом косметического бренда CoverGirl — это длиннейший постоянный контракт, который имела какая-либо модель. Она снялась для более чем 500 обложек различных журналов. Playboy, Men’s Health и Allure не раз называли ее самой привлекательной женщиной всех времен. А по версии британской газеты Daily Mail, в 2012 году Кристи Бринкли занимала 3-е место среди богатейших моделей мира.

5 Синди Кроуфорд Карьера Синди Кроуфорд развивалась стремительно. В 1995 году "Форбс" объявил ее самой высокооплачиваемой моделью на планете, а журнал Men’s Health присуждал ей третье место в сотне самых сексуальных женщин 90-х годов. А ее появление в красном платье от Версаче на 63-й церемонии вручения "Оскара", куда она пришла вместе со своим мужем Ричардом Гиром, оказало огромное влияние и на мировую моду, и на карьеру самого Гира, так как все папарацци посвятили и платью, и супружеской паре множество восторженных отзывов. В разных странах были проданы сотни копий и даже подделок этого великолепного платья.

6 Паулина Поризкова Родителям Паулины Поризковой пришлось бежать из Чехословакии в 1968 году после Пражской весны, оставив трехлетнюю дочку на попечение бабушки. Только когда девочке исполнилось 7 лет, ей наконец удалось воссоединиться с семьей, но для этого потребовалась помощь самого шведского премьер-министра Улофа Пальме. Немного позже Паулине Поризковой было суждено стать первой моделью из коммунистической страны, снявшейся для обложки американского журнала Sports Illustrated, а затем и для Playboy.

7 Дженис Дикинсон Американская модель Дженис Дикинсон самопровозгласила себя первой в мире супермоделью. Нельзя сказать, что эти заявления голословны. На ее счету 37 обложек журнала Vogue, работа для таких изданий, как Elle, Harper’s Bazaar, Glamour, Cosmopolitan, Photo, Playboy, Sports Illustrated. Также Дженис была лицом рекламных кампаний Revlon, Alberto VO5, Max Factor, Clairol и Orbit. Знаменитое самопровозглашение стало результатом удачной остроты. Однажды во время очень напряженной работы менеджер Дженис сказал ей: "Дженис, ты супермен!", на что она немедленно ответила: "Я не супермен, я супермодель!".

8 Твигги В 60-е годы Твигги была настоящим олицетворением субкультуры модов и сыграла не последнюю роль в повальном увлечении худобой. Чтобы стать похожими на своего кумира, миллионы модниц в разных странах изводили себя диетами. В то время это поведение называли даже "синдром Твигги". Газета Daily Mail называла ее "Лицом 1966 года", а ее фотографии печатали все знаменитые модные журналы мира.

9 Джин Шримптон Британка Джин Шримптон была одной из самых известных моделей в эпоху "свингующих шестидесятых" (Swinging Sixties), а также одной из первых общепризнанных супермоделей. Она работала, наверное, со всеми существующими уважаемыми модными журналами, а в 2012 году Time включил ее в список 100 самых влиятельных икон моды всех времен.