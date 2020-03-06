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Известные актрисы, изучающие боевые искусства

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Известные актрисы, изучающие боевые искусства
16:04 Сегодня Телеграф bugaga.ru

Новости шоу бизнеса:Вот 10 женщин-актрис с серьезными навыками боевых искусств.

  • 1

    Все любят хороший боевик, особенно тот, в котором играют высококлассные актеры и есть захватывающие боевые сцены. Независимо от того, считаете ли вы себя серьезным знатоком боевых искусств или просто наслаждаетесь случайной дракой на экране, есть много фильмов со сценами драк, в которых участвуют талантливые мастера боевых искусств. 

    И если вы когда-нибудь задавались вопросом, выполняют ли актеры все трюки самостоятельно, вы можете удивиться, узнав, что есть немало людей, которые прошли серьезную подготовку в боевых искусствах.

    Сара Мишель Геллар

    Вероятно, вы знаете эту актрису как Баффи Саммерс, дерзкого подростка, которая защищает мир от темной и гнусной силы в фильме "Баффи - истребительница вампиров". Сара Мишель Геллар стала известной в 1990-х годах благодаря ролям в таких хитовых фильмах, как "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" и "Жестокие игры".

    Геллар обучалась боевым искусствам для своей роли в сериале, и, хотя у нее был дублер-каскадер, вне своей жизни перед камерой она продолжает учиться. У Сары Мишель Геллар есть черный пояс по тхэквондо.

  • 2

    Яанин Висмитананда

    Джиджа Янин Висмитананда родилась в Бангкоке в Таиланде и занимается тхэквондо с одиннадцати лет. Она снялась в разных боевиках, таких как "Феникс в ярости" и "Тройная угроза". Примечательно, что она является большой поклонницей Джеки Чана и Брюса Ли.

    Во время съемок в фильме "Шоколад", в котором говорится о девочке с аутизмом, которая собирается заплатить по долгам своей матери, используя свои мощные навыки в боевых искусствах, Вишмитананда изучал разные виды боевых искусств, такие как муай-тай и тайский бокс. Эти навыки она использовала, чтобы сделать себе имя в киноиндустрии.

  • 3

    Люси Лю

    Вы, вероятно, видели ее возможности как мастера боевых искусств в культовом классическом фильме "Убить Билла", "Ангелы Чарли" или рядом с Джеки Чаном в "Шанхайском полдне". Люси Лю родилась в Квинсе, штат Нью-Йорк, и пошла по пути актерства в выпускном классе колледжа.

    Только когда для нее была написана роль в фильме "Элли Макбил", она смогла пробиться на большой экран. Лю практиковала кали-эскрима-силат, боевое искусство, где используется нож и палка, и она благодарна боевым искусствам за то, что они дают ей внутреннюю силу.

  • 4

    Джессика Бил

    Джессику Бил часто вспоминают как старшую дочь - подростка Мери в американской семье Кэмден в ностальгическом сериале "Седьмое небо". Однако став взрослой, она стала играть более суровых персонажей, таких как Кора в "Грешнике", Мелина в "Вспомнить все", Эрин в "Техасской резне бензопилой" или Эбигейл в "Блэйд 3: Троица".

    Бил начала заниматься боевыми искусствами для своей роли в последнем фильме, но ей стало так интересно, что она продолжает регулярно тренироваться. В частности, Бил является большим поклонником кикбоксинга.

  • 5

    Джина Карано

    Родившаяся в Далласе, штат Техас, Джина Карано начала свою карьеру как мастер смешанных единоборств с серьезными навыками в муай-тай. Она говорит, что любовь к экстремальному спорту ей привил ее бывший парень и профессиональный боец муай-тай Кевин Росс (Kevin Ross).

    После того, как Карано участвовала в нескольких легендарных боях, она продолжила консультировать женщин-бойцов в "Кислороде" и в "Американских гладиаторах". Карано переместилась на большой экран, появляясь в боевиках с актерами-звездами. Карано сыграла в "Форсаж 6", "Нокаут" и "Дэдпул".

  • 6

    Джессика Альба

    Джессика Альба родилась в Помоне (Pomona), штат Калифорния, а в кино стала сниматься в тринадцать лет. После нескольких появлений в фильмах "Затерянный лагерь" и "Тайный мир Алекс Мак", Альба получила дурную славу за фильм "Темный ангел".

    С тех пор Джессика Альба снялась в таких фильмах, как "Лапочка", где она продемонстрировала свои танцевальные таланты и уличную хореографию зрителям всего мира, "Город грехов", "Нецелованная", "Рука-убийца" и "Фантастическая четверка". У нее черный пояс по тхэквондо, и она продолжает заниматься вне съемочной площадки.

  • 7

    Мишель Йео

    Мишель Йео - малайзийская актриса, известная своими навыками в боевых искусствах в гонконгских фильмах 1980-х гг. Йео начала заниматься классическим балетом в возрасте четырех лет. Поскольку она профессиональная танцовщица, Мишель смогла использовать свои навыки, чтобы самостоятельно выполнять трюки во многих фильмах.

    Йео наиболее известна своей ролью в фильме "Крадущийся тигр, затаившийся дракон". Хотя формально она не обучалась боевым искусствам, Йео сама исполняет трюки и довольно хорошо справляется с современным боевым стилем, который необходим для многих ее ролей.

  • 8

    Бренда Сонг

    Бренда Сонг родом из Кармайкла (Carmichael), штат Калифорния. Она начала сниматься в молодом возрасте (возможно, вы помните ее по Disney Channel, где она снималась в телесериале "Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди".

    Сонг появилась в "Скандале", "Такая Рэйвен" и "Социальная сеть". Для главной роли в фильме "Венди Ву: Королева в бою" Сонг много занималась кунг-фу, но у нее уже есть черный пояс по тхэквондо, который она получила в четырнадцать лет. На тренировке по кунг-фу Бренда Сонг сказала, что любит спарринги и драки.

  • 9

    Крис Йен

    Крис Йен происходит из семьи мастеров боевых искусств. Ее мать, Боу Сим Марк (Bow Sim Mark) - известный китайский практик боевых искусств, она руководила школой боевых искусств в Бостоне. Йен начала изучать ушу в возрасте четырех лет.

    Ее старший брат, Донни Йен (Donnie Yen), также занимается кинобизнесом и известен в Гонконге своими талантами в области боевых искусств. Семья Йен уже много лет практикует как ушу, так и тайцзи. Йен известна своими работами в "Шанхайских рыцарях", "Отправь их в ад, Мэлоун!" и "Битва с драконом".

  • 10

    Каими Куоха

    Каими Куоха тоже родом из семьи мастера боевых искусств и уже в молодом возрасте стала выдающимся инструктором. Она появлялась во многих фильмах и сериалах, таких как "Провидцы Девятого острова" и "Вероника Марс".

    Куоха - младшая дочь мастера кара-хо кемпо, китайского боевого искусства, и тренировалась она с самого детства. Она также владеет стилем кунг-фу "Зеленый Дракон". Обе системы боевых искусств помогли ей в ее ролях на экране, а также в повседневной жизни.

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