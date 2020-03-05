История любви Пенелопы Крус: актриса, которая ждала свое счастье 15 лет

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Каждый из них – личность цельная и самодостаточная, со своими амбициями и требованиями к жизни. Правда, к своему признанию актёры шли разными путями: Пенелопа Крус добивалась всего трудом и упорством, а Хавьер Бардем пришёл к славе и признанию с немыслимой лёгкостью, словно играючи. Им понадобилось 15 лет, чтобы понять: они нужны друг другу. Оба актёра продолжают активно сниматься, воспитывают двоих детей и учатся беречь свои чувства вот уже 10 лет.

Любовь не с первого взгляда

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, кадр из фильма "Ветчина, ветчина"

Они впервые встретились в 1992 году во время работы над фильмом режиссёра Бигаса Луны "Ветчина, ветчина". Ни о какой любви с первого взгляда речь не шла. Это были нормальные деловые отношения, тем более, что общего между ними ничего не было.

Хавьер Бардем

Хавьер Бардем родился и вырос в актёрской семье: его мама Пилар Бардем была актрисой, дедушка – известный испанский режиссёр Рафаэль Бардем, бабушка Матильда Муньос Сампедро была популярной актрисой, которую знала и любила вся Испания, дядя Хуан Антонио Бардем был режиссёром и сценаристом. Неудивительно, что дети Пенелопы Бардем Хавьер, Карлос и Моника выбрали для себя актёрскую профессию.

Хавьер дебютировал в кино ещё в пятилетнем возрасте, сыграв крохотную роль в фильме "Негодяи". Правда, в титрах его фамилия не фигурирует, зато за работу ему выдали гонорар, честно потраченный малышом на сладости. При этом он вовсе не мечтал провести всю жизнь на съёмочной площадке. Он интересовался литературой и живописью, был членом национальной сборной по регби, занимался боксом и тяжёлой атлетикой, сам писал картины и сочинял стихи.

Хавьер Бардем

Съёмки в сериалах, а затем и в кино, были лишь ещё одним приятным увлечением Бардема. Он долго не решался сделать выбор в пользу профессиональной карьеры актёра. Ему казалось, что он слишком некрасив для такой работы. Впрочем, даже сейчас он искренне думает, будто мир сошёл с ума, когда слышит похвалу в свой адрес и видит свои фотографии на обложках журналов.

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус, в отличие от своего будущего мужа, всего в жизни добивалась упорным трудом. Она появилась на свет в самой обычной семье, где отец работал автомехаником, а мама – парикмахером. В детстве её трудно было назвать хорошенькой, но родители относились к ней так, что Пенелопа считала себя самой красивой.

В шестилетнем возрасте девочка увлеклась балетом и, несмотря на отсутствие особого таланта, стала заниматься с упорством, достойным уважения. Её стали выбирать для съёмок в музыкальных клипах, и Пенелопа соглашалась на любые роли ради мимолётного появления на экране. В 15 девушка стала ведущей молодёжного шоу, но с актёрской карьерой у неё не складывалось в силу возраста. Первая же съёмки в фильме "Греческий лабиринт" привели юную актрису к нервному истощению и славе "горячей штучки". После этого она стала отказываться от участия в однотипных ролях, но вознамерилась покорить Голливуд.

Пенелопа Крус

Она с завидным упорством штурмовала известные киностудии, а Хавьер Бардем даже представить себе не мог ситуацию, которая заставила бы его перебраться в Америку. Пенелопа Крус заводила романы один за другим, а Хавьер Бардем десять лет жил с переводчицей Кристиной Пэйлз и категорически отказывался во всех интервью отвечать на вопросы о своей личной жизни.

Счастье любит тишину

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Когда Пенелопу Крус обвиняли в том, что она заводит романы ради пиара картин, в которых снимается, испанский актёр позволил себе высказаться в защиту соотечественницы. С момента их первой встречи прошло целых 15 лет, прежде чем они снова оказались на одной съёмочной площадке в фильме Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона".

В это же время заговорили о новом пиар-романе Пенелопы Крус, теперь с Хавьером Бардемом. Оба героя светской хроники отказывались от комментариев, а зрители были убеждены, что отношения между двумя испанскими актёрами – это всего лишь попытка привлечь внимание к фильму, в котором они оба снимались. Кстати, эта картина принесла Пенелопе Крус премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

В 2010 году Пенелопа Крус вышла замуж за Хавьера Бардема, а в январе 2011 на свет появился их первенец Леонардо. Спустя два с половиной года у супругов родилась дочь Луна. Друзья и коллеги отметили, что замужество и материнство изменили Пенелопу. Она стала мягче, женственней и, кажется, перестала уделять карьере слишком много внимания. Напротив, актриса старается больше времени проводить с семьёй даже в период съёмок и не любит расставаться с детьми дольше, чем на два-три дня.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем с детьми

Хавьер Бардем по-прежнему не любит говорить о своей личной жизни, но однажды признался, что Пенелопа - самая потрясающая женщина из всех, кого он знал. Без редких ссор в актёрской семье, как и в любой другой, не обходится. И во время выяснения отношения Пенелопа ведёт себя, как настоящая испанка. Она может громко кричать и даже бить посуду, однако никогда не опускается до личных оскорблений и не повышает голос на мужа в присутствии детей.

Сама же Пенелопа не скрывает, что очень изменилась. Раньше она могла быть с мужчинами просто невыносимой и всегда считала своё мнение главным. Теперь же она с удовольствием передала пальму первенства в отношениях мужчине, и ей так нравится произносить фразу: "Конечно, дорогой, ты прав!"

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Они обожают своих малышей и всячески стараются оградить их от повышенного внимания. Дети актёров больше времени проводят в Испании, чем в США, поэтому Пенелопа и Хавьер тоже чаще бывают в Европе. Они любят устраивать семейные каникулы и оставляют работу за стенами их общего дома. Когда же им приходится вместе сниматься в кино, актёры помогают друг другу и не считают, что работать вместе тяжело. Они просто точно знают: семья – это самое важное в жизни.