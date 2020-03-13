Дамы с непростым характером: типы женщин, которые мало кому нравятся

1 Женщина-сноб Независимая и холодная женщина-сноб практически лишена сентиментальности и требует беспрекословного подчинения во всем. Такие дамы часто превращают отношения партнера в сделку, а семейный быт в армейскую службу. Выдержать постоянное давление и соответствовать многочисленным требованиям такого типа женщин крайне непросто. Невозможность внести в отношения хоть крупицу романтики превращают совместную жизнь в тяжкое испытание. Эмоциональная холодность может быть связана со стереотипами воспитания – часто женщины-снобы вырастают из девочек, которые в детстве получили недостаточно любви от родителей. Если вы все же решили строить отношения с дамой такого типа, попытайтесь окутать ее нежностью и заботой, которых ей не хватило в детстве. Однако не нужно сильно рассчитывать на удовлетворительный результат.

2 Истеричка Женщины истерички, в противоположность снобам, на все реагируют излишне эмоционально. Любое неверное слово может стать поводом для впечатляющего своими масштабами скандала – в ход обязательно пойдут потоки брани и обвинения во всех смертных грехах. Самое удивительное в дамах-истеричках то, что снаружи они могут быть очень тихими и даже неуверенными в себе. Как раз патологическая неуверенность в себе чаще всего заставляет их сомневаться и в партнере. Еще одна причина бурных истерик – желание обратить на себя внимание. Корни, как и всегда, растут из детства – девочка, завоевывавшая внимание родителей капризами, плачем и криками, обязательно вырастет в женщину-истеричку. Конечно, и в таком случае можно пытаться идти на уступки и искать компромиссы, но чаще всего такие отношения просто превращаются в постоянный невыносимый образ жизни.