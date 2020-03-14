Амелия Эрхарт: отважная летчица, которая исчезла в небе

Новости шоу бизнеса:Одна из первых летчиц в мировой истории, Амелия Эрхарт, исчезла на пике своей славы.

Рекордсменка, писательница, политик, общественная деятельница и просто красавица пропала вместе со своим самолетом и напарником и даже спустя 80 лет мир точно не знает место, где она нашла покой.

Прежде чем попасть в авиацию Амелии пришлось пройти непростой извилистый путь. Эрхарт родилась в 1897 году в городе Атчинсоне, штат Канзас, США, в семье, не имеющей никакого отношения к технике. Ее отец был успешным адвокатом, а мать - дочерью местного судьи. Амелия была старшей дочерью - ее сестра Мьюриэл родилась на два года позже.

Семья Эрхарт была достаточно обеспеченной, поэтому сестрам с самых юных лет ни в чем не отказывали. Девочки ездили верхом, купались в бассейне, стреляли из винтовок и играли в теннис. Амелия уже в самом нежном возрасте проявила свой твердый характер и стала заводилой у детей с соседних улиц, что не мешало ей отлично учиться и очень много читать.

Впервые самолет девочка увидела в 10 лет, но не испытала к машине особого интереса. Годы спустя она написала, что это была "штука из ржавой проволоки и дерева, совсем неинтересная". Амелию больше интересовали приключенческие романы и истории о далеких странах и диковинных народах.

Когда Эрхарт уже была подростком, материальное положение ее семьи серьезно ухудшилось - ее отец начал сильно пить, из-за чего разрушилась его блестящая адвокатская карьера. Семья скатилась в самую настоящую нищету и была вынуждена продать дом и уехать, сперва в Айову, а затем в Миннесоту.

В 1915 году сестры Эрхарт, когда-то имевшие собственных лошадей, ходили в школу в платьях, сшитых из старых занавесок. Не выдержав такой жизни, мать Амелии Эми забрала детей и, оставив мужа, уехала с детьми к родственникам в Чикаго. В 1916 году материальное положение семьи несколько улучшилось - Эми получила наследство и смогла отправить старшую дочь учиться в колледж в Пенсильвании.

В 1917 году Амелия случайно увидела раненых, вернувшихся с полей Первой мировой войны, и решила, что ее призвание - помощь этим людям. Она бросила колледж и, окончив курсы медсестер, устроилась в госпиталь. Там Эрхарт проработала до конца войны и нашла дело всей своей жизни, которым, неожиданно, оказалась авиация.

Возле госпиталя находился военный аэродром и девушка, когда у нее выпадала свободная минутка, ходила смотреть на удивительные машины. Она буквально заболела небом и не видела себя в будущем нигде, кроме авиации. Позднее, уже изучая в университете физику, химию и медицину, Амелия пошла на курсы пилотов и стала ученицей одной из самых известных летчиц США - Аниты Снук.

Обучение летному делу стоило недешево, поэтому студентка Эрхарт была вынуждена постоянно подрабатывать. Чем только не занималась девушка, ради осуществления своей мечты, начиная от игры на банджо и заканчивая ремонтом автомобилей. Упорство и труд дали возможность Амелии не только успешно окончить курсы, но и приобрести собственный самолет, не новый, но вполне пригодный для полетов.

Первым самолетом летчицы стал экспериментальный "Киннер Эйрстер", имевший капризный мотор и сложное управление. Наставница Амелии, Анита Снук, не одобрила выбор своей подопечной, так как считала машину непредсказуемой и опасной. Но Эрхарт было не переубедить и она, проводя долгие часы в воздухе, научилась виртуозно управлять непростой техникой, не прощающей ошибок.

Но судьба Амелии сложилась так, что вскоре ей пришлось продать самолет - в семье снова стало плохо с деньгами. Эрхарты переехали поближе к богатым родственникам в Бостон, где девушка устроилась учительницей английского в детский сад для иммигрантов. Часть денег от продажи самолета ушла на переезд и обустройство жизни на новом месте, а на оставшиеся деньги Амелия купила автомобиль.

Почти каждый день после уроков девушка садилась за руль и ехала на местный аэродром. Там Амелия выполняла любую, самую тяжелую работу, в обмен на возможность подняться в воздух на чужом самолете. В 20-е годы возникла мода на рекордные перелеты - авиапромышленники нанимали за хорошие деньги летчиков, чтобы те совершали немыслимые по продолжительности и сложности перелеты.

В отборе на один из таких "рекламных" перелетов в 1927 году приняла участие и Эрхарт. Планировался первый трансатлантический перелет с женщиной-пилотом. В то время летчиц уже было предостаточно и организатору нужен был не просто специалист, а красивая молодая дама, обаятельная и умеющая себя подать публике и журналистам.

Амелия вытащила этот счастливый билетик, во многом из-за того, что организатор полета, нью-йоркский издатель Джордж Палмером Путнам в нее безумно влюбился. Дошло до того, что мужчина развелся и сделал летчице предложение, которое та приняла с шестого раза.

Эрхарт безумно боялась, что супруг запретит ей летать и превратит в унылую домохозяйку с ноющими детьми и грязными кастрюлями. Чтобы обезопасить свою карьеру пилота, перед свадьбой Амелия заключила с женихом официальный контракт, в котором оговаривались детали их отношений и возможного развода. Но брак Джорджа и Амелии, заключенный в 1931 году, оказался на всю жизнь - хоть и коротким, но счастливым.

Роман с Джорджем совпал с активной подготовкой к сложному перелету в Европу. Для рекорда был приобретен 3-моторный немецкий "Фоккер" F-VII, получивший имя "Friendship" ("Дружба"). Спонсор перелета, миллионерша Эми Гест, хотела, чтобы перелет символизировал теплые отношения между Америкой и Европой.

Вместе с Амелией в перелете участвовали пилот Уилмер Стульц и бортмеханик Лу Гордон. Самолет вылетел с острова Ньюфаундленд 17 июня 1928 года и спустя 20 часов 40 минут приводнился на поплавки у берегов Уэльса, в Великобритании.

Из-за отсутствия опыта управления тяжелыми самолетами в сложных погодных условиях, Эрхарт провела этот перелет почти в качестве пассажира. Журналистам она позже сказала - "Меня просто везли, как мешок с картошкой!". Это было совсем не то, о чем мечтала Амелия и когда в 1932 году ей выпал шанс совершить одиночный перелет через Атлантический океан, она его не упустила.

20 мая 1932 года одномоторный "Локхид-Вега" ярко-красного цвета с Эрхарт на борту вылетел с Ньюфаундленда и взял курс на Европу. До этого в одиночку пересечь океан удавалось только Чарльзу Линдбергу в 1927 году. Следующие за этим попытки повторить рекорд, которых было более десятка, заканчивались бесславным возвращением обратно или смертью пилота.

В этот раз также едва не произошла трагедия - самолет Амелии попал в сильный ночной шторм и едва не врезался в волны. Машина сорвалась в штопор и только мастерство Эрхарт в сочетании с невероятным везением позволили в последний момент выровнять самолет. "Локхид-Вега" не имел на борту радиосвязи и летчица не могла рассчитывать на помощь в случае катастрофы.

Женщина летела практически вслепую, так как лобовое стекло кабины покрылось слоем льда вскоре после вылета. В конце пути Амелию подстерегала еще одна опасность - из-за протечки топливопровода возник риск возгорания самолета. Несмотря на это трансатлантический перелет прошел успешно и спустя 15 часов после вылета машина Эрхарт приземлилась в Европе.

Конечным пунктом перелета должен был стать Париж, но техническая неисправность и вызванный ею риск пожара вынудили Амелию совершить посадку в Ирландии, на фермерском поле. Героиню на земле встретил одинокий крестьянин, который вовсе не был рад гостье. Но свою долю цветов и славы Эрхарт все же получила во французской столице, куда ее вскоре доставили вместе с ее самолетом.

После исторического полета Амелия Эрхарт стала не только невероятно знаменита, но и востребована как специалист. Ее приглашали на лекции и семинары, звали испытывать уникальные самолеты и новые парашюты и даже пригласили опробовать систему эвакуации из подводной лодки. Амелию пригласили преподавать авиационное дело в университет и жизнь женщины стала спокойной и обеспеченной.

Но Эрхарт все это было не нужно - она грезила небом и хотела снова ставить рекорды. В 1936 году университет подарил женщине новенький "Локхид-Электра" L-10E и Амелия загорелась новым рекордом. Она захотела совершить кругосветный перелет и пообещала всем, что это будет ее последний крупный перелет перед уходом на покой. После возвращения Эрхарт и Путнам планировали завести ребенка и просто наслаждаться семейной жизнью.

Перелет вокруг света требовал серьезной подготовки, которая заняла у Амелии почти год. 17 марта 1937 года Эрхарт и ее спутники Гарри Мэннинг и Фредерик Нунан стартовали с Гавайских островов, но их постигла неудача. У переполненного горючим самолета сломалось шасси и он проехал по взлетной полосе на брюхе. "Локхид" отправили в США для ремонта и вернулся он только спустя два месяца.

Второй старт, уже успешный, состоялся 20 мая 1937 года и теперь отважную Амелию сопровождал только штурман Фред Нунан. Самолет следовал по маршруту, разработанному самой Эрхарт. Первоначальный план полета был изменен и теперь Эрхарт и ее спутник летели с запада на восток.

В первых числах июля женщина-пилот и ее спутник преодолели 22 тысячи миль. Самолет отважных летчиков прошел 28 этапов полета, некоторые из которых сами по себе представляли мировой рекорд. Эрхарт и Нунан пересекли Северную Америку, Атлантический океан, Африку, Аравию Индию и Юго-Восточную Азию.

Более 80% пути было позади, когда "Локхид-Электра" рекордсменов сел для дозаправки на аэродроме возле небольшого городка Лаэ в Новой Гвинее. Именно там Амелию и Фреда и видели последний раз. Залив полные баки, самолет 2 июля 1937 года взлетел и взял курс на следующий пункт - небольшой островок Хауленд, расположенный почти в центре Тихого океана.

Это была самая опасная часть маршрута - отыскать после 18-часового перелета маленький коралловый островок, едва возвышающийся над водой на просторах огромного океана, было очень трудно. Права на ошибку у маленького экипажа не было, так как горючего для продолжения полета в случае промаха просто не оставалось.

Чтобы исключить случайности, по указанию президента Рузвельта возле острова дрейфовал военный корабль "Итаска", чьи мощные радиостанции служили надежным радиомаяком для Эрхарт и Нунана. Но, несмотря на это, связь с летчиками была очень плохая. Радисты "Итаски" хорошо слышали Амелию, но на их вопросы она ответить не могла.

Последнее, что услышали от Эрхарт - это отрывочное послание: "Мы на линии 157-337… Повторяю… Повторяю… мы движемся по линии". По расчетам встречающих, самолет должен был появиться над Хаулендом с минуты на минуту, но этого не произошло - "Локхид-Электра" и его отважные пилоты бесследно исчезли.

Как только встречающие поняли, что в самолете больше не осталось горючего, ВМС США принялись за поиски. Это была одна из самых масштабных поисковых операций в этом регионе. В ней приняли участие десятки военных кораблей и гражданских судов, в том числе авианосец "Лексингтон" и линкор "Колорадо".

Флотилия кораблей и 66 самолетов две недели прочесывали океан, исследовав 220 000 квадратных миль водной глади и десятки островов. 5 января 1939 года Эрхарт и Нунана официально признали погибшими.

Атолл Никумароро

В 1940 году на пляже крошечного необитаемого атолла Никумароро был обнаружен скелет рослого человека, который приняли за мужской, но опознать так и не смогли. В 2016 году останки были исследованы с использованием современных технологий и выяснилось, что кости принадлежат высокой женщине, принадлежащей к европейскому типу.

Так как к тому времени в районе атолла были найдены остатки летной куртки, зеркало, фрагменты алюминиевых листов и косметический крем от веснушек, которым пользовалась Амелия, было решено, что неопознанное тело с Никумароро - это останки именно Амелии.

Тот самый снимок с пленными

Существуют и другие версии гибели Эрхарт и ее спутника. В 2017 году был опубликован архивный снимок, на котором запечатлены пленные японского лагеря на острове Джалуит. На нем хорошо видны мужчина и женщина европейского типа, очень похожие на Эрхарт и Нунана.

Напоследок стоит сказать, что загадка исчезновения отважной летчицы и ее штурмана так и не раскрыта. Тихий океан хранит немало обломков и останков и пока утверждать со 100% уверенностью то, что найдено точное место гибели экипажа "Локхида" не берется никто.