"Мы. Женщины": проект литовского фотографа об идеальной женской красоте (Фото)

1 Еще будучи студенткой, Неринга Рекашюте занялась изучением проблемы изображения женского тела в средствах массовой информации и пришла к выводу, что нам постоянно пытаются навязать стандартизированный идеал женской красоты. Но существует ли идеальная красота? Неринга считает, что в СМИ женское тело изображается как объект сексуального желания, образ женщины сосредоточен только на ее внешности, а не на ее индивидуальности. По мнению Неринги, всё это имеет прямое негативное влияние на общество, в результате которого большинство женщин недовольны своим телом и у них из-за этого появляются различные проблемы, в том числе психологические. Женщина идеальная - какая она? Три женщины - фотограф Неринга Рекашюте, литовская актриса и телеведущая Беата Тишкевич, а также PR-специалист Модеста Кайрите - решили выступить с протестом против искаженного образа женщины в средствах массовой информации и создали социальный проект, который назвали "We.Women". Цель этого проекта - вдохновить женщин принять и полюбить свое собственное тело. Как пояснили создательницы проекта, сначала женщины должны понять, какие они есть на самом деле, а потом принять свое тело со всеми "внутренними и внешними шрамами".

2 Двенадцать отважных женщин согласились участвовать в проекте "Мы. Женщины". Они решились не только открыться миру и рассказать свои истории, но и предстать перед фотокамерой в одном нижнем белье.

3 У каждой из участниц проекта были свои болезненные переживания из-за внешнего вида. Впрочем, как и у большинства женщин, которые стесняются своего тела, потому что оно или слишком толстое, или слишком худое и т.п.

4 У большинства из двенадцати женщин, принявших участие в фотосессии, на самом деле были гораздо большие проблемы, чем только недовольство своим телом. Одна из них страдала от анорексии, другая от булимии, третья от альбинизма. Некоторые из женщин боролись с сильной депрессией. А у одной из участниц обнаружили рак молочной железы.

5 "Этот проект показал нам, какие глубокие "шрамы" носят в себе женщины в нашем обществе", - говорит Неринга.

6 Женщины, которые пытаются идти в ногу со стандартами, навязанными средствами массовой информации и одновременно принятыми обществом, живут под постоянным давлением: ведь они всегда должны выглядеть идеально.

7 Неустанное стремление к идеальной внешности приводит к тому, что женщины постоянно недовольны своим телом, в результате чего у них снижается самооценка. Именно поэтому так важно говорить об этих проблемах и показывать настоящие женские тела - так считают авторы проекта "Мы. Женщины".

8 "В журналах нам все время показывают идеальных женщин. На самом деле это всего лишь одномерные фотографии, которые исправлены с помощью фотошопа, - говорит Модеста. - Наши истории, шрамы и тела тоже идеальные, потому что они настоящие".

9 Беата Тишкевич подчеркнула, что "мы - это не только наше тело, тело - это всего лишь форма для того, что есть внутри нас".

10 После того как Беата разместила описание проекта "Мы. Женщины" в своем профиле в Facebook, ей начали писать тысячи женщин со всей Литвы.

11 Беата прочитала все их истории и выбрала 12 женщин, которых пригласила для участия в проекте "We.Women".