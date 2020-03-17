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"Мы. Женщины": проект литовского фотографа об идеальной женской красоте (Фото)

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"Мы. Женщины": проект литовского фотографа об идеальной женской красоте (Фото)
14:34 Сегодня Телеграф bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:"Мы. Женщины" - это фотопроект литовского фотографа Неринги Рекашюте (Neringa Rekašiute) о настоящей женской красоте.

  • 1

    Еще будучи студенткой, Неринга Рекашюте занялась изучением проблемы изображения женского тела в средствах массовой информации и пришла к выводу, что нам постоянно пытаются навязать стандартизированный идеал женской красоты. Но существует ли идеальная красота? Неринга считает, что в СМИ женское тело изображается как объект сексуального желания, образ женщины сосредоточен только на ее внешности, а не на ее индивидуальности. По мнению Неринги, всё это имеет прямое негативное влияние на общество, в результате которого большинство женщин недовольны своим телом и у них из-за этого появляются различные проблемы, в том числе психологические. Женщина идеальная - какая она?

    Три женщины - фотограф Неринга Рекашюте, литовская актриса и телеведущая Беата Тишкевич, а также PR-специалист Модеста Кайрите - решили выступить с протестом против искаженного образа женщины в средствах массовой информации и создали социальный проект, который назвали "We.Women".

    Цель этого проекта - вдохновить женщин принять и полюбить свое собственное тело. Как пояснили создательницы проекта, сначала женщины должны понять, какие они есть на самом деле, а потом принять свое тело со всеми "внутренними и внешними шрамами".

  • 2

    Двенадцать отважных женщин согласились участвовать в проекте "Мы. Женщины". Они решились не только открыться миру и рассказать свои истории, но и предстать перед фотокамерой в одном нижнем белье.

  • 3

    У каждой из участниц проекта были свои болезненные переживания из-за внешнего вида. Впрочем, как и у большинства женщин, которые стесняются своего тела, потому что оно или слишком толстое, или слишком худое и т.п.

  • 4

    У большинства из двенадцати женщин, принявших участие в фотосессии, на самом деле были гораздо большие проблемы, чем только недовольство своим телом. Одна из них страдала от анорексии, другая от булимии, третья от альбинизма. Некоторые из женщин боролись с сильной депрессией. А у одной из участниц обнаружили рак молочной железы.

  • 5

    "Этот проект показал нам, какие глубокие "шрамы" носят в себе женщины в нашем обществе", - говорит Неринга.

  • 6

    Женщины, которые пытаются идти в ногу со стандартами, навязанными средствами массовой информации и одновременно принятыми обществом, живут под постоянным давлением: ведь они всегда должны выглядеть идеально.

  • 7

    Неустанное стремление к идеальной внешности приводит к тому, что женщины постоянно недовольны своим телом, в результате чего у них снижается самооценка. Именно поэтому так важно говорить об этих проблемах и показывать настоящие женские тела - так считают авторы проекта "Мы. Женщины".

  • 8

    "В журналах нам все время показывают идеальных женщин. На самом деле это всего лишь одномерные фотографии, которые исправлены с помощью фотошопа, - говорит Модеста. - Наши истории, шрамы и тела тоже идеальные, потому что они настоящие".

  • 9

    Беата Тишкевич подчеркнула, что "мы - это не только наше тело, тело - это всего лишь форма для того, что есть внутри нас".

  • 10

    После того как Беата разместила описание проекта "Мы. Женщины" в своем профиле в Facebook, ей начали писать тысячи женщин со всей Литвы.

  • 11

    Беата прочитала все их истории и выбрала 12 женщин, которых пригласила для участия в проекте "We.Women".

  • 12

    "Этот проект стал очищением для его участниц и вдохновением для всех нас. Мы по-прежнему общаемся, поддерживаем и консультируем друг друга. Мы чувствуем, что между нами есть сильная связь", - говорит Неринга.

Его мнение: главные качества, которые делают женщину идеальной для ее мужчины

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Женщины, Фотопроект, Идеальная женщина, Неринга Рекашюте, Мы. Женщины, We.Women.
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