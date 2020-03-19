Скачать
Четверг, 19.03.2020
Коронавирус в Украине: на Covid-19 проверяют 79 тестов
Коронавирус в Украине: на Covid-19 проверяют 79 тестов
На период карантина НБУ разрешил банкам предоставить льготы клиентам по кредитам
На период карантина НБУ разрешил банкам предоставить льготы клиентам по кредитам
Флойд Мейвезер решил отложить свое возвращение на ринг
Флойд Мейвезер решил отложить свое возвращение на ринг
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 марта

Глуха на одно ухо и самый молодой посол доброй воли ЮНИСЕФ - все, что вы не знали о звезде "Очень странных дел"

Смотрите фото (12)
Глуха на одно ухо и самый молодой посол доброй воли ЮНИСЕФ - все, что вы не знали о звезде "Очень странных дел"
13:06 Сегодня Телеграф fullpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Милли Бобби Браун завоевала сердца многих своей ролью Одиннадцати, молодой девушки со сверхъестественной силой. Будучи единственной девушкой в ​​группе (в первом сезоне), а также единственной девушкой со способностями к телекинезу, часто выделялась. Вне сериала Браун оказалась еще более интересной.

  • 1

    Родилась в Испании.

    Браун родилась 19 февраля 2004 года в Испании у британских родителей. Говорят, что она овладела американским акцентом, потому что она практиковала его, наблюдая за диснеевским каналом в свое время. Это хороший способ освоить новый акцент, верно?

  • 2

    Семья поддержала ее карьеру.

    В молодом возрасте Браун знала, что она хочет делать со своей жизнью, и ее семья поддерживала ее мечты. Родители Браун возили ее и ее трех братьев и сестер (у нее есть брат по имени Чарли и две сестры по имени Пейдж и Ава) туда и обратно между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством.

  • 3

    Активист - самый молодой посол доброй воли ЮНИСЕФ.

    Хотя ей всего лишь 16 лет, Браун часто называют зрелой, и тот факт, что она стала самым молодым в истории послом доброй воли ЮНИСЕФ, доказывает, что у нее есть взрослая перспектива.

  • 4

    Имеет одиннадцать наград.

    После своей роли в "Очень странных делах" Браун получила более 20 номинаций. За эти годы она выиграла 11 наград, в том числе награду MTV.

  • 5

    Собственный капитал.

    Возраст - не что иное, как число, когда дело доходит до денег. Говорят, что она является одним из самых высокооплачиваемых актеров в фильме "Очень странные дела" , зарабатывая от 300 000 до 350 000 долларов за сериал. Предположительно, это столько, сколько делает ее коллега по фильму Вайнона Райдер.

  • 6

    Запустила линию косметики.

    Уже считавшаяся символом моды, Браун продолжает работать в индустрии красоты со своей собственной линией красоты "Florence by Mills". Бренд несет в себе все, от косметики до средств по уходу за кожей.

  • 7

    Глуха на одно ухо.

    Браун родилась с частичной потерей слуха в одном из ее ушей и в конечном итоге потеряла слух в этом ухе. Как видите, это не помешало модной актрисе добиться своих карьерных амбиций. Это впечатляет, не правда ли? Мы думаем, что это удивительно.

  • 8

    Актерский дебют состоялся в Однажды в Стране чудес.

    После всего лишь трех месяцев в Голливуде Браун был нанята на роль молодой Алисы в Однажды в Стране чудес.

  • 9

    Было несколько телевизионных ролей перед Очень странными делами.

    До того, как она сыграла Одиннадцать, Браун получила несколько ролей на телевидении. В дополнении к своей предыдущему дебюту, она - приглашенный актер в сериалах "Американская семейка" и "Морская полиция: Спецотдел".

  • 10

    Любит бокс.

    Выбор тренировки Браун - бокс. Актриса практикует муай тай каждый день. Она часто делится видео своих тренировок в социальных сетях.

  • 11

    Первый поцелуй произошел на Очень странных делах.

    Быть актером в детстве не всегда гламурно. Браун должна была испытать свой первый поцелуй на работе с коллегой по сериалу, Финном Вулфардом.

Известные актрисы, изучающие боевые искусства

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (12)

Все по теме:

Факты, Актриса, Биография, Милли Бобби Браун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта
02 В больших городах полицейские будут проверять услуги перевозки пассажиров в условиях карантина
03 Пандемия COVID-19: как распространяется коронавирус (Карта)
04 Индексация пенсий будет проведена с 1 мая - Зеленский
05 Заразившийся коронавирусом нардеп Шахов отреагировал на обращение Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта
Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта
Прогноз погоды на 19 марта: в Украине будет тепло и дождливо
Прогноз погоды на 19 марта: в Украине будет тепло и дождливо
Зеленский назначил главой Тернопольской обладминистрации Труша
Зеленский назначил главой Тернопольской обладминистрации Труша
Приложение GoogleTranslate получило функцию транскрипции устной речи в текст
Приложение GoogleTranslate получило функцию транскрипции устной речи в текст
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь