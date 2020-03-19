Глуха на одно ухо и самый молодой посол доброй воли ЮНИСЕФ - все, что вы не знали о звезде "Очень странных дел"

1 Родилась в Испании. Браун родилась 19 февраля 2004 года в Испании у британских родителей. Говорят, что она овладела американским акцентом, потому что она практиковала его, наблюдая за диснеевским каналом в свое время. Это хороший способ освоить новый акцент, верно?

2 Семья поддержала ее карьеру. В молодом возрасте Браун знала, что она хочет делать со своей жизнью, и ее семья поддерживала ее мечты. Родители Браун возили ее и ее трех братьев и сестер (у нее есть брат по имени Чарли и две сестры по имени Пейдж и Ава) туда и обратно между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством.

3 Активист - самый молодой посол доброй воли ЮНИСЕФ. Хотя ей всего лишь 16 лет, Браун часто называют зрелой, и тот факт, что она стала самым молодым в истории послом доброй воли ЮНИСЕФ, доказывает, что у нее есть взрослая перспектива.

4 Имеет одиннадцать наград. После своей роли в "Очень странных делах" Браун получила более 20 номинаций. За эти годы она выиграла 11 наград, в том числе награду MTV.

5 Собственный капитал. Возраст - не что иное, как число, когда дело доходит до денег. Говорят, что она является одним из самых высокооплачиваемых актеров в фильме "Очень странные дела" , зарабатывая от 300 000 до 350 000 долларов за сериал. Предположительно, это столько, сколько делает ее коллега по фильму Вайнона Райдер.

6 Запустила линию косметики. Уже считавшаяся символом моды, Браун продолжает работать в индустрии красоты со своей собственной линией красоты "Florence by Mills". Бренд несет в себе все, от косметики до средств по уходу за кожей.

7 Глуха на одно ухо. Браун родилась с частичной потерей слуха в одном из ее ушей и в конечном итоге потеряла слух в этом ухе. Как видите, это не помешало модной актрисе добиться своих карьерных амбиций. Это впечатляет, не правда ли? Мы думаем, что это удивительно.

8 Актерский дебют состоялся в Однажды в Стране чудес. После всего лишь трех месяцев в Голливуде Браун был нанята на роль молодой Алисы в Однажды в Стране чудес.

9 Было несколько телевизионных ролей перед Очень странными делами. До того, как она сыграла Одиннадцать, Браун получила несколько ролей на телевидении. В дополнении к своей предыдущему дебюту, она - приглашенный актер в сериалах "Американская семейка" и "Морская полиция: Спецотдел".

10 Любит бокс. Выбор тренировки Браун - бокс. Актриса практикует муай тай каждый день. Она часто делится видео своих тренировок в социальных сетях.