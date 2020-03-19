Глуха на одно ухо и самый молодой посол доброй воли ЮНИСЕФ - все, что вы не знали о звезде "Очень странных дел"

Родилась в Испании.
Браун родилась 19 февраля 2004 года в Испании у британских родителей. Говорят, что она овладела американским акцентом, потому что она практиковала его, наблюдая за диснеевским каналом в свое время. Это хороший способ освоить новый акцент, верно?
Семья поддержала ее карьеру.
В молодом возрасте Браун знала, что она хочет делать со своей жизнью, и ее семья поддерживала ее мечты. Родители Браун возили ее и ее трех братьев и сестер (у нее есть брат по имени Чарли и две сестры по имени Пейдж и Ава) туда и обратно между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством.
Активист - самый молодой посол доброй воли ЮНИСЕФ.
Хотя ей всего лишь 16 лет, Браун часто называют зрелой, и тот факт, что она стала самым молодым в истории послом доброй воли ЮНИСЕФ, доказывает, что у нее есть взрослая перспектива.
Имеет одиннадцать наград.
После своей роли в "Очень странных делах" Браун получила более 20 номинаций. За эти годы она выиграла 11 наград, в том числе награду MTV.
Собственный капитал.
Возраст - не что иное, как число, когда дело доходит до денег. Говорят, что она является одним из самых высокооплачиваемых актеров в фильме "Очень странные дела" , зарабатывая от 300 000 до 350 000 долларов за сериал. Предположительно, это столько, сколько делает ее коллега по фильму Вайнона Райдер.
Запустила линию косметики.
Уже считавшаяся символом моды, Браун продолжает работать в индустрии красоты со своей собственной линией красоты "Florence by Mills". Бренд несет в себе все, от косметики до средств по уходу за кожей.
Глуха на одно ухо.
Браун родилась с частичной потерей слуха в одном из ее ушей и в конечном итоге потеряла слух в этом ухе. Как видите, это не помешало модной актрисе добиться своих карьерных амбиций. Это впечатляет, не правда ли? Мы думаем, что это удивительно.
Актерский дебют состоялся в Однажды в Стране чудес.
После всего лишь трех месяцев в Голливуде Браун был нанята на роль молодой Алисы в Однажды в Стране чудес.
Было несколько телевизионных ролей перед Очень странными делами.
До того, как она сыграла Одиннадцать, Браун получила несколько ролей на телевидении. В дополнении к своей предыдущему дебюту, она - приглашенный актер в сериалах "Американская семейка" и "Морская полиция: Спецотдел".
Любит бокс.
Выбор тренировки Браун - бокс. Актриса практикует муай тай каждый день. Она часто делится видео своих тренировок в социальных сетях.
Первый поцелуй произошел на Очень странных делах.
Быть актером в детстве не всегда гламурно. Браун должна была испытать свой первый поцелуй на работе с коллегой по сериалу, Финном Вулфардом.