Спокойная жизнь не для них: экстремальные увлечения знаменитых дам

1 Камерон Диас Американская актриса и модель давно заслужила репутацию любительницы экстрима благодаря своему увлечению скоростной ездой. Она несколько раз принимала участие в гонках, но даже в обычной жизни Камерон Диас не способна просто вести машину. По признанию актрисы, она обычно просто летит по дороге, испытывая невероятные эмоции. Впрочем, влекут актрису и водные просторы. Вот уже много лет Камерон Диас увлечена серфингом, при этом даже трижды сломанный доской нос не смог заставить актрису отказаться от любимого занятия.

2 Людмила Артемьева Актриса, известная своими ролями во многих популярных сериалах, после первого же своего прыжка с парашютом всерьёз увлеклась этим видом спорта. Теперь при любой возможности Людмила Артемьева едет на аэродром, чтобы снова и снова испытать яркие эмоции и насладиться невероятным ощущением невесомости в полёте.

3 Анджелина Джоли Актриса давно имеет в Голливуде репутацию бесстрашной и эксцентричной актрисы. Она с детства коллекционирует кинжалы, которые привозит из разных стран, но при этом не ограничивается хранением холодного оружия в специальном шкафу, а увлечённо занимается метанием ножей. Кроме того, Анджелина Джоли с удовольствием гоняет на мотоцикле и даже имеет сертификат пилота. Увлечение авиацией настигло актрису во время съёмок в фильме «Небесный капитан», а затем она поняла, что это увлечение поможет ей, как известному благотворителю, самостоятельно доставлять продовольствие нуждающимся в разных странах. Правда, Джоли никогда не скрывала: размеренное времяпровождение не для неё, ей интересно жить на пределе собственных возможностей.

4 Николь Кидман Её можно назвать настоящей любительницей пощекотать себе нервы. Больше всего на свете Николь обожает прыгать с вертолёта без парашюта. Этим рискованным занятием Кидман увлеклась благодаря Тому Крузу. Теперь Николь Кидман бесстрашно «выходит» из вертолёта и начинает своё свободное падение. Лишь после того, как актриса пролетит первую тысячу метров, находящийся рядом с ней напарник по прыжкам мастерски набрасывает рюкзак с парашютом на плечи Николь.

5 Кейт Босуорт Американская актриса категорически отказывается реагировать на советы продюсеров вести себя осторожней. Такое чувство, будто Кейт постоянно испытывает нехватку адреналина. Она очень любит лошадей и просто не представляет, как можно отказаться от верховой езды. Помимо верховой езды и серфинга Босуорт испытывает яркие эмоции, прыгая с парашютом.

6 Анна Семенович Бывшая фигуристка и участница группы "Блестящие" с детства мечтала увидеть подводные глубины и понаблюдать за жителями океана в привычной для них среде обитания. Ради своей мечты Анна Семенович прошла специальное обучение и получила сертификат дайвера. Теперь певица бесстрашно осваивает водные просторы, предпочитая погружаться под воду где-то на Мальдивах, Сейшелах и в Эмиратах. Она испытывает невероятные эмоции под водой и заявляет, что акулы не нападают на людей без видимой на то причины или провокации со стороны человека.