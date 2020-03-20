Спокойная жизнь не для них: экстремальные увлечения знаменитых дам

Камерон Диас
Американская актриса и модель давно заслужила репутацию любительницы экстрима благодаря своему увлечению скоростной ездой. Она несколько раз принимала участие в гонках, но даже в обычной жизни Камерон Диас не способна просто вести машину. По признанию актрисы, она обычно просто летит по дороге, испытывая невероятные эмоции. Впрочем, влекут актрису и водные просторы. Вот уже много лет Камерон Диас увлечена серфингом, при этом даже трижды сломанный доской нос не смог заставить актрису отказаться от любимого занятия.
Людмила Артемьева
Актриса, известная своими ролями во многих популярных сериалах, после первого же своего прыжка с парашютом всерьёз увлеклась этим видом спорта. Теперь при любой возможности Людмила Артемьева едет на аэродром, чтобы снова и снова испытать яркие эмоции и насладиться невероятным ощущением невесомости в полёте.
Анджелина Джоли
Актриса давно имеет в Голливуде репутацию бесстрашной и эксцентричной актрисы. Она с детства коллекционирует кинжалы, которые привозит из разных стран, но при этом не ограничивается хранением холодного оружия в специальном шкафу, а увлечённо занимается метанием ножей. Кроме того, Анджелина Джоли с удовольствием гоняет на мотоцикле и даже имеет сертификат пилота. Увлечение авиацией настигло актрису во время съёмок в фильме «Небесный капитан», а затем она поняла, что это увлечение поможет ей, как известному благотворителю, самостоятельно доставлять продовольствие нуждающимся в разных странах. Правда, Джоли никогда не скрывала: размеренное времяпровождение не для неё, ей интересно жить на пределе собственных возможностей.
Николь Кидман
Её можно назвать настоящей любительницей пощекотать себе нервы. Больше всего на свете Николь обожает прыгать с вертолёта без парашюта. Этим рискованным занятием Кидман увлеклась благодаря Тому Крузу. Теперь Николь Кидман бесстрашно «выходит» из вертолёта и начинает своё свободное падение. Лишь после того, как актриса пролетит первую тысячу метров, находящийся рядом с ней напарник по прыжкам мастерски набрасывает рюкзак с парашютом на плечи Николь.
Кейт Босуорт
Американская актриса категорически отказывается реагировать на советы продюсеров вести себя осторожней. Такое чувство, будто Кейт постоянно испытывает нехватку адреналина. Она очень любит лошадей и просто не представляет, как можно отказаться от верховой езды. Помимо верховой езды и серфинга Босуорт испытывает яркие эмоции, прыгая с парашютом.
Анна Семенович
Бывшая фигуристка и участница группы "Блестящие" с детства мечтала увидеть подводные глубины и понаблюдать за жителями океана в привычной для них среде обитания. Ради своей мечты Анна Семенович прошла специальное обучение и получила сертификат дайвера. Теперь певица бесстрашно осваивает водные просторы, предпочитая погружаться под воду где-то на Мальдивах, Сейшелах и в Эмиратах. Она испытывает невероятные эмоции под водой и заявляет, что акулы не нападают на людей без видимой на то причины или провокации со стороны человека.
Ванесса Мэй
Знаменитая скрипачка занимается горными лыжами с четырёхлетнего возраста, относясь к своему увлечению столь же серьёзно, как к музыке. Она изъявила желание принять участие в Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити от Таиланда, имея двойное гражданство. Но тогда власти требовали у Ванессы Мэй отказаться от гражданства Великобритании для включения в олимпийскую сборную. Лишь в 2010 году она стала членом сборной Таиланда и смогла принять участие в квалификационном отборе на Олимпиаду в Сочи 2014 года под фамилией отца Ванакорн. Хоть и заняла она в результате последнее место.