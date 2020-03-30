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ТОП вещи, которые каждая жена заслуживает от своего мужа

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ТОП вещи, которые каждая жена заслуживает от своего мужа
10:42 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Поскольку мужчины не всегда знают, чего хотят женщины, то лучше спросить у самих женщин.

  • 1

    Открытое, честное и основательное общение

    Общение для брака - как дыхание для организма. Будьте готовы выключить телевизор, отложить смартфон в сторону и поговорить о чем-то серьезном. Никогда ничего от нее не скрывайте. Постройте отношения на доверии, честности и открытом общении. Каждое ваше слово и действие может привнести еще больше доверия либо разрушить ее доверие к вам.

  • 2

    Физическая, эмоциональная и финансовая безопасность

    Вы должны быть тем, кто вытирает слезы жены, а не тем, из-за кого она их проливает. Делайте все дома и вне дома, чтобы жена чувствовала себя самой защищенной женщиной на Земле. Наберитесь храбрости сражаться за свою семью. 

  • 3

    Ваше время - это и качество, и количество

    Время - валюта ваших отношений, так что вкладывайте как можно больше времени в ваш брак. Конечно, вам нужно зарабатывать деньги, но не стоит использовать карьеру как оправдание за отсутствие. Когда находитесь дома, сделайте так, чтобы ваше присутствие ощущалось, а не приклеивайтесь к телевизору. Карьера - это хорошо, но ведь ваша семья может прожить и с меньшими благами, необязательно все по максимуму. Для них всегда будет лучше, чтоб вы были чаще рядом.

  • 4

    Постоянное стремление к лучшему

    Большинство мужей все лучшее дают женам в самом начале, а потом, прямо как телевизионный провайдер, который предлагает лучший пакет услуг, лучшие цены и обслуживание, забывает о своих обещаниях по истечении промоакции. Многие мужья со временем перестают стараться, забывают о романтике. А ведь жены заслуживают постоянного восхищения и любви. Так что старайтесь ради нее каждый день своей жизни.

    Надеемся, что эти советы помогут вам сохранить свои отношения в семье крепкими и счастливыми.

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