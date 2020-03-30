ТОП вещи, которые каждая жена заслуживает от своего мужа

Открытое, честное и основательное общение
Общение для брака - как дыхание для организма. Будьте готовы выключить телевизор, отложить смартфон в сторону и поговорить о чем-то серьезном. Никогда ничего от нее не скрывайте. Постройте отношения на доверии, честности и открытом общении. Каждое ваше слово и действие может привнести еще больше доверия либо разрушить ее доверие к вам.
Физическая, эмоциональная и финансовая безопасность
Вы должны быть тем, кто вытирает слезы жены, а не тем, из-за кого она их проливает. Делайте все дома и вне дома, чтобы жена чувствовала себя самой защищенной женщиной на Земле. Наберитесь храбрости сражаться за свою семью.
Ваше время - это и качество, и количество
Время - валюта ваших отношений, так что вкладывайте как можно больше времени в ваш брак. Конечно, вам нужно зарабатывать деньги, но не стоит использовать карьеру как оправдание за отсутствие. Когда находитесь дома, сделайте так, чтобы ваше присутствие ощущалось, а не приклеивайтесь к телевизору. Карьера - это хорошо, но ведь ваша семья может прожить и с меньшими благами, необязательно все по максимуму. Для них всегда будет лучше, чтоб вы были чаще рядом.
Постоянное стремление к лучшему
Большинство мужей все лучшее дают женам в самом начале, а потом, прямо как телевизионный провайдер, который предлагает лучший пакет услуг, лучшие цены и обслуживание, забывает о своих обещаниях по истечении промоакции. Многие мужья со временем перестают стараться, забывают о романтике. А ведь жены заслуживают постоянного восхищения и любви. Так что старайтесь ради нее каждый день своей жизни.
Надеемся, что эти советы помогут вам сохранить свои отношения в семье крепкими и счастливыми.