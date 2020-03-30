ТОП вещи, которые каждая жена заслуживает от своего мужа

1 Открытое, честное и основательное общение Общение для брака - как дыхание для организма. Будьте готовы выключить телевизор, отложить смартфон в сторону и поговорить о чем-то серьезном. Никогда ничего от нее не скрывайте. Постройте отношения на доверии, честности и открытом общении. Каждое ваше слово и действие может привнести еще больше доверия либо разрушить ее доверие к вам.

2 Физическая, эмоциональная и финансовая безопасность Вы должны быть тем, кто вытирает слезы жены, а не тем, из-за кого она их проливает. Делайте все дома и вне дома, чтобы жена чувствовала себя самой защищенной женщиной на Земле. Наберитесь храбрости сражаться за свою семью.

3 Ваше время - это и качество, и количество Время - валюта ваших отношений, так что вкладывайте как можно больше времени в ваш брак. Конечно, вам нужно зарабатывать деньги, но не стоит использовать карьеру как оправдание за отсутствие. Когда находитесь дома, сделайте так, чтобы ваше присутствие ощущалось, а не приклеивайтесь к телевизору. Карьера - это хорошо, но ведь ваша семья может прожить и с меньшими благами, необязательно все по максимуму. Для них всегда будет лучше, чтоб вы были чаще рядом.